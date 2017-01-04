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Все про:грипп (326) Минздрав (1226) смерть (4307) эпидемия (696) жертвы (768) ОРВИ (96)

 На прошлой неделе в Украине зафиксировано 6 смертей от гриппа, - Минздрав

На прошлой неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа в Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За период с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек, из них 57,8% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости среди населения Украины на 12% меньше, чем в предыдущий отчетный период. Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший - в Луганской областях. Интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4-летний ребенок и 55-летняя женщина умерли от гриппа на Львовщине, - областной лабораторный центр

Темп прироста больных среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3% и 17,6% соответственно. Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, уменьшилась потребность в госпитализации на 5,9%. Чаще всего медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет.

В структуре выявленных методом иммунофлюоресцентное микроскопии респираторных вирусов доминируют вирусы гриппа А. Среди положительных находок определенных методом полимеразной цепной реакции в этом сезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 75,5%.

Также читайте: Гриппом в Украине за неделю заболели 419,4 тыс. людей: эпидпорог превышен в 21 области, - Центр гриппа и ОРВИ

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На ногах нельзя переносить эту заразу, умирают от осложнений (
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Сам ща болею, грипп ужасный, три дня 38,5 пик 39, уже пятый день температура правда уже меньше - 37,2 ,сбить парацетамолом когда до 39 доходит невозможно ,нимулид лучше помогает, на ночь
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Чернве трансплантологи типа тодурова еще не высрались, что это Супрун виновата?
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похоже прошлогодний штамм резвится..с высокой температурой и кашлем..
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1. умирают не от гриппа, а от заболеваний иммуноослабленных органов
2. грипп - не болезнь, а космическое "обновление" для организма ( сродни компьютерному), сопровождаемое высокой температурой и ОРЗ
3. если "лечить" грипп, то болезнь пройдёт за 7 дней, а если не лечить, но сидеть дома в тепле, - то за неделю
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа прошлой неделе в Украине зафиксировано 6 смертей от гриппа, - Минздрав
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