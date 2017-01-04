EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1379  30
Все про:депутат (2636) задержание (4747) Львов (3197) прокуратура (2510)

 Задержанный помощник нардепа Савчука требовал 140 тыс. за блокирование обращений к депутату, - прокуратура

Помощника депутата от "Народного Фронта" Юрия Савчука Петра Яремчука удалось задержать благодаря обращению частного предпринимателя, от которого требовали взятку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.

Читайте также: В НАБУ подтвердили, что открыли дело относительно получения взятки неустановленными лицами из числа нардепов

"В декабре прошлого года к нам обратился частный предприниматель и сообщил, что помощник народного депутата требует у него денежные средства. Как сообщил помощник народного депутата частному предпринимателю, у него есть обращение общественных организаций, и если он не хочет, чтобы данные обращения попали к народному депутату и соответственно были депутатские запросы, за это необходимо заплатить 140 тыс. грн. Вчера во время передачи указанных денежных средств помощника народного депутата задержали", - рассказал Савинец.

"Проводится кропотливая следственная работа и обвинительный акт, я думаю, в ближайшее время будет направлен в суд. Мы исследуем все эпизоды, возможны, где еще привлекался, общался с кем-то. Возможно, после вчерашнего задержания к нам будут обращаться еще другие частные предприниматели или граждане Украины, от которых также требовали деньги. Мы будем соответственно реагировать. Пока это единственный случай", - отметил сотрудник военной прокуратуры.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. грн "на горячем" пойман помощник народного депутата из коалиции. Прокуратура вменяет Яремчуку "злоупотребление влиянием" и будет просить суд заключить его под стражу.

Читайте также: Задержанный во Львове помощник нардепа Савчука находился на испытательном сроке

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ГПУ.

В свою очередь нардеп Савчук заявил о том, что Яремчук находился на испытательном сроке и в случае доказательства вины должен понести ответственность перед законом.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эту депутатскую синекуру пора обламывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сперва прочёл фамилию депутата чуточку иначе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Клюевых было все! Дом в Рудыках. Точнее два дома на одной охраняемой территории. Трехэтажные подвалы из фортификационного бетона со складами продуктов и оружия. Кстати в одном из подвалов был оборудован стрелковый тир. Цистерны со сжиженным газом и топливом для дизель генераторов.... Ну и где они теперь? Помогло им?
 показать весь комментарий
Ответить
 
у этих воров другие воры отобрали. Я вот только не вижу - где тут для страны профит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно подумать депутатишка - был не в курсе...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Думать" для суда не катит-доказывать надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, при другом раскладе, все выглядит так, будто решения, в этом "тандеме", принимал исключительно помощник, а депутат, был для мебели...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не важно как выглядит, важно что доказано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Имея целого вороватого министра МВД и необразованого вороватого пгокугора(тоже кстати в прошлом вороватого министра МВД) доказать можно даже то,что ты не порохобот,хотя, соглашусь, это не просто)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выпей крепкий чай и не ешь больше шоколад, видимо мозг заплыл химией!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где антоха,это же правакация против нф,они создали новую полицию и их за это подставляютНа Харьковщине полковник, не прошедший переаттестацию, получил должность начальника Первомайского отдела полиции
https://www.057.ua/news/1499986
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ух ты...Депутат уже сразу-"позитивный герой",отстаивающий интересы выборцев...А негодяй-взяточник пытался "диверсантить"??...И никакого "договорняка" сразу...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во как повернули дело! А тока вчера говорили, что брал за непосылание "депутатських звернень". Вот уж действительно, "как вы яхту назовете, так она и поплывет". Походу, отмазали прокурворишки недостреленного братка из 90-х.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да... и это даже кто-то лайкнул.
А понять значение слова "блокировка"-немногоходовочно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этого не может быть. Не должно быть народного фронта бпп радикалов бют опб наш край ваш край кпу и тд в политике Украины КОЗЛЫ ВСЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сергій Лещенко with Vitaliy Shabunin and 9 others.
20 hrs ·

Історія Пашинського - приклад подвійних стандартів. Коли в Україні легалізували розподіл на людей першого та другого сорту. Одним роздаровують зброю, а інші - отримують від них кулі. Кому та скільки Аваков подарував пістолетів - засекречено, але таємне неодмінно стане явним.
Щодо Пашинського - чи зможе прокуратура об'єктивно розслідувати справу проти депутата "Народного фронту", якщо першим заступником генпрокурора є інший депутат від "Народного фронту"? Це все - наслідки дерибану силових структур політичними кланами, які чомусь приписують собі в назву слово "партія". І це скоро закінчиться для цих людей - яким буде сумно і боляче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нуууу,здесь тоже прикрывают пашинского,кот. весьма благополучно покинул Украину вылетев 2-го января через Вену в Инсбрук.Устал псих от ратных дел-))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я так понимаю у всех рыло в пуху. Потому что было за что ФОП за причандалы ухватить, и если бы не жадничали и сумма меньше была то все было бы шито крыто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
государство построено на песке. стоит на глиняных ногах. поэтому помошник нардепа устраивает. "постанову". а расследует военная прокуратура.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нардеп- организатор ИМХО. Когда то Олейник, который теперь в масквабаде, такой же х-ней страдал. при чем разводил своих хороших знакомых. При янеке сьехал падла
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А теперь проведите параллель ИМХО, во времена рыгов было ли предан огласке хоть один эпизод о взяточнистве (вымогательстве)? Хоть самую малость о рейдерстве?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанный помощник нардепа Савчука требовал 140 тыс. за блокирование обращений к депутату, - прокуратура
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв взятка военнослужащие ГСЧС Донбасс ДТП Киев Львов Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение Полторак Порошенко Россия СБУ смерть стрельба суд Сумы США Трамп ЦРУ Чалый чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти