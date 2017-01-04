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Все про:боеприпасы (794) оружие (3519) производство (219) Укроборонпром (384) Бутусов Юрий (1129) Цензор.НЕТ (14)

 Для Украины более актуальна организация производства патронов, а не М16, - журналист

Называть переходом на стандарты НАТО производство стрелкового оружия под советский патрон - это выдавать желаемое за действительное. Особенно в условиях, когда в Украине достаточные запасы стрелкового оружия на складах и необходимо наладить собственное производство патронов.

Об этом в своем блоге пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя новость о начале производства в Украине натовской винтовки М16.

"Организация производства М-16, по данным источников "Цензор.НЕТ", действительно предусмотрена планами "Укроборонпрома" на 2017 год, ресурсы будут выделены. И совершенно очевидно, что выпускаться М16 для наших силовых структур будет под советские патроны 7,62#39 и 5.45 мм. Поскольку такие патроны лежат на складах, а патроны 5,56 стандарта НАТО надо импортировать из