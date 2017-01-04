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Все про:Молдова (664) переговоры (3010) Приднестровье (322) Додон (22)

 Президент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским

4 января в Бендерах Президент Молдовы Игорь Додон провел официальную встречу с главой непризнаного Приднестровья Вадимом Красносельским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

По словам Додона, первоочередная обязанность властей Молдовы и Приднестровья - создание условий, при которых граждане почувствовали бы улучшение своего благосостояния, добились бы разрешения конкретных проблем.

"Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, то пройдёт время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение", - сказал Додон по итогам встречи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ

Красносельский также объяснил, почему не говорили о политике. "Политические, статусные вопросы мы не обсуждали. Мы должны создать условия, при которых люди не были бы заложниками политики, и способствовать тому, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей. Мы должны уважать народы Приднестровья и Молдовы и находить компромисс в любом случае", - резюмировал лидер непризнанного Приднестровья.

Отмечают, что встреча была насыщенной, несмотря на отсутствие политических тем в переговорах. Обсуждали вопросы, связанные со свободой передвижения жителей Приднестровья, признанием документов об образовании, полученных в учебных заведениях Левобережья, касающиеся телекоммуникаций и налаживания железнодорожного сообщении между двумя берегами Днестра. По словам обоих собеседников, экономические вопросы играют очень важную роль во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Также читайте: Новый президент Молдовы Додон отправил в отставку министра обороны Шалару: "Он заигрывал с НАТО"

Напоминаем, Приднестровская Молдавская Республика - непризнанное миром государство. Международное сообщество рассматривает территории Приднестровья, как часть Молдовы. Республика провозгласила свою независимость в 1990 году, а после военной фазы конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдовы.
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"Обсуждали вопросы, связанные со свободой передвижения жителей Приднестровья, признанием документов об образовании, полученных в учебных заведениях Левобережья, касающиеся телекоммуникаций и налаживания железнодорожного сообщении между двумя берегами Днестра. По словам обоих собеседников, экономические вопросы играют очень важную роль во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем."Источник:http://censor.net.ua/n422193
И все это не что инное как первый шаг признания Приднестровья.И вполне вероятно, что подобное может произойти в Украине с ордло
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Молдова не признает Приднестровье. Кстати в Приднестровье люди живут хуже чем в Украине и намного хуже Молдовы.
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зато их презик гандон крым рашистским признает, а я в ответ предлагал признать его молдову вместе с приднестровским крысятником Великой Румынией!
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у Путина бабло заканчивается . теперь начнет впаривать недогосударства назад прежним владельцам . а для того что бы не потерять лицо в глазах ватоэлектората делать это будет руками вот таких купленных гонДодонов как будто инициатива не от него исходит
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Додон видимо прямо с кремлевских темников специально для нас, украинцев на счет лугандона свою речь толкает; - "....садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы..." и далее по путину.
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Еще Пушкин пророчил Додону:

Вот - въезжает в город он;
Вдруг раздался легкой звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы;
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Додон!
Охнул раз, - и умер он.
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Ну так это в конце. А в начале "...с молоду был грозен он. И соседям то и дело наносил обиды смело" Хотя да, тоже не подходит Может Додона женить на шамаханской царице? Есть там кто из незамужних у Алиева?
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Житомирянин ‏@Aleks_Kovalyuk 2 часа назад
Пропала где-то Юля. Волнуюсь. Хотя нет, похуй. Если её кто-то увидит - добейте. Бо после её таких затиший в стране потом пиздецы начинаются.
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Молдова пошла , Укры приготовиться , ну если будем терпилами У Северной Кореи , бабла никогда не было и это не мешает им весь мир кошмарить , в параше тоже самое им похер на бабло , то вы в совке не жили
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Тяжело сейчас объективно оценить этот поступок - пусть это делают молдаване и приднестровцы. Но, факт в том, что для этой встречи понадобилось 27 лет. Аналогии и прогнозы приводить не буду, делайте их сами...
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"Зашел в аптеку царь Додон,
Чтобы купить себе ... таблетки,
Но деньги он забыл в жилетке,
Чем был сильно огорчен...."

