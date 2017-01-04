 Для сохранения транзита газа через территорию Украины необходимо привлечь европейскую компанию к управлению ГТС, - Коболев

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конечной целью процесса создания отдельного оператора ГТС является привлечение европейской компании. Чтобы у них был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется", - сказал он эфире "5 канала" в среду вечером. По словам главы Нафтогаза, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявило три компании, которые ведут соответствующие переговоры.
Коболев напомнил, что в случае реализации "Газпромом" проектов строительства двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2" Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины.
"По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит, сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу", - сказал он.
В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что отказ от транзита российского газа через ГТС Украины в дальнейшем из-за отсутствия дополнительной конкуренции приведет к увеличению стоимости транзита для Европы.
"Второй шаг будет тяжелым для европейцев. Если такое произойдет и украинская ГТС перестанет быть транзитной, то потом этот газ идущий по обходным потокам из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению", - пояснил Коболев.
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Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины. ....
дураков нема
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Российский социолог и политолог Игорь Эйдман прокомментировал заявление члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова о том, что сторонники президента Владимира Путина воспринимают его как стержень России.
Российский социолог, политолог и публицист Игорь Эйдман прокомментировал в Facebook слова политолога Сергея Маркова, который в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
До этого Марков в прямом эфире заявил, что россияне не протестуют, поскольку считают, что страна находится в состоянии войны с Западом, а "Путин - это стержень России, символ России, его надо защищать".
"Марков выдал подсознательные мечты путинофилов: "Путин - это стержень России, и его надо защищать". Не надо быть крутым психоаналитиком, чтобы понять, что "стержень" здесь синоним "фаллоса". То есть поклонники воспринимают Путина как фаллос России. Однако Россия - слово женского рода. И традиционно воспринимается в женском образе: "Матушка-Русь", "О, Русь моя. Жена моя!" и т.д", - отметил Эйдман.
По мнению политолога, это означает, что Путин является "искусственным фаллосом".
"Получается, что в подсознании путинофилов Путин - фаллоимитатор России. А себя они чувствуют тем, чем стержень-фаллос "надо защищать" - то есть путинскими презервативами. Все понятно. Путин - фаллоимитатор (ложный, искусственный символ мужественности), Марков - путинский презерватив. Одно только не сходится - зачем фаллоимитатору презервативы?" - подытожил Эйдман.
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