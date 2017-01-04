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 Кремль обвинил США в ответ на заявление ЦРУ о тактике "выжженной земли" в Сирии

В РФ отреагировали на слова руководителя ЦРУ о том, что армия России в Сирии использовала тактику "выжженной земли".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

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Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что власти США пытались разрушить экономику Сирии для ослабления политического режима Башара Асада задолго до начала российской военной операции в этой стране.

Ранее глава ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс, что Россия в ходе операции в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, коалиция во главе с США не бомбила объекты нефтедобычи, захваченные боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", позволяя им зарабатывать десятки миллионов долларов на незаконной продаже нефти.

При этом Конашенков не опроверг обвинения в массовых жертвах в Сирии вследствие бомбардировок армии РФ.

Бреннан обвинил российское руководство в том, что оно "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты".

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Глава ЦРУ рассказал о готовящемся докладе, посвященному предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

По его словам, доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".
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Рази это новость, то Конюшня Лаврова быкует? Вот когда начнут перед всеми извиняться с поджатыми хвостами, вот тогда будет новость.
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"Сам дурак" - это что то новенькое! Раньше в тренде было "их там нет".
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дедушка мороз,сделай из масквы и петербурга- русское алеппо!
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Ну все, ща Трамп схватит биту и отмудохает Путина, а потом даст Украине 100500 лямов долларов и столько же составов с оружием, а самолеты ВМС США полетят бомбить Москву. Или не?
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Попытки ватников обелить себя просто смешны и несуразны.
В Гааге оправдываться будете.
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Ничё се обвинение! Как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства!!! Это сравнимо с ковровыми бомбардировками, да! А теперь они методично разрушают экономическую инфраструктуру кацапстана своими санкциями! Нужно ипануть по Воронежу!
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международная коалиция ... методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии ... коалиция во главе с США не бомбила объекты нефтедобычи ... позволяя им зарабатывать


когда козломордые что-то заявляют - можно просто откинуться в кресле и наслаждаться результатом. Лавров был самокритичен, да.
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Якщо відверто - більше хвилює те, що відбувається в Україні, аніж - в Сирії..........
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКремль обвинил США в ответ на заявление ЦРУ о тактике "выжженной земли" в Сирии
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