 Главной целью кадровой политики в 2017 году является качественное комплектование офицерских должностей, - Генштаб ВСУ

Об этом во время совещания с руководящим составом Вооруженных Сил подчеркнул начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Он назвал приоритетной задачу по качественному комплектованию офицерских должностей - как первичных, так и на уровне органов военного управления. При этом должны использоваться все возможности, в частности, принятие офицеров запаса на офицерскую службу по контракту и использования курсов для ускоренной подготовки младших офицеров из числа сержантов, имеющих высшее образование. При этом система по отбору офицерских кадров должна быть направлена на обеспечение, в первую очередь, боевых частей.
"Нам необходимо систематизировать данные об офицерах запаса, способных проходить военную службу. В частности, это касается людей, которые не служили, но имеют высшее образование и получили воинские звания офицеров запаса. Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", - отметил Муженко.
Он подчеркнул, что армия нуждается не просто в достаточном количестве квалифицированных людей, а в лучших специалистах, способных брать на себя ответственность.
"Многие наши офицеров проходят обучение за рубежом. Наша задача - разместить их на должностях, где они принесут максимальную пользу. Их опыт очень нужен Вооруженным Силам. У нас хватает хороших исполнителей, но этого мало, ведь мы испытываем недостаток в настоящих лидерах. Вся кадровая работа должна быть направлена на поиск лидеров и формирование лидерских качеств. В ведущих странах, которые являются нашими партнерами, понятие "офицер" и "лидер" всегда тождественны", - отметил начальник Генерального штаба.
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http://bmpd.livejournal.com/2358977.html
Подводя итоги 2016 года в стратегических вооружениях
Подходит к концу очередной год. Кратко о некоторых итогах.
В части РВСН. Велась большая плановая работа. Проводилось развёртывание, постановка на вооружение новых комплексов. Ярсов уже четыре модификации с разными буквами и цифрами - две стоят на вооружении, две в стадии испытаний. В работе Сармат. Имевшие место проблемы с ДУ решены, прошли успешные огневые испытания. Проведены успешные бросковые испытания Баргузина. Рубеж готов к развёртыванию. Авангард жив. К сожалению, были и аварийные пуски, но это испытания нового и это нормально. Причины устраняются, меры принимаются. Одно из испытаний - тот самый «загадочный взрыв». Проведён ряд учений и тренировок, улучшающих взаимодействие с ПВО, ПДСС и другими смежниками.
Специальное колесное шасси МЗКТ-79291 с колесной формулой 12х12 разработки ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) (с) ОАО "Минский завод колесных тягачей"
В части моряков. Отрабатывается эксплуатация Булавы. Продолжается работа по её развёртыванию. Макеевцы в этом году предложили альтернативу Булаве - ракету с массо-габаритными характеристиками, аналогичными Булаве, но с повышенной энерговооружённостью и лишённой «недостатков» Синевы в части старта. Наращивается производство ракет Калибр, заводы работают круглосуточно. Задача - массовое обеспечение флота крылатыми ракетами. Ведутся испытания Циркона, пока всё успешно. Начаты разработки двух новых «минералов», уже на смену Циркону. Один - эволюционного развития, второй - революционного.
В части авиации. Ведётся работа по модернизации существующего парка носителей и производству АСП для него. Созданы несколько перспективных крылатых ракет, помимо Х-101/102. Продемонстрирован облик ПАК ДА, ведутся работы по продувке.
Большие работы идут в области гиперзвука. Происходит как совершенствование материалов и технологий, так и аспектов боевого применения, определения роли и места гиперзвукового оружия в системе вооружений. Создаются образцы ГЗО различных классов как с ПВРД, так и с другими принципами разгона.
Большой сдвиг произошёл в этом году в части «экзотики». Созданы и продемонстрированы образцы оружия с использованием ЭМИ, лазерного излучения и ряда других принципов. Несколько систем принято на вооружение. Очень много сделано в части РЭБ - комплексов уже более десятка различного назначения. Сейчас ведутся работы по оценке их эффективности во взаимодействии с прикрываемыми ими силами и средствами. Показан специализированный «перехватчик БПЛА». Испытания будут проходить в полевых условиях в начале следующего года.
Украинское государство долго добивалось и наконец-то добилось внимания к себе стратегических сил РФ.
США аналогично пытаются привлечь к себе внимание сил и средств ИТВ. Пока их против США не задействовали, но постоянные безосновательные обвинения «российского хакерства» могут «разбудить» и эту составную часть наших ВС. Если уж санкции против нас вводят по надуманным основаниям, то можно и реально начать заниматься тем, в чём нас обвиняют.
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Можно и нужно. Только настоящих офицеров. На самом деле? С передка. С того самого - АТОшного. Там такая кладезь... Так поступали многие. Посмотрите в историю - назад и сейчас у нас? Командиры рот в 21 год! Правда - впечатляет? Преимущество и 95% - кому? Тем кто с передовой. Время картонных - ушло. Пришло время 21-летних ГЕНЕРАЛОВ и МАРШАЛЛОВ!
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https://www.facebook.com/moskal.norm/videos/363421004031481/
Беларусский комментатор сказал, что тренер сбороной россии выглядит, будто он под "боярышником"
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