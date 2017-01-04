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Все про:дороги (1486) Закарпатье (1215) стихия (925) снегопад (543) лавина (27) ГСЧС (572)

 Лавина на Закарпатье заблокировала 4 автомобиля, люди смогли выбраться самостоятельно, - ГСЧС

4 января в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксированы сходы снежных лавин на ряд автодорог местного значения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Широкий Луг Тячевского района. В результате движение транспорта частично ограничено. Над ликвидацией работают дорожные службы и спасатели.

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Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны, Хустского района и с. Мерешор Межгорского района. В результате схода снежной массы были заблокированы четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек, которые покинули транспортные средства самостоятельно. Жертв и травмированных нет.

К месту происшествия направлены одно отделение государственного пожарно-спасательного поста с. Колочава, спасателей горного поисково-спасательного отделения г. Межгорье и 2 единицы снегоочистительной техники Межгорского и Хустского райавтодора.

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Кроме того, зафиксирован сход снежных лавин на дорогу местного значения в селе Нересница и на дорогу местного значения в селе Усть-Черная Тячевского района. Жертв и пострадавших нет.
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Вуйко втрапив ногою в дірку у ґейзлику, зміг вибратися власними силами. Новина дня.
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SANDRO ‏@SANDRO5224 6 ч.6 часов назад
-вот после этого поцелуя Людмила поняла,
что такое настоящий мужчина ,,,
и ушла от своего в свободное плаванье-
встретила свою любовь,довольна


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛавина на Закарпатье заблокировала 4 автомобиля, люди смогли выбраться самостоятельно, - ГСЧС
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