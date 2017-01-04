 Кремль обвинил США в ответ на заявление ЦРУ о тактике "выжженной земли" в Сирии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что власти США пытались разрушить экономику Сирии для ослабления политического режима Башара Асада задолго до начала российской военной операции в этой стране.
Ранее глава ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс, что Россия в ходе операции в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.
"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - заявил Конашенков.
По словам Конашенкова, коалиция во главе с США не бомбила объекты нефтедобычи, захваченные боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", позволяя им зарабатывать десятки миллионов долларов на незаконной продаже нефти.
При этом Конашенков не опроверг обвинения в массовых жертвах в Сирии вследствие бомбардировок армии РФ.
Бреннан обвинил российское руководство в том, что оно "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты".
Глава ЦРУ рассказал о готовящемся докладе, посвященному предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.
По его словам, доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".
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В Гааге оправдываться будете.
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когда козломордые что-то заявляют - можно просто откинуться в кресле и наслаждаться результатом. Лавров был самокритичен, да.
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