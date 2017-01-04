 На прошлой неделе в Украине зафиксировано 6 смертей от гриппа, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За период с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек, из них 57,8% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости среди населения Украины на 12% меньше, чем в предыдущий отчетный период. Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший - в Луганской областях. Интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня.
Темп прироста больных среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3% и 17,6% соответственно. Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, уменьшилась потребность в госпитализации на 5,9%. Чаще всего медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет.
В структуре выявленных методом иммунофлюоресцентное микроскопии респираторных вирусов доминируют вирусы гриппа А. Среди положительных находок определенных методом полимеразной цепной реакции в этом сезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 75,5%.
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2. грипп - не болезнь, а космическое "обновление" для организма ( сродни компьютерному), сопровождаемое высокой температурой и ОРЗ
3. если "лечить" грипп, то болезнь пройдёт за 7 дней, а если не лечить, но сидеть дома в тепле, - то за неделю
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