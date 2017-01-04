 Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил госсекретарь Кабинета Министров Украины Владимир Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
По информации Бондаренко, министры получат примерно так же, как и глава правительства, то есть 35 тыс. гривен в месяц. Сотрудники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тыс. гривен в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тыс. гривен.
"У меня оклад 13 тыс. гривен. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет - это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения - правительство ", - отметил госсекретарь. С надбавками, сказал Бондаренко, он будет получать около 20 тыс. гривен.
Напоминаем, на должность госсекретаря Кабмина правительство назначило Бондаренко 28 декабря.
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интересны варианты кто может справиться - и вытащить этот Кабмин из "жопы"...?
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Заробітна платня міністра фінансів Олександра Данилюка в листопаді становила 65 638,23 гривні.Бессеребренник, просто, наш Грося.
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na_rojdestvo_na_yug_i_vostok_ukrainy_nadvigaetsya_tsiklon_shtormovoyi_veter_i_meteli
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так нет - такую неблагодарную работу за "гроши" работать...
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у нас нет тех условий как у французов тогда - да и не нужно уже наступать на грабли...
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По закону избранный президент США сможет не раскрывать данные о своих финансах до мая 2018 года.
Избранный президент США Дональд Трамп еще в июне продал все свои акции в различных компаниях.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, речь идет о банках, нефтяных гигантах и других подобных компаниях.
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И как тока он живет на такие деньги?
Ну ниче, жена поможет.
А самое интересное шо у всех этих чиновников ворюг, жены зарабатывают миллионы.
И хде тока они находят таких жен воротил?
Если так, то тада получается, шо Гройсман - дебил: бросил свой многомиллионный бизнес и пошел работать за копейки.
Поэтому, его нужно проверить, и если окажется, шо нормальный, то значит хитрожопый ворюга, которого нужно посадить в тюрьму.
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ПС Вот загадка-то то ли разнорабочие в Израиле умнее нашего премьера , то ли премьер глупее разнорабочего?
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вот например средняя зарплата в Израиле за 2015 год:#1375 долларов (5863 шекеля) для работников сферы сельского хозяйства.#1684 доллара (7180 шекелей) для сотрудников сектора образования.#1811 долларов (7721 шекель) для специалистов, занятых в строительной сфере (у подсобных рабочих доход на 25% ниже).#3296 долларов (14055 шекелей) для специалистов, работающих в сфере финансовых услуг.#государственный сектор 12714 шекелей. #B финансовой сфере средний заработок равен 16883 шекеля.# в сфере надомного обслуживанияв среднем 4831 шекель.
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