 Для Украины более актуальна организация производства патронов, а не М16, - журналист

Об этом в своем блоге пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя новость о начале производства в Украине натовской винтовки М16.
"Организация производства М-16, по данным источников "Цензор.НЕТ", действительно предусмотрена планами "Укроборонпрома" на 2017 год, ресурсы будут выделены. И совершенно очевидно, что выпускаться М16 для наших силовых структур будет под советские патроны 7,62#39 и 5.45 мм. Поскольку такие патроны лежат на складах, а патроны 5,56 стандарта НАТО надо импортировать из-за рубежа, и это слишком дорого для оснащения силовых структур. Называть переходом на стандарты НАТО производство стрелкового орудия под не натовский, советский патрон - это, мягко говоря, выдавать желаемое за действительное.
Зачем Украине производство оружия под старый боеприпас? Украина располагает пока еще достаточными запасами автоматов Калашникова - на складах лежит, по данным источников "Цензор.НЕТ", свыше 500 тысяч штук. Этого вполне достаточно, чтобы на ближайшие несколько лет иметь резерв оружия на случай большой войны, и на много лет хватит при ведении войны локальной. А вот патроны даже под советские калибры Украина не производит. И патронов надо много - даже если нет войны, продолжается боевая подготовка, и патроны уходят в огромных количествах, один солдат для хорошего уровня стрельбы должен получать тысячи патронов в год. Сколько у нас патронов еще осталось на складах? Скажу так - патронов для автоматов и ручных пулеметов Украине может хватить еще на 4-5 лет", - пишет журналист.
"То есть производство патронов на сегодняшний день, в отличие от других видов вооружения, не является горящей проблемой. Оснований бить в колокола пока нет. Но если не начать работу сейчас и не запланировать инвестиции, то такая проблема может возникнуть в самое ближайшее время. Патроны под снайперское оружие мы уже сейчас покупаем за рубежом. А что потом? А потом придется покупать и автоматные по мировым рыночным ценам. Если не построим свое производство.
Советские патроны сейчас производит в промышленных масштабах только Россия - но там мы не купим. Рынок очень ограничен, стоимость этих советских патронов через 5 лет будет не ниже натовских патронов и как бы не выше. Да и сама Россия постепенно переходит на натовские стандарты - новая снайперская винтовка для армии у них спроектирована под натовский 308 калибр. Тогда зачем нам налаживать производство нового оружия под патрон, которого у нас скоро не будет? Ведь дефицита автоматов у нас пока тоже нет. Может все-таки начать с боеприпаса?", - отмечает Бутусов
"Укроборонпром" заявил, что патронный завод при наличии финансирования можно построить за 18 месяцев. Вот тут и есть главная проблема - денег на производство патронного завода в 2017 году не предусмотрено. А ведь он еще и заработает не сразу. Более того, патронный завод должен быть большой мощности - патроны даже в мирное время армии нужны в сотнях миллионов штук, для обеспечения интенсивной боевой подготовки. При наличии патронов перевооружить армию на этот новый стандарт не представляет особой сложности.
Ведь производство стрелкового оружия под натовский стандарт 5,56 мм уже существует в Украине. Хорошие для гражданского варианта винтовки Z-15 компании "Зброяр" под патрон 5,56 мм, с высокой степенью локализации производства, пользуются большой популярностью на украинском рынке, применяются на фронте. Зачем вкладывать государственные деньги в производство того, что не имеет перспективы? И почему при этом нет средств для постройки действительно необходимого в перспективе патронного завода?", - пишет главред Цензор.НЕТ.
"Я уж не говорю о том, зачем обращаться к никому не известной на оружейном рынке компании для организации производства, когда у нас немало частных отечественных оружейных компаний, которые накопили значительные компетенции и даже инженерные кадры, и вполне могли бы сами организовать такое производство в Украине при условии стабильного госзаказа.
И еще - а почему М-16? На конкурсах боевого оружия в Европе и США лидирующие позиции в последние годы занимает "Хеклер унд Кох", американская армия уже давно закупает у немцев НК416 и другие модели. Недавно был конкурс во Франции, и "ХК" выиграла даже у французских производителей. Думаю, то, что решили остановиться на М16 - результат того, что стволы для М-16 хорошо освоены в производстве во многих странах мира, и их можно закупать заграницей - есть выбор. Чтобы делать "ХК" надо договариваться только непосредственно с самой компанией", - интересуется журналист.
Все эти вопросы Цензор.НЕТ планирует задать при интервью с главой "Укроборонпрома" Романом Романовым.
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Пашинский: кто-то придумал, что Украине вместо шоколадной фабрики нужен патронный завод.
Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшие годы патроны заказывать не будут.
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Не всем мистер Кольт шансы уровнял...
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ты откуда такой интересный?
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Разконсервируй и 300 000 резервную армию пистолетами, автоматами, гранатометами, ПЗРК и т.д. вооружить. Где то она , эта армия? Патронов, говорят сток, шо патронный завод строить не хотят.
И нах нам эта м16? я не знаю, может продавать в страны 3 мира, ну тоды ойц ... и это я молчу про
"Штурмовая винтовка TAR -21 TAVOR (Лицензионный выпуск в Украине как ФОРТ 221,224)."
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Для некоторых инфа о переходе Украины на стандарты НАТО мимо головы пролетела.
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ВСІМ!! ЗНАЙТЕ!!
Іх було близько ста бійців масовки (на камеру) і 15 героів, що відзначилися на світлодарській дузі. Серед них три жінки. Цих представлених до нагороди 15 везли з передовоі. Стомлених і змерзлих. везли у відкритому кузові... Потім муштрували стоєву в аеропорту Маріуполя. Нарешті нагородження. Близько сьомоі вечора 31 грудня закінчились урочистості і..... Про них забули. Вони сиділи у порожньому аеропорту. Голодні і несамовито стомлені. Потім як худобу загнали в холодний ангар. Там і зустріли новий рік. Почесно нагороджені президентом Героі..... Близько одинадцятоі ранку забрали автобусом і завезли на Бахмут. Далі - як знаєте....
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И поверить трудно, что до того времени как это ублюдочное чепушило вторглось в Украину, оно на полном серьезе претендовало на "сабирателя зямель ..., царя всея ..., и т. д.".
А еще более упоротые и неадекватные, под чутким присмотром фсб готовили етого карликвого скунса в святые, или что то того ...
Хаха, но стоило этому питарку вторнутся в Украину, все сразуже стало на свои места, - йухло оно и мацкве йухло !!!
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желательно из Оборонпромы
слабо, Юрий?
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Для Украины актуально любое оружие и патроны в том числе. Есть возможно собирать винтовки, нужно использовать.
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1. Армии не хватает бронетехники, грузовиков, нормальной формы и обуви, артиллерийских стволов, санитарных машин, многих видов боеприпасов, и т.д. Единственное чего пока хватает - так это Калаши. Так давайте М16 будем делать.
2. С другой стороны, на стратегическую перспективу нужно что-то делать на замену Калашам, которые рано или поздно закончатся.
3. Шо рано, шо поздно, а украдут на этом деле уже сейчас.
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А от патронів робити ніде - ні нинішнього зразка, ні НАТОвського на перспективу.
От патронний завод дійсно краще, адже при бажанні його важко переонастроїти під випуск будь-яких набоїв - що 5,45, що 5,56.
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Будь-який дурень розуміє,що без набоїв накращий зразок зброї-просто шмат заліза.
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https://www.youtube.com/watch?v=RY9eBTqzOuk
https://www.youtube.com/watch?v=Qpr_Ymbh5cs
Хорошая винтовка. Посмотрите обзор. А патронный завод НАТОвского стандарта без винтовки тоже не нужен. Из рогатки им стрелять?
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Переговори щодо Сирії розпочнуться в Астані 23 січня
Підсумком переговорів щодо Сирії в Астані повинна стати дорожня карта Чергові переговори щодо врегулювання конфлікту в Сирії повинні початися в Астані 23 січня. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє DW. Раніше мова йшла про 15 січня. "Ми повинні посилено працювати для досягнення політичного рішення", - зазначив турецький міністр. Також повідомлялося, що підсумком переговорів щодо Сирії в Астані повинна стати дорожня карта з метою вирішення сирійського кризи в найкоротші терміни. "Якщо ми не зупинимо збільшення порушень (перемир'я - ред.), процес в Астані може провалитися", - цитує турецького міністра інформагентство AFP. Нагадаємо, щонайменше 49 742 людини були вбиті протягом 2016 року в Сирії.
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