Справа молот, слева серп,
Это ваш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй
Все равно получишь... руб...
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важно что надо думать о своих интересах. молдова что хочет то пусть и делает. надо разривать дип. отношения, закривать границу и признавать молдову и приднестровье частью руминии.
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поддерживаю полностью! часто думаю хорошо что у гандона границ с рашей нет а дружить с царьком малоразмерным самолетами дорого и неудобно
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Прежде всего нужно с кацапами ВИЗы вводить а молдаване сами пусть с румунами решают, шо и как им дальше делать.
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теперь тремпели,муркели и пр,будут вонять о примерении ,вот от туда и мразотный пасквиль пинчука гебешной мрази
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короче теперь малдаване будут кормить этот гадюшник
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а на выхлопе им его впарят вместе с маскальской базой
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Выиграют прокацапские партии парламентские выборы в Молдове и войдет Приднестровье на правах автономии в ее состав и прощайте европерспективы
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вот именно, в любом кремлевском сценарии нужны выборы для смены курса,тоже самое они пытаются продавить и у нас.
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И що по факту , там "нечто чы недо , которое делает контрафактный спирт и сигареты , которые на горбу носят на обе стороны в молдавию и к нам , так от признать и принять ? не будет отката местным стоящим кацапам , те на такое не пойдут .а теперь вопрос , так о чем говорили ? ответ прост , да ниочем ,приехали шлюхи с московии поснимали все это дело на "камеры-бля , та и всьо , все разошлись по своим делам ....
малдавенэ х*ли ,какие там вопросы...
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В Приднестровье спирт и сигареты не делают, их завозят из Ильичевского акцизного порта, спирт как правило поступает в бочках из США ,сигареты из Греции, затем контрабасом всё идет в страны СНГ и Европу,заведует всей контрабандой фирма Гушана - "Шериф" и "Росинторг".с литовскими корнями.Вопрос в другом, кто пропускает всё это в Украину, когда мы и Насиров по новому живем
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Спирт из США сигареты с Греции ... Меня порвало .
То есть серая пляма на карте планеты получает спирт из сверхдержавы США и сигареты из страны Евросоюза в свою серую жопу шоб потом толкнутся в Украине и обратно в деревянных колодах в Европу???....
В бочках из США .. я так понимаю и фото бочек с надьписи мейд ин ЮСА а доставляют беспилотниками компании Амазон ????
последний вопрос
Что ты курил и что ты пил !?
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Если бы еще плюс без этих, Украина еще лучше жила.


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А тут кто из Молдовы есть???
Хочу задать вопрос - у Вас там была Европа или хоть намек на ту Европу и ее ценности? Хоть в какой то из сфер Вашей жизни?
Просто интересно - завидовать Молодве или совчувствовать?
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Была растаможка авто за 2 доллара,я завидую.
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Стебаєшся? ))
Новий ЧЕРВОНИЙ през присунув у Придністров"я...................
І параша тут ні до чого...)))
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веришь, не до стеба
Смотрю на этот весь сюрр - и пытаюсь найти логику. Поэтому и спрашиваю, а может народ Молдовы все это время мучился и изнывал от своей независимости, может им это и нафиг не надо (столько проблем, забот, хлопот) и он просто мечтал вернуться под юридический патронат россии, где за них будет все решать хуй%ло и Ко, кидать им косточки с барского стола и все????
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"народ"-це ду-у-уже широке поняття.
Майдани та революції -це прерогатива невеликої кількості ЛЮДЕЙ ,а "холопськопотрєбітєльская" маса "яшикозалежних" швидко втомлюється чекати перемін та вибирає по-новому "жопоблоки",червоних і т.д.
І все по-колу.........
Така фігня......
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класс, хоть один кто мне ответ на один простой вопрос, он уже касается нас, "швидко втомлюється чекати перемін" - шикарная фраза!!! А это сколько??? Ответь мне это сколько - "швидко" (в часах, днях, месяцах, годах, столетиях) и сколько "чекати" (в часах, днях, месяцах, годах, столетиях).
Ответ - "скоро" или "когда нибудь" напрочь нивелирует твой пост... Если нет хотя бы приблизительных величин - это значит - никогда! А значит нех народ обманывать, рассказывая про "светлое будущее"... Это здорово, что мы друг друга поддерживаем, уже не первый год и не одно десятилетия, НО - это все самообман... "а воз и ныне там"
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Неоднократно встречал молдаван-нерумын, которые плакали по совку и считали расею-матушку и путина лично во главе чуть ли не единственной избавительницей от всех их проблем, вплоть до чирьев на заднице. Причем некоторая часть плакальщиков родилась явно после распада СССР, и знать, каково оно было на самом деле, точно не могут. Зато среди этнических румын такого я не наблюдал ни разу.
Собственно, о чем можно говорить, когда последние 10-15 лет компартия Молдовы ходит в лидерах, вот и президент-коммунист появился.
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у молдовы уже безвиз с ес несколько лет, а так там ситуация очень на нашу похожа
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И я скажу - вот одного нашел, тоже было интересно...
🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 6 ч.6 часов назад
лже-"президент" Молдовы Додон сегодня встречался с гауляйтером оккупированной Транснистрии Краснопольским в оккупированных Бендерах..





