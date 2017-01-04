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Материалы по теме:
Все про:зарплата (1605) Кабмин (9566) чиновник (1220) Гройсман (1931) госсекретарь (75)

 Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко

35 тыс. гривен в месяц - сумма заработной платы, которую премьер-министр Украины Владимир Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил госсекретарь Кабинета Министров Украины Владимир Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

По информации Бондаренко, министры получат примерно так же, как и глава правительства, то есть 35 тыс. гривен в месяц. Сотрудники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тыс. гривен в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": C сегодняшнего дня минимальная зарплата составит 3200 гривен, а стипендии будут получать не все студенты

"У меня оклад 13 тыс. гривен. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет - это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения - правительство ", - отметил госсекретарь. С надбавками, сказал Бондаренко, он будет получать около 20 тыс. гривен.

Также читайте: Порошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО

Напоминаем, на должность госсекретаря Кабмина правительство назначило Бондаренко 28 декабря.
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Как им удается продержаться на такой мелочи? В секонде одеваются и по помойкам шарятся?
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Это типа: поехала жена на курорт и привезла денег больше, чем взяла?
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а я предлагаю вначале определиться - кого нужно вместо этого "начальника транспортного цеха" поставить во главе Кабмина...
интересны варианты кто может справиться - и вытащить этот Кабмин из "жопы"...?
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Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка

Заробітна платня міністра фінансів Олександра Данилюка в листопаді становила 65 638,23 гривні.Бессеребренник, просто, наш Грося.
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Да это копейки для него. Уверен, что он даже эти "крохи" с карты и не снимает...
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Копит на черній день ...который уже не за горами.
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Слышь , чертила , не ТЫ , а ВЫ.Я с тобою водку не пил.
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А ещё , Алекс фотки антарктические с кацапского женского форума тырит и выдает их за свои. :D
na_rojdestvo_na_yug_i_vostok_ukrainy_nadvigaetsya_tsiklon_shtormovoyi_veter_i_meteli
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Не доедает, бедняжка. Вон как лицо исхудало.
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А чего Гройсману переживать, если у него богатая теща-пенсионерка, этих денег на еду вполне хватит, а в остальном теща поможет
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Для начала самый раз, через пару лет опыта наберется, добавим.
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Вся Украина для Гроси базар, а люди лотки для сбора дани
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Киевляне принесите еды под Кабмин!!! Не забывайте он стоял на Майдане!
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Что можно сказать, смотря на его вранье ? Каким ты был, таким ты и остался. Поменялись не лица во власти, а жопы на унитазе.
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Що б його підняло та гепнуло о бруківку майдану 3 рази , а ляксєїча 4.
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Тогда чем они матрасы набивают? На голодающих не похожи.
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Ну, да. Точнейшая сумма зарплаты на моем последнем контракте, включая овертайм- мессмэна-филиппинца. Точнее- мессбоя, который не в кают-компании офицерской ложки моет, а в столовой команде. Ему, наверное- не очень хватает, бо молотит 9 месяцев, в году. А вот пану Гройсману- хватает, судя по всему. Театр абсурда. Ну... или Цирк. Вот бы хотелось- чтобы Цирк на дроти оказался...
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вот скажи они лохи - нет чтобы спокойно за такие деньги помошниками капитанов спокойно работать...?\ну это я образно...\
так нет - такую неблагодарную работу за "гроши" работать...
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Ну, да... скажу- они Лохи. Тока с большой буквы "Л". Это остальные- с маленькой.
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я лично не могу сформулировать то - с чего нужно начинать чтобы убрать не только "эту власть" но и "ту власть" которая за ней придёт...\ну если убрать сейчас...\
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Вспоминай французкую революцию,6 правительств казнили пока не стало более,менее
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вот нам и нужно учитывать их опыт - "казнить" так чтобы не возникло желание другим проверять терпение...
у нас нет тех условий как у французов тогда - да и не нужно уже наступать на грабли...
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я так и не понял - это он хвастается или жалуется...???
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А так сеня красиво начинал премьерство,с оклада в 6640 грн,а потом осла понесло,индексацию всем отменил,а себе родному одно начал прибавлять,хотя для этих уродов это копейки,но оцените красоту игры,сразу после Майдана все такие правильные и честные,а теперь уже и не стесняются грабить
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Справжній Патріот Українського Народу , пенсіонери з 50 річним стажем мають пенсію 1 200 гр , що є нижче прожиткового мінімуму та порушенням Конституції , де Гарантовано Соцзахист , Соцсправедливість , Рівність , Солідарність .. Хоч в цьому ми перші в світі - по різниці нарахування пенсій від 20 разів ..
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Сегодня я ездил на Троещинский рынок. Так одни продавцы, а покупателей кот наплакал. Сидят китайцы и играют в карты шумно.
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Комменты прогнозируемы. Даже читать не буду.
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это один раз фаршированного слонами павлина заказать в ресторане и то наверное не хватит...
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Я в принципе власть не люблю, любую, Грося не хуже-не лучше
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генпрокурор получает такую же зарплату,в чем новость
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Эх, такой крутой бизнесмен Гройсман ушел из бизнеса во власть, чтобы эти копейки получать, что не сделаешь ради людей и заботы ради Украины, орден ему надо дать.
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С тумбочек тянут на прожить бедняги, а эти 35 шт. на носки и папиросы. А тумбочки на банковой стоят янык так и сказал -деньги для страны в тумбочке лежат, все помним.
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Washington Post: Трамп продал все свои акции

