 НАБУ завершило расследование по делу о завладении имуществом госпредприятия в Запорожье

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По версии следствия, организованная группа в течение 2015 создала фиктивную задолженность государственного предприятия перед подконтрольным частным предприятием, обратилась в суд для ее взыскания, а в дальнейшем намеревалась получить средства за счет реализации недвижимого имущества данного госпредприятия.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Служебный подлог").
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На правильные действия правоохранительной системы. Пока, правда, без судебной. Но и там с мёртвой точки сдвинулось.
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