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 Оперативные штабы и пункты обогрева должны работать круглосуточно, - Зубко

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко ввиду ухудшения погодных условий (4-9 января) поручил центральным и местным органам власти и соответствующим службам организовать круглосуточную работу оперативных штабов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"В связи с ожидаемыми сильными снегопадами и резким снижением температуры воздуха местами до -26° поручено обеспечить постоянный мониторинг ситуации в регионах. Среди первоочередных мер: организация круглосуточной работы оперативных штабов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов, одежды, медикаментов, продуктов питания и источников энергоснабжения, круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению", - цитирует вице-премьера пресс-служба ведомства.

Зубко напомнил, что, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. Кроме того, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры.

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Хоч би раз в житті глянути на такий "оперативний штаб", шо воно таке.)
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На Майдане в подземном переходе прямо у входа в метро работает круглосуточно ночлежка с бомжами и цыганами, туда конечно из чиновников никто не спускается .
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ну . вроде и ожидаются морозы. -тогда оперативно работают.
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Опять Куйбида панику нагоняет. Ниже 18 не будет. И это в северных областях.
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Это конечно хорошо. Но, вот я сегодня узнал, что киловатт опять подорожал на 24 коп. Одно дело когда новости узнаешь в инете, а совсем другое когда в конторе у бухгалтера и тебя это касается лично. Вроде и не много, а все-равно неприятно.
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Так это же хорошая новость. Чем больше все дорожает, тем счастливее мы становимся. Во всяком случае так говорят в МинСтеце))
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Только вату зло берёт, что у нас что-то нормально работает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОперативные штабы и пункты обогрева должны работать круглосуточно, - Зубко
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