По закону избранный президент США сможет не раскрывать данные о своих финансах до мая 2018 года.

Избранный президент США Дональд Трамп еще в июне продал все свои акции в различных компаниях.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, речь идет о банках, нефтяных гигантах и других подобных компаниях.
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Похоже пан Гройсман пошел по пути Пэти-липецкого, их делами уже давно должно заниматься НАБУ!
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И малачко с алебастром за "врєдность" нада...
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Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко
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И как тока он живет на такие деньги?

Ну ниче, жена поможет.

А самое интересное шо у всех этих чиновников ворюг, жены зарабатывают миллионы.

И хде тока они находят таких жен воротил?

Если так, то тада получается, шо Гройсман - дебил: бросил свой многомиллионный бизнес и пошел работать за копейки.

Поэтому, его нужно проверить, и если окажется, шо нормальный, то значит хитрожопый ворюга, которого нужно посадить в тюрьму.
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В гривнях отдельно - в долларах тоже отдельно


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Какой позор! Величайший реформатор и мудрейший правитель и всего за какие-то 1,5 тис дол в месяц. Ах жадные укры, обидится он на нас и уедет в Израель там даже разнорабочий больше зарабатывет. Ищите тогда реформатора за такие смешные деньги.
ПС Вот загадка-то то ли разнорабочие в Израиле умнее нашего премьера , то ли премьер глупее разнорабочего?
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Израиль это Израиль,а Украина это Украина.Ваше сравнение необъективное.
вот например средняя зарплата в Израиле за 2015 год:#1375 долларов (5863 шекеля) для работников сферы сельского хозяйства.#1684 доллара (7180 шекелей) для сотрудников сектора образования.#1811 долларов (7721 шекель) для специалистов, занятых в строительной сфере (у подсобных рабочих доход на 25% ниже).#3296 долларов (14055 шекелей) для специалистов, работающих в сфере финансовых услуг.#государственный сектор 12714 шекелей. #B финансовой сфере средний заработок равен 16883 шекеля.# в сфере надомного обслуживанияв среднем 4831 шекель.
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Об таку ряху тільки цуценяток бити.Мабуть на дерті та буряках викормлений.
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Гнойсман, ой вейзмер , так штоб ты так жил на эту зарплату
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та ну зачем ему та зарплата, если теща дает у себя в квартире пожить, а жена покупает у него земельные участки.
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Может ему стоит открыть какой-то благотворительный фонд помощи премьерам. Стоимость пары запчастей на его авто превышает размер зарплаты. Как прикажете жить?
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Я захвилювався - а субсидію він оформив?
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Да вове пох его премьерская "зарплата" - он в этом году, продал своей жене(!) недвижимости на 8.000.000 гривен...
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Рабочего пожаловавшегося Путину на не выплату зарплаты посадили в тюрьму https://www.youtube.com/watch?v=WBg5pdJdJGo&list=LLHx14nn4KUPXZi--UJcIMvg&index=1
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Реальные зарплаты на працветающей сверхдержаве https://www.youtube.com/watch?v=vR_WwP2Erlo&list=LLHx14nn4KUPXZi--UJcIMvg&index=2&t=61s
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко
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