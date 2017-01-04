 На Донецком направлении боевики из 120 и 82 мм минометов вели огонь по Троицкому и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Из минометов боевики неоднократно обстреливали Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП оккупантов.
На Луганском направлении по Новозванивке стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.
На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому и Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку", - говорится в сообщении.
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Керівник антикор.прокуратури виписав собі 250 тис. грн. Нагадайте-но, Назар Холодницький, скільки справ НАБу ви в суді хоча б до розгляду по-суті дотисли? Я про вироки вже навіть не питаю...
Але ми розуміємо, ви бідний (схоже, вже не дуже) все одно дуже перепрацьовуєте. Чого лише врятувати ТОП-менеджерів Фірташа і Коломойського від НАБУ коштувало... (чого, до речі, коштувало-то?)Клятий встид (((
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