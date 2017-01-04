 ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Ефремова, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
Ефремов обвиняется в:
1) организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти - Луганской областной государственной администрации, с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
2) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти - Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
3) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины )
4) организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
5) государственной измене - то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Напоминаем, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля". 24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания для А.Ефремова до 22 января.
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А так... Назвіть хоча б одного одіозного політика часів Януковича, який сидить? Чи посадили хоча б одного, хто винний за розcтріл сотні Майдану, чи хто винний за те, що відбувається зараз на Донбасі?!
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этот самородок нигде ничему не учился, но считает себя круче всех академиков )))
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иначе дойдёте до математики, где он у тебя начнет требовать ответа на вопросы типа почему цифра 3 состоит из двух полукругов, а цифра 4 из трёх отрезков
и обязательно свяжет это с липецким вальцманом
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Хули ты свои фейки за кровь Майдана прячешь?
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И этого Луцик не боялся поскольку знает що самый честный суд в мире суд выпустит Ефремова под залог который затем смотается в Расею.
Ведь если посадить Ефремова то он сразу расскажет о черной книге ПР и финансировании партии БПП.
И шо тада делать оффшорному барыге?
Так шо никто Ефремова не посадит и Луцик вроде как не при чем.
Вот такие они жи*овские гешефты.
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