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 НАБУ завершило расследование по делу о завладении имуществом госпредприятия в Запорожье

4 января 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении организованной группы лиц, которые пытались завладеть имуществом ГП "Государственный проектный институт "Запорожгражданпроект" на сумму более 18 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По версии следствия, организованная группа в течение 2015 создала фиктивную задолженность государственного предприятия перед подконтрольным частным предприятием, обратилась в суд для ее взыскания, а в дальнейшем намеревалась получить средства за счет реализации недвижимого имущества данного госпредприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследуется 280 производств, 45 дел, начатых в течении года, переданы в суд, - НАБУ о результатах в 2016 г.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Служебный подлог").
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флудер - ты долго продержишь оборону против админа...?
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Таки "урожайный" годик намечается. И это радует.
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Я-Чуи. Но объяснить готов.
На правильные действия правоохранительной системы. Пока, правда, без судебной. Но и там с мёртвой точки сдвинулось.
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Почти в десятке новостей на Цензоре за сегодня. Как и эта.
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Новые разоблачения Дмитрия Гнапа для "Следствие .Инфо" о еще одной интересной теме авиакомпании Петра Порошенко! ЖИТИ ПО НОВОМУ!!! https://www.youtube.com/watch?v=tiBs2mawEv0 .
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а что он должен предлагать? По закону - такие репортажи повод для расследования.
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согласен - но смотрел его расследование про "панамские офшоры", осталось впечатление просмотра желтой прессы - профессионалы так не подают материал...
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видимо была версия для "пересичных", что бы не особо перегружать их мозг. Документы были реальные. Следствия не было.
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так то заказное расследование получается...? и это наверное тоже тогда...
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"Кремлевский мишка" - возвращается - этой рекламной акцией новых шоколадных конфет начинается новая предвыборная компания 2017 -2018 гг. на пост президента РФ от Дмитрия Медведева...


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На таможне "уходят" миллиарды каждый месяц! Почему не трогают таможню?
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Тільки що прочитав про "побєди" над хабарниками зразу в на всій сторінці. в "Цензорі". Скажіть, яку суку, хоч одну, хоч показово, як того суддю колядника, при янику, посадили? Може вже досить киздіти? цей "діскавері" вже всіх задовбав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ завершило расследование по делу о завладении имуществом госпредприятия в Запорожье
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