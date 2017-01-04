 Ле Пен отрабатывает одолженные у Путина деньги, - Чубаров о заявлении кандидата в президенты Франции про Крым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 Канал.
Чубаров выразил сомнение, что Ле Пен станет президентом Франции, а именно для проведения предвыборной кампании она занимала деньги.
"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России. Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям как к купленному Россией мнению", - заявил он.
Чубаров отметил, что несмотря на утверждение о законности действий России в Крыму французский политик употребила слово "аннексия", которое означает насильственное присоединение, поэтому словосочетание "справедливая аннексия" является по меньшей мере странным.
Напомним, лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что "аннексия" Крыма Россией "не была незаконной".
Служба безопасности Украины направила письмо в МИД по поводу запрета въезда Ле Пен в Украину.
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То, что Пинчук называет "болезненным компромиссом", - это капитуляция. Украина просто перестанет существовать, - Чубаров(153)
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Крым вернем после долгих международных переговоров, - Чубаров(46)
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сказал Абдурахманыч, пытаясь честно заработать себе премиальные...
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Война россии против Украины идет по всей территории Украины. И надо признать, что российская агенурная сеть, которую спецслужбы РФ выстраивали многие годы, достаточно разветвленная и эффективная. Наша с вами задача - помочь своим спецслужбам выявить и уничтожить эту сеть. Шаг за шагом, спокойно и монотонно. Это наш фронт.
Ну, а как работает враг в нашем тылу, мы покажем на примере одной его разведсводки ниже. Текст приводится без исправлений.
Обращаем внимание - это разведсводка врага только за одни сутки.
https://psb4ukr.org/917297-prosto-razvedsvodka-vraga-za-su…/
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1. Энергохвост запустили, газовый хвост запустили, Гоблин обещал, что проблема окончательно решена, а вата в Евпатории продолжает делать перекличку в поисках света: "Кто знает, что случилось со светом на Революции? Анонимно", "Ул. 9 мая, у кого свет отключают? Анонимно", "Постоянно на минуту, 39-б", "Старый город сегодня тоже отключили. Говорят, авария на линии", "Минут 20 назад отключили свет на ул. Революции и Перекопской" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816603594686418945 (скрин).
2. На улицах Керчи крымчане имеют возможность вновь слышать привычные звуки генераторов - "света" в новогоднем загуле https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816675794177196032 (фото).
3. Все помнят ржавый чудо-поезд Керчь-Джанкой, состоящий из одного вагона, в котором люди едут стоя в духоте? Оккупантам стало стыдно от нашего смеха, и они заявили: "В связи с БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАССАЖИРОВ, путешествующих в данном направлении, было принято решение ВЕРНУТЬ ВТОРОЙ ВАГОН обратно на маршрут". Ахахах))) Теперь будем ржать над двумя вагонами. Вот это пассажиропоток! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816677386066546689 (фото-шок и ссылки).
4. Севастопольская вата подустала от понаехавших: "Хочу внести в чёрный список понаехавших туристов в Севастополь. Вы почти все хамье и быдло. Просто такие люди, сидите дома и мусор раскидывайте у себя в квартире и хамите там же". На это понаехавший из Новокузнецка возмутился и послал местного: "А ты воспитанный севастополец)) Не понаехали, а в гости приехали. Если не устраивает, можешь осесть где-нить в деревне Алтайского края и никто там не нарушит твой покой" https://twitter.com/KrimRt/status/816565599446925312 (скрин).
5. Оккупанты заявили, что Крым занял второе место среди российских туристов на новогодние праздники http://www.sobytiya.info/news/krym-proigral-novyy-god-rossiyskomu-krasnodarskomu-krayu . Давайте посмотрим на переправу - там пусто и скучно https://twitter.com/KrimRt/status/816574606140121088 (фото).
6. Туристы в курортном Джанкое устроили аншлаг в концертном зале: "Вчера ходила на концерт в ДК! И это было супер! Солисты высокого уровня, детский ансамбль с красивыми костюмами и ПОЛНЫЙ ЗАЛ ВОЕННЫХ!" https://twitter.com/KrimRt/status/816587131942539264 (скрин). А понаехавший из Москвы ищет в Джанкое KFC или McDonalds. Сбербанк уже не в моде? https://twitter.com/KrimRt/status/816588298655305728 (скрин).
7. Ходил на улицу, там нет людей. Для Крыма это огромный плюс.
8. Симферополь. Со снегом повсеместно растаял только-только накиданный в лужи асфальт: "Уже все заметили, что асфальт сошёл вместе со снегом и как-то странно - ямами. Теперь начнётся ямочный ремонт. Замкнутый круг. Опять не едешь, а лавируешь между ям" https://twitter.com/KrimRt/status/816562296898129920 (скрин).
9. Гоблин угрожает привлечь карманную "прокуратуру", как только сойдёт снег, для проверки качества всех выполненных дорожных ремонтов в 2016 году. Керчане комментируют: "Зачем ждать схода снега?! В Керчи можно начать проверять сейчас, все на виду. Одно могу сказать, повезло подрядчикам, что не 37-й год", "Украдут деньги, потом сказки рассказывать начинают, а уже давно занесли кому надо", "При выезде из города дорога напоминает старую стиральную доску - вибрация дикая!! И ради этого они закрывали выезд из города на месяц?!", "Мало занесли, видимо. Щас побегут исправляться. А мы потом в разделе «Похожие новости» увидим хронику событий", "Это ж надо было с такими понтами больше месяца чота делать и в конечном итоге косорыло закатать полотно?! За такую работу высылать с планеты надо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816616979599675392 (скрин и ссылка).
10. Не в восторге от наноремонтов и жители Евпатории: "Дорогу на Ромашкино сделали 3 недели назад!!! Уже образовались ямы!!! Куда обращаться?" https://twitter.com/KrimRt/status/816637721578008576 (скрин). Зато предатели и дальше будут втюхивать сказки украинцам на материке про то, какие оккупанты молодцы… Кстати, сами оккупанты в разрушении дорожного полотна обвинили "большую влажность и скачки температуры". Дороги СНОВА будут чинить - лишь бы влажность опять не подвела))) http://fresh.org.ua/novosti/127476/pogodu-obvinili-v-razrushenii-simferopolskikh-dorog_2017-01-04 . И посмотрите на ШОКИРУЮЩИЕ фотографии свежеуложенной плитки с грандиозного наноремонта в центре Симферополя https://twitter.com/KrimRt/status/816685322625052672 (фото и скрин с комментариями симферопольцев).
11. В Симферополе 1 января 2017 года закрылся полигон ТБО. Праздники для горожан обернулись мусорными проблемами. Дворы превращаются в зловонные свалки. Оккупанты не знают, когда в городе наладится вывоз мусора https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816620951047729152 (фото и ссылка) и https://twitter.com/KrimRt/status/816561703261442048 (фото).
12. Крымнашист Горный снова взвыл: "ОТЖИМАЮТ КОКТЕБЕЛЬ! НАРОД, НАС ОБВОРОВАЛИ! Поступает информация по Прибою. Жулики отжимают этот санаторий для уже давно известных товарищей!!!!! Всё делают под шумок под Новый год!!!!! У нас отберут пляж и это почти со 100% вероятностью. Распил Крыма идёт полным ходом!" https://twitter.com/KrimRt/status/816629382144032768 (скрин).
13. В Крыму продают сахар по 65 руб (30 грн) из Тулы с Трампом на этикетке и надписью: "Памятный выпуск. Избран 45-й президент США Дональд Трамп". Русня продолжает прогибаться под американцев https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816651236275580929 (фото).
14. В Крыму оккупанты намерены провести очередной фейковый опрос об эффективности своей работы. Опрос проведут под покровом ночи, а вате выдадут нарисованные результаты, как это было с опросом по электричеству, якобы "проведённый" в ночь с 31 декабря 2015 на 1 января 2016 года, в результате которого крымчане "согласились" жить во мраке. Кроме того, оккупанты жалуются, что севастопольцы не хотят идти на работу в "правительство" города. При этом продолжают вытеснять местных отовсюду, замещая понаехавшими http://ru.krymr.com/a/news/28211915.html
15. Хйло заслало нам новых "судей": Евгения Балацкого из Красноярска и Елену Аверину из Астрахани. Местные, на выход. Вы свою похлёбку предателя отработали. И прочтите о ряде других назначений - все понаехавшие http://15minut.org/news/167558-putin-naznachil-novyh-sudej-v-krymu-vse-iz-rossii
16. Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал военные учения возле Крыма: "Мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько будут нужны". Неистово плюсую - побольше и почаще бы таких учений http://qha.com.ua/ru/politika/ukraina-mojet-regulyarno-provodit-raketnie-ucheniya-vozle-krima/169565/
17. Севастополь. 5 лет назад на этой стене установили памятный знак Голодомору в Украине. Знак был снят оккупантами. Теперь здесь поставили скамейку для влюбленных. Оккупанты считают, что так мы забудем об их преступлениях против украинцев? Весьма наивно https://twitter.com/fuckysebastopol/status/816624738596454400 (фото).
P.S. Ватник припёрся ко мне в гости с куском чёрствого торта и спрашивает: "Не займёте денег? Совсем беда, никто не даёт". Денег нет, но вы держитесь, хорошего настроения в Новом году!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Заходить на форумы г.Казани и других городов республики Татарстан,РФ
Регистрироваться и раскачивать ситуацию,от имени местных жителей -ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ?
Нужно настраивать людей в Татарстане на отделение от РФ,только когда в РФ возникнут внутриние проблемы,она отстанет от Украины,нужно их давить в их тылу,в Татарстане,не ленитесь,открывайте аккаунты на татарских форумах.Помогайте нашей армии.
Украïна переможе.
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