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Вот мы и видем сценарий который будет с лугандоном если Пуйло его втюхает нам так шо нахер выборы да и лугандон хай еще похлебает лет 5-10 руцкого мира а развалится Мордор тогда и думать на каких условиях их вернуть но гражданства нужно лишать этих предателей по любому
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Тут не понятно кому и какое дерьмо и под каким соусом пуйло будет втюхивать.
Вот это наше ОРДЛО кацапы нам будут втюхиваться как Чечню. И на этом пока все... Типа, вот вам ЭТО, кормите его и поите, обувайте, одевайте, но оно будет делать все что захочет и когда захочет на свое усмотрение, но под присмотром кремля...
Про Молдову и Приднестровье - вопрос сложнее. Сначала Приднестровье надо втюхать Молдове, как Чечню, а потом Молдову забрать себе в "русский мир" как некий автономный округ, а это уже пуйлу потруднее будет сделать ибо там начнется война. Там тоже есть не малое количество людей которые в ссср (т.е. в крепостные российких олигархов) не желают возвращаться вообще.
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на условиях посыпанной хлоркой голой земли и никак иначе
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О-хо-хо, скорбные времена наступают. Выдержит ли Украина? Чё-то очкую я
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УспАкойся...
Не Ачкуй......
Україна це не Молдова ци Придністров"я.....
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А чего не выдержит? В 2017 году будут на 30-50 процентов повышены зарплаты для врачей и учителей, чуть поменьше для остальных бюджетных категорий. А если рашка попрет будет масштабная мобилизация, более того патриоты знают где находятся лаборатории с вирусами и также где хранятся ядерные отходы, так что мстить есть чем кацапам
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Идет сильная реакционная волна по всему миру, спонсируемая хуйлом и китацкими камуняками. При наличии ядерного и другого массового оружия, доходящей от загрязнения природы и прочих человеческих "радостей", тут вопрос уже не об одной Украине...
Пекин, исчезающий в дымке смога за 20 минут.
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Визовый режим с Парашей надо было вводить еще вчера А в Киеве все ждут куда качнет ситуацию Токо идиоты не понимают ,шо если кремль будет выигрывать , то всех нынешних в расход ,учите историю , договориться не получиться , предателей кремль уничтожает да и украм тогда не позовидуешь , таежный союз и т.д.
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Искать параллели с ситуацией в Украине не стоит....
Лет через десять возможна подобная встреча, при условии исчезновения с политического горизонта Захарки и Плотницкого и прочих руководителей лугандона, у которых руки в крови...
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Да какие уж тут параллели , и так все понятно, бабушки проголосуют за вилкула или рабиновича ,пидрохуй посчитает и понеслась.....
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Вот это Молдова выбрала себе презика,ппц какой то, сидят молча ,значит нравится жить в дерьме!
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Георгий Ленточкин ‏@BoSS_Modpe 6 ч.6 часов назад
на примере Молдовы можно посмотреть, что будет, если Гадю выбрать президентом:

Кишинёвская хунта ‏@chisinau_ziarul 5 ч.5 часов назад
гайляйтер оккупированной Транснистрии после встречи с Додоном: гарантией нашей безопасности является независимость "приднестровья" вот так

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским
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