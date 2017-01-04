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 Для сохранения транзита газа через территорию Украины необходимо привлечь европейскую компанию к управлению ГТС, - Коболев

Украина для сохранения статуса транзитной страны должна привлечь европейскую компанию к управлению своей газотранспортной системой.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конечной целью процесса создания отдельного оператора ГТС является привлечение европейской компании. Чтобы у них был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется", - сказал он эфире "5 канала" в среду вечером. По словам главы Нафтогаза, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявило три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

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Коболев напомнил, что в случае реализации "Газпромом" проектов строительства двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2" Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины.

"По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит, сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу", - сказал он.

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В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что отказ от транзита российского газа через ГТС Украины в дальнейшем из-за отсутствия дополнительной конкуренции приведет к увеличению стоимости транзита для Европы.

"Второй шаг будет тяжелым для европейцев. Если такое произойдет и украинская ГТС перестанет быть транзитной, то потом этот газ идущий по обходным потокам из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению", - пояснил Коболев.

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Шестнадцатый год был очень тяжелый, семнадцатый будет легче, лучше, счастливее," - думали россияне, встречая 1917 год...
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Вот как все замешано. Дорого всем. Пока ГЛАВНАЯ - труба в Украине? Правильно понимаю? Что мешает УМНЫМ - сделать так, что бы и волки были сыты и овцы целы? Такое размещение страны и такие скулежные выводы? Что упускаете, что не видите, чего не хотите...? Два пути. Рубить! Либо? Найти компромисс. Выгодный и волкам и овцам. Только правильный выбор!!!
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Компроміс ми знайдемо, але кацапи однозначно йдуть на йух
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кацапы на форуме цензора характеризуются переоценкой доходной части бюджета Украины от транзита кацапского газа
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Значить Онищенко вже створив фірму вЄвропі ,та готується заволодітти ГТС України.
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Онищенко такой. Он еще и президентом в Украине работает, и в панаме офшоры держит....
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Да после 2019 года она и нах никому не нужна будет, доуправлялись твари
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Только пожалуйста нормальную,а не оффшорную.
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Для сохранения транзита газа через территорию Украины необходимо привлечь европейскую компанию к управлению ГТС, -

Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины. ....
дураков нема
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Эйдман: Путин - фаллоимитатор России, Марков - путинский презерватив
Российский социолог и политолог Игорь Эйдман прокомментировал заявление члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова о том, что сторонники президента Владимира Путина воспринимают его как стержень России.
Российский социолог, политолог и публицист Игорь Эйдман прокомментировал в Facebook слова политолога Сергея Маркова, который в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

До этого Марков в прямом эфире заявил, что россияне не протестуют, поскольку считают, что страна находится в состоянии войны с Западом, а "Путин - это стержень России, символ России, его надо защищать".
"Марков выдал подсознательные мечты путинофилов: "Путин - это стержень России, и его надо защищать". Не надо быть крутым психоаналитиком, чтобы понять, что "стержень" здесь синоним "фаллоса". То есть поклонники воспринимают Путина как фаллос России. Однако Россия - слово женского рода. И традиционно воспринимается в женском образе: "Матушка-Русь", "О, Русь моя. Жена моя!" и т.д", - отметил Эйдман.
По мнению политолога, это означает, что Путин является "искусственным фаллосом".
"Получается, что в подсознании путинофилов Путин - фаллоимитатор России. А себя они чувствуют тем, чем стержень-фаллос "надо защищать" - то есть путинскими презервативами. Все понятно. Путин - фаллоимитатор (ложный, искусственный символ мужественности), Марков - путинский презерватив. Одно только не сходится - зачем фаллоимитатору презервативы?" - подытожил Эйдман.
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Это точно будет Европейская компания "BLIND TRUST"..
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ГТС для начала надо модернизировать и отремонтировать. С другой стороны это опять зависимость от Кремля и российского газа.
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Жуліки ве каламутять воду довкола випуску американської гвинтівки М-1,це коли своїх стволів повно на складах, а патронний завод здали москалям, і не думають запускати виробництво патронів.
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Ну да. Продайте всю ГТС пока она окончательно не обесценилась.
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Главным делом самолеты, Колобов идет лесом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля сохранения транзита газа через территорию Украины необходимо привлечь европейскую компанию к управлению ГТС, - Коболев
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