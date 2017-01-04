 Задержанный помощник нардепа Савчука требовал 140 тыс. за блокирование обращений к депутату, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.
"В декабре прошлого года к нам обратился частный предприниматель и сообщил, что помощник народного депутата требует у него денежные средства. Как сообщил помощник народного депутата частному предпринимателю, у него есть обращение общественных организаций, и если он не хочет, чтобы данные обращения попали к народному депутату и соответственно были депутатские запросы, за это необходимо заплатить 140 тыс. грн. Вчера во время передачи указанных денежных средств помощника народного депутата задержали", - рассказал Савинец.
"Проводится кропотливая следственная работа и обвинительный акт, я думаю, в ближайшее время будет направлен в суд. Мы исследуем все эпизоды, возможны, где еще привлекался, общался с кем-то. Возможно, после вчерашнего задержания к нам будут обращаться еще другие частные предприниматели или граждане Украины, от которых также требовали деньги. Мы будем соответственно реагировать. Пока это единственный случай", - отметил сотрудник военной прокуратуры.
Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. грн "на горячем" пойман помощник народного депутата из коалиции. Прокуратура вменяет Яремчуку "злоупотребление влиянием" и будет просить суд заключить его под стражу.
"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ГПУ.
В свою очередь нардеп Савчук заявил о том, что Яремчук находился на испытательном сроке и в случае доказательства вины должен понести ответственность перед законом.
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https://www.057.ua/news/1499986
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А понять значение слова "блокировка"-немногоходовочно?
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20 hrs ·
Історія Пашинського - приклад подвійних стандартів. Коли в Україні легалізували розподіл на людей першого та другого сорту. Одним роздаровують зброю, а інші - отримують від них кулі. Кому та скільки Аваков подарував пістолетів - засекречено, але таємне неодмінно стане явним.
Щодо Пашинського - чи зможе прокуратура об'єктивно розслідувати справу проти депутата "Народного фронту", якщо першим заступником генпрокурора є інший депутат від "Народного фронту"? Це все - наслідки дерибану силових структур політичними кланами, які чомусь приписують собі в назву слово "партія". І це скоро закінчиться для цих людей - яким буде сумно і боляче.
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