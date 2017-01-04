 На Рождество на юг и восток Украины надвигается циклон: штормовой ветер и метели

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, этот циклон принесет существенное осложнение погодных условий.
"На юге и востоке - зона АТО! - в пятницу, 6 января, выпадет мокрый снег, будет лить дождь, налипание мокрого снега, очень сложная ситуация на дорогах, там, где снег - метели и штормовой ветер до 15-24 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптика.
Кроме того, Диденко рассказала, что сегодня основные осадки переместились на северную часть Украины. "На дорогах ситуация усложняется, будьте осторожными", - предупредила она.
"Очень сильные прыжки атмосферного давления - соответственно, возможны мигрени, проблемы с артериальным давлением. Поберегите себя", - подытожила синоптик.
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