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 На Донецком направлении боевики из 120 и 82 мм минометов вели огонь по Троицкому и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях, по состоянию на 18.00 4 января зафиксировано 32 обстрела. Один военнослужащий ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Из минометов боевики неоднократно обстреливали Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В декабре боевики 500 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, - Полторак

На Луганском направлении по Новозванивке стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому и Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку", - говорится в сообщении.

Читайте: Боевики из 82 мм минометов обстреляли Луганское, - пресс-центр штаба АТО

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Vitaliy ShabuninDecember 30, 2016 at 5:36pm ·

Керівник антикор.прокуратури виписав собі 250 тис. грн. Нагадайте-но, Назар Холодницький, скільки справ НАБу ви в суді хоча б до розгляду по-суті дотисли? Я про вироки вже навіть не питаю...
Але ми розуміємо, ви бідний (схоже, вже не дуже) все одно дуже перепрацьовуєте. Чого лише врятувати ТОП-менеджерів Фірташа і Коломойського від НАБУ коштувало... (чого, до речі, коштувало-то?)Клятий встид (((
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Когда уже прочитаем? - "На Донецком направлении боевики из 120 и 82 мм минометов вели огонь по Троицкому и Зайцево", ВСУ ответили 203 и 152 калибром, после чего боевики уже третий день вообще не стреляют.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донецком направлении боевики из 120 и 82 мм минометов вели огонь по Троицкому и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО
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