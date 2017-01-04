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 Политика Украины
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 ГПУ направила в суд дело в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве по событиям 30 ноября - 1 декабря 2013 года на столичном Майдане Незалежности и ул.Банковой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 04.01.2017 направлен в Печерский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве, который обвиняется в исполнении с целью препятствования проведению митингов и собраний 30.11.2013 заведомо незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Незалежности в Киеве от участников акции протеста и предоставлении этого приказа исполнителям - бойцам спецподразделения "Беркут", вследствие реализации чего причинены телесные повреждения более 80 митингующим, что привело к тяжелым последствиям.

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Также этому лицу инкриминируется отдание 01.12.2013 на ул. Банковой в г. Киеве, во исполнение указаний руководства, заведомо незаконного приказа подконтрольным работникам спецподразделения "Беркут" и военнослужащим внутренних войск МВД Украины на применение с целью препятствования проведению митингов и собраний физической силы и специальных средств к участникам акции протеста и журналистов, в результате чего причинен телесные повреждения более 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации, повлекшее тяжкие последствия, а также ненадлежащее исполнение своих обязанностей, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 и ч. 2 ст. 367 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по событиям 01.12.2013 руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г.. Киеве инкриминируется ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, выразившегося в необеспечении безопасности правоохранителей, в частности не предоставлении средств защиты, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.

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Напомним, что по результатам расследования событий, произошедших 01.12.2013 на ул. Банковой в Киеве, в организации разгона протестующих и применения к ним насилия сообщено о подозрении пяти лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и пяти правоохранителям (из них трем руководителям подразделений), которые выполняли эти противоправные действия. Досудебное расследование, направленное на установление других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.
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"Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве по событиям 30 ноября - 1 декабря 2013 года на столичном Майдане Незалежности и ул. Банковой", - а теперь еще судить 3 года. Будем ждать когда ишак сдохнет?
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Презумпция виновности или как криворожские полицейские героя АТО «чествовали»

В Кривом Роге воин АТО защищал честь солдата
Как стало известно из достоверных источников, 30 декабря в Центрально-Городском районе произошла драка, в результате которой один из ее участников умер.

По словам свидетелей происшествия, небольшая компания отмечала Новый год. Под влиянием выпитого, один из присутствующих начал оскорбительно отзываться о бойцах украинской армии, отстаивающих мир и покой криворожан в боях на Востоке страны. Не нюхавший пороха «герой» вел себя нагло, не стеснялся в выражениях и провоцировал бывшего солдата к драке.
Присутствующий на вечеринке воин АТО (Александр Р.), не выдержав оскорблений, пустил в ход кулаки и подручные предметы, нанося удары обидчику. Побитому ничего не оставалось делать, как уйти домой. На следующий день он умер.
По слухам, расследованием дела занимается убойный отдел Криворожского городского отделения полиции.

Хотелось бы напомнить всем желающим поглумиться над нашими защитниками: люди, видевшие на каждом шагу смерть, привыкшие к смерти, как к неизбежной составляющей будней, по долгу службы вынужденные убивать, возвращаются «оттуда» с намного более ранимой, чем ранее психикой.
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Не, друже. Мы подождем его Ф.И.О. этот срок. А уж потом- какие-то действия, в отношении этого ишака. И поверь- он как раз- не сдохнет! Гарантия!
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А ничё так, да? Меня вот часто тут обвиняют, вполне адекватные камрады, кстати. Шо я вечно чем-то недоволен. Так вот: я и сейчас недоволен. На кой хрен мне ГУГЛить? Шо это за лицо такое, которое на 100% всем известно, если поГУГЛить??? Шо за секреты такие?! У этого лица есть, наверняка- фамилия, имя... а возможно- даже отчество и год рождения. Мне его адрес- не нужен. Меня эта мнимая секретность убивает, не впервые.
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А без неё адвокаты убивают дела в суде. А оно тебе надо?
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Чё, серьезно? Врать не стану- понятия не имел. Но! Готов выложить его Ф.И.О легко и просто. Дело- минутное. И адвокаты не помогут. Хочешь?
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Андрюха! Как там взяточник,морских дел мастер,хоть уволили?
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Не. Не уволили. Но! Сидит, в СИЗО. Всех сдал, падлюка. У нас щас- трудно...
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Вот и начали появляться анонсированные Луценко дела. Но ускориться ГПУ точно не помешает.
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Национализированный Приватбанк докапитализирован уже на 107 млрд гривен
20:32, 4 января 2017

Министерство финансов докапитализировало Приватбанк на 107 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
В декабре Министерство финансов уже осуществило оплату акций Приватбанка в объеме 107 млрд гривен.
https://strana.ua/news/48723-nacionalizirovannyj-privatbank-dokapitalizirovan-uzhe-na-107-mlrd-griven.html
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