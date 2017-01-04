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Все про:ГПУ (7943) Ефремов (1598) Луганщина (3541) Луценко (6295) прокуратура (2511) расследование (1790) сепаратизм (12600) суд (19799) терроризм (19615) государственная измена (80)

 ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Ефремова, - Луценко

Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины 4 января 2017 направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Александра Ефремова о совершении им ряда преступлений.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

Ефремов обвиняется в:
1) организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти - Луганской областной государственной администрации, с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
2) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти - Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Ефремова: ГПУ объявила о подозрении экс-нардепу Горохову, экс-мэру Луганска Кравченко и экс-главе Луганского облсовета Голенко

3) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины )
4) организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

Читайте: Суд ограничил 30 сутками срок ознакомления стороной защиты с делом Ефремова, - адвокат

5) государственной измене - то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Напоминаем, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля". 24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания для А.Ефремова до 22 января.

Читайте: Рассмотрение апелляции на продление ареста Ефремова перенесли на 5 января

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ось коли запроторять за грати Єфремова, тоді й поговоримо.

А так... Назвіть хоча б одного одіозного політика часів Януковича, який сидить? Чи посадили хоча б одного, хто винний за розcтріл сотні Майдану, чи хто винний за те, що відбувається зараз на Донбасі?!
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Гига, підкажи нарешті, навіщо "прокулол" Юґа вимагав позбавити недоторканності ФСБ-шного агента в Раді Новінського?
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Вони кажуть у них перемога,це ж твої гига кумири,не ну а чо




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Направить дело даже в суд Великого Чауса, много ума не надо. Вот весь вопрос, что будет с его решением, каким бы оно не было
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Я смотрю на процесс с точки зрения правосудия. А его в принципе нет, и не важно какой будет приговор, если он вообще будет. Как только Раша ТВ на весь мир раструбит о политических "преследованиях", и учитывая квалификацию прокуроров и судей на уровне плинтуса, то пару заявлений влиятельных евро или заокеанских политиков и усё, Ефремов будет отдыхать на Лазурном берегу, а не в тюрьме.
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да мне пофигг,как ты смотришь на правосудие...мне главное,шоб ты смотрел с точки зрения закона...соберись
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не связывайся.
этот самородок нигде ничему не учился, но считает себя круче всех академиков )))
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Ну, если экономист не знает, чем отличается наличный доллар от безналичного и пишет , что является кандидатом экономических наук, То, о чем с ним можно говорить, не говоря уже о такой достаточно сложной теме, как падение зарплаты на фоне повышения производства. А , что там насчет Минска в Конституции?
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Конечно. когда нет ни ума, ни аргументов, А за писанину платят, то зачем выглядеть идиотом, как в случае с Минском.
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мне вообще не интересно общаться с тупыми
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Докажите, что вы умный. Я доказал, что пан Президент нарушил и Конституцию и совершил уголовное преступления в связи с т.н. Минскими соглашениями.
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Вот я об этом и пишу. Прокурор и судья, которые просто не знают законом, и нет простой вещи, как состязательность процесса, в принципе, как при наличии, так и при отсутствии адвоката. Система в принципе не способна произвести правосудное решение. Для ЕСПЧ, как крайний вариант будет достаточно процессуальных нарушений, которых, Великий судья Чаус просто не будет выполнять по причине простого договорняка между прокурором и Барыгой. А Барыга при каких делах, всё очень просто, какую команду дадут с АП, такой и будет приговор, А результат один, Ефремов будет свободен и получит официальную или не официальную компенсацию.
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сержие,мне обчие слова ни к чему...с точки зрения закона ,как я понял,ты нуль?ну и приятного аппетита придурку
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С точки зрения закона, дело направлено в суд. А приговор не обязательно должен быть обвинительным. И кто сказал, что он не будет оправдательным ?
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Постарайся вообще с ним не общаться,
иначе дойдёте до математики, где он у тебя начнет требовать ответа на вопросы типа почему цифра 3 состоит из двух полукругов, а цифра 4 из трёх отрезков

и обязательно свяжет это с липецким вальцманом
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Так докажите, что вы умный. Например, про "правильные" оффшоры, или "повышение" соцстандартов в 2017.
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даже не собираюсь на сплетни отвечать.соберешь доказательства-милости просим в гпу .а пока-сам знаешь,пнх
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Что номерной, коллегу пытаешься отговорить, денег не дают?
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С точки зрения закона доказательства на ефремова должны быть железобетонными,а не такими,что любой адвокат его развалит.
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Как показал суд, в котором учавствовал Янек, украинскую власть это мало заботит.
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Невже червономорду погань посадять? Не вірюююююю!!!
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Какую ссылку ? Вся Украина знает что пришло на крови после майдана во власть.
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Тебя вежливо попросили дать ссылку на приведённую тобой "цитату".

Хули ты свои фейки за кровь Майдана прячешь?
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Номерное , быстренько убился о стену насмерть.
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Только не выпускайте Ефремова. Он еще больше сделал, чем ему предъявили.
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ну тормози...а где Сцылка на взятку?шоопять забыл,гэбнявый?
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Красномордый случайно не в списке на обмен.А то потом смешно будет.Когда ефрем по этапу с приговором покатит,тогда и будет дело.
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А когда медведчука, ахметова, мураева с вилкулами судить будут. А вооще лучше их без суда и следствия шлёпать нуна.
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Петя не трогает мудаевых путя не чипает его сладенький завод, договорняк и зрада
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Повторюсь-этот суд должен идти в прямом эфире.
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Ну и что ? Суд над Корбаном тоже в прямом эфире и это ему как то не помогло, как в прочем и правосудию.
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Там Генпгокугог написал на несколько пожизненных сроков.


И этого Луцик не боялся поскольку знает що самый честный суд в мире суд выпустит Ефремова под залог который затем смотается в Расею.


Ведь если посадить Ефремова то он сразу расскажет о черной книге ПР и финансировании партии БПП.


И шо тада делать оффшорному барыге?


Так шо никто Ефремова не посадит и Луцик вроде как не при чем.


Вот такие они жи*овские гешефты.




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Я смотрю [Экономика от Пророка: НАБУ проверит, кому платил Онищенко за назначение Луценко генпрокурором]. Взгляни! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_51.html#more
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то, что на одну собаку пытаются повесить дела своры, это ещё не результат. По простой причине, те кто развязал войну на Донбассе спокойно живут в своих хоромах в Киеве, Первый гудок, и далее по списку донецких донов. И ещё не факт, что всё получится, дело Корбана показало, что у нас даже прокуроров нормальных нет
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Сумнівні якісь звинувачення.............. навряд чи в ГПУ щось вийде.........
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О-ооо, загрузили, что баржу с помидорами, только на дно рыб кормить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Ефремова, - Луценко
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