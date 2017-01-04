 НАПК уведомило НАБУ об отсутствии е-декларации судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Указанные материалы направлены для принятия решения в соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.
"В соответствии с законодательством, НАПК уведомляло судью Апелляционного суда Днепропетровской области о необходимости подать декларацию в Единый государственный реестр деклараций. Но по состоянию на 01.01.2017 указанная декларация в Едином государственном реестре декларации отсутствует", - говорится в сообщении.
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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В Донецке произошел взрыв.
Возле авторынка р-н ЖД вокзала, на воздух взлетел микроавтобус марки мерседес.
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Дела у одного из представителей ближайшего окружения Виктора Януковича - бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского - явно пошли гору. Как сообщал «ОЛИГАРХ», в октябре этого года он был снят с розыска, после чего Генпрокуратура во главе с Юрием Луценко закрыла уголовное производство в отношении его компаний. А неделю назад, как стало известно «ОЛИГАРХУ», Злочевскому сделал шикарный подарок Окружной административный суд Киева. 27 и 28 декабря этот суд, который до сих пор возглавляет бывший помощник одиозного экс-регионала Сергея Кивалова Павел Вовк, принял сразу пять определений по искам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщал «ОЛИГАРХ», эти иски были поданы САП в августе 2016 г. В них подопечные Назара Холодницкого просили окружной админсуд Киева признать недействительными решения Министерства экологии и Государственной службы геологии и недр, принятые в декабре 2010-январе 2011 года, которыми были согласованы и выданы лицензии на разработку газовых месторождений компаниям из орбиты Злочевского. В частности, ООО «Надрагаз» (Гуцуловское месторождение), ООО «Пари» (Пилиповское, Никловецкое и Шереметовское месторождения) и ЧАО «Техноресурс» (Владимировское месторождение). При этом в период, когда эти компании получили заветные лицензии, сам Злочевский «по стечению обстоятельств» занимал должность сначала главы министерства охраны окружающей среды, а затем и его правопреемника - Министерства экологии и природных ресурсов (на последнюю его назначал лично Янукович).
Впрочем, этот факт остался за кадром - САП мотивировала свои иски тем, что указанные компании получали свои разрешения без согласования с областными советами (Сумским, Ивано-Франковским, Черновецким и Львовским). Это обстоятельство фактически гарантировало аннулирование лицензий, однако суд нашел повод для отказа истцу. Он выяснил, что САП якобы должен был узнать об указанных фактах еще в январе 2016 г., в рамках другого уголовного производства, которое вело Национальное антикоррупционное бюро. А значит, имел место пропуск законодательно установленного шестимесячного срока обращения в админсуд. В результате чего все потенциально выигрышные иски были просто оставлены судом 27 и 28 декабря без рассмотрения.
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Кто виноват в этой ситуации, пока не понятно. Неизвестно также и то, могла ли на финальные решения суда повлиять знаковая встреча в Вене Злочевского с первым заместителем главы фракции БПП в Верховной Раде Игорем Кононенко, который считается «правой рукой» владельца Roshen Петра Порошенко и «серым кардиналом» самой влиятельной политической силы в стране на сегодняшний день. Впрочем, исходя из того, что произошла она буквально за пару дней до того, как подопечные Павла Вовка осчастливили компании из орбиты Злочевского, вероятность связи между этими событиями достаточно велика.
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Есть ли в подобной ситуации у Специализированной антикоррупционной прокуратуры шанс на то, чтобы добиться своего? Теоретически да - позиция САП заключается в том, что отсчет срока исковой давности следует вести с апреля 2016 г., когда ею были получены официальные письма от Минприроды, подтверждающие нарушения при выдаче злополучных лицензий. И если ведомство Назара Холодницкого действительно имеет желание добиться справедливости, оно будет отстаивать свою аргументацию в апелляционной и кассационной инстанциях. Но пока по факту все козыри на руках у Злочевского, который, суя по всему, окончательно добился выдачи ему «индульгенции» людьми, которые перед выборами обещали «жить по-новому», а после них сделали все, чтобы законсервировать старые правила игры.
Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»
http://oligarh.org.ua/node/4761Немного пиримоги
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- По ситуации...
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