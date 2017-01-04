 Президент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
По словам Додона, первоочередная обязанность властей Молдовы и Приднестровья - создание условий, при которых граждане почувствовали бы улучшение своего благосостояния, добились бы разрешения конкретных проблем.
"Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, то пройдёт время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение", - сказал Додон по итогам встречи.
Красносельский также объяснил, почему не говорили о политике. "Политические, статусные вопросы мы не обсуждали. Мы должны создать условия, при которых люди не были бы заложниками политики, и способствовать тому, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей. Мы должны уважать народы Приднестровья и Молдовы и находить компромисс в любом случае", - резюмировал лидер непризнанного Приднестровья.
Отмечают, что встреча была насыщенной, несмотря на отсутствие политических тем в переговорах. Обсуждали вопросы, связанные со свободой передвижения жителей Приднестровья, признанием документов об образовании, полученных в учебных заведениях Левобережья, касающиеся телекоммуникаций и налаживания железнодорожного сообщении между двумя берегами Днестра. По словам обоих собеседников, экономические вопросы играют очень важную роль во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем.
Напоминаем, Приднестровская Молдавская Республика - непризнанное миром государство. Международное сообщество рассматривает территории Приднестровья, как часть Молдовы. Республика провозгласила свою независимость в 1990 году, а после военной фазы конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдовы.
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"Надо, чтобы в Приднестровье поняли, что второго Калининграда из них не получится. Независимость никто не признает", - Додон(116)
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И все это не что инное как первый шаг признания Приднестровья.И вполне вероятно, что подобное может произойти в Украине с ордло
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гонДодонов как будто инициатива не от него исходит
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Вот - въезжает в город он;
Вдруг раздался легкой звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы;
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Додон!
Охнул раз, - и умер он.
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Пропала где-то Юля. Волнуюсь. Хотя нет, похуй. Если её кто-то увидит - добейте. Бо после её таких затиший в стране потом пиздецы начинаются.
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Чтобы купить себе ... таблетки,
Но деньги он забыл в жилетке,
Чем был сильно огорчен...."
Справа молот, слева серп,
Это ваш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй
Все равно получишь... руб...
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малдавенэ х*ли ,какие там вопросы...
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То есть серая пляма на карте планеты получает спирт из сверхдержавы США и сигареты из страны Евросоюза в свою серую жопу шоб потом толкнутся в Украине и обратно в деревянных колодах в Европу???....
В бочках из США .. я так понимаю и фото бочек с надьписи мейд ин ЮСА а доставляют беспилотниками компании Амазон ????
последний вопрос
Что ты курил и что ты пил !?
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Хочу задать вопрос - у Вас там была Европа или хоть намек на ту Европу и ее ценности? Хоть в какой то из сфер Вашей жизни?
Просто интересно - завидовать Молодве или совчувствовать?
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Новий ЧЕРВОНИЙ през присунув у Придністров"я...................
І параша тут ні до чого...)))
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Смотрю на этот весь сюрр - и пытаюсь найти логику. Поэтому и спрашиваю, а может народ Молдовы все это время мучился и изнывал от своей независимости, может им это и нафиг не надо (столько проблем, забот, хлопот) и он просто мечтал вернуться под юридический патронат россии, где за них будет все решать хуй%ло и Ко, кидать им косточки с барского стола и все????
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Майдани та революції -це прерогатива невеликої кількості ЛЮДЕЙ ,а "холопськопотрєбітєльская" маса "яшикозалежних" швидко втомлюється чекати перемін та вибирає по-новому "жопоблоки",червоних і т.д.
І все по-колу.........
Така фігня......
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Ответ - "скоро" или "когда нибудь" напрочь нивелирует твой пост... Если нет хотя бы приблизительных величин - это значит - никогда! А значит нех народ обманывать, рассказывая про "светлое будущее"... Это здорово, что мы друг друга поддерживаем, уже не первый год и не одно десятилетия, НО - это все самообман... "а воз и ныне там"
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Собственно, о чем можно говорить, когда последние 10-15 лет компартия Молдовы ходит в лидерах, вот и президент-коммунист появился.
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🇷🇴 Румынская сотня @latiniano 6 ч.6 часов назад
лже-"президент" Молдовы Додон сегодня встречался с гауляйтером оккупированной Транснистрии Краснопольским в оккупированных Бендерах..
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Вот это наше ОРДЛО кацапы нам будут втюхиваться как Чечню. И на этом пока все... Типа, вот вам ЭТО, кормите его и поите, обувайте, одевайте, но оно будет делать все что захочет и когда захочет на свое усмотрение, но под присмотром кремля...
Про Молдову и Приднестровье - вопрос сложнее. Сначала Приднестровье надо втюхать Молдове, как Чечню, а потом Молдову забрать себе в "русский мир" как некий автономный округ, а это уже пуйлу потруднее будет сделать ибо там начнется война. Там тоже есть не малое количество людей которые в ссср (т.е. в крепостные российких олигархов) не желают возвращаться вообще.
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Не Ачкуй......
Україна це не Молдова ци Придністров"я.....
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Пекин, исчезающий в дымке смога за 20 минут.
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Лет через десять возможна подобная встреча, при условии исчезновения с политического горизонта Захарки и Плотницкого и прочих руководителей лугандона, у которых руки в крови...
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на примере Молдовы можно посмотреть, что будет, если Гадю выбрать президентом:
Кишинёвская хунта @chisinau_ziarul 5 ч.5 часов назад
гайляйтер оккупированной Транснистрии после встречи с Додоном: гарантией нашей безопасности является независимость "приднестровья" вот так
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