EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество, Здоровье
  3438  33
Все про:зима (98) погода (2298) синоптики (36) снегопад (542)

 На Рождество на юг и восток Украины надвигается циклон: штормовой ветер и метели

В пятницу, 6 января, циклон с юго-запада Европы переместится на юг и восток Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Оперативные штабы и пункты обогрева должны работать круглосуточно, - Зубко

По ее словам, этот циклон принесет существенное осложнение погодных условий.

"На юге и востоке - зона АТО! - в пятницу, 6 января, выпадет мокрый снег, будет лить дождь, налипание мокрого снега, очень сложная ситуация на дорогах, там, где снег - метели и штормовой ветер до 15-24 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптика.

Кроме того, Диденко рассказала, что сегодня основные осадки переместились на северную часть Украины. "На дорогах ситуация усложняется, будьте осторожными", - предупредила она.

Читайте также: Атмосферный циклон принёс в Украину снегопады. На дорогах местами гололедица

"Очень сильные прыжки атмосферного давления - соответственно, возможны мигрени, проблемы с артериальным давлением. Поберегите себя", - подытожила синоптик.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Днепре будет тихо и тепло , врут синоптики .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не люблю зиму. Я человек южный....ревматический 20-го удетаю в теплые края... Сингапур
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я все поры года люблю. Во всём ищу положительное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Клево, но я бы предпочел 20-го января, оказаться на севере Швеции или Финляндии!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ну нах Мне Антарктиды за 2 месяца хватило на всю оставшуюся жизнь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже долго жил в Заполярье, но север Швеции это вам не Антарктида!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чим не задовольняє північ клятих "друзів " ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой, це ж наші сепари зі сходу і Криму можуть вимерзнути!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І по нечищеним дорогам. От де справжній екзамен водійської майстерності!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На підготовленій машині. Інакше це їзда в лікарню, чи навіть гірше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Які питання , давай до нас , відвезу до Путили , як раз на травневі виїдеш , якщо розтане .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да , якщо бурно буде танути то буде рафтінг на Таврії .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное, что бы эта мысль , дошла до рыбаков на льду
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не каждый выпершийся на лёд-рыбак. Как и не каждый ловящий рыбу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да всё просто-настоящий рыбак ценит свою жизнь и помогает окружающим. Природе-в том числе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хай поморозит окупантов. что еще можно вынести из ситуации?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Рождество на юг и восток Украины надвигается циклон: штормовой ветер и метели
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв взятка военнослужащие ГСЧС Донбасс ДТП Киев Львов Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение Полторак Порошенко Россия СБУ смерть стрельба суд Сумы США Трамп ЦРУ Чалый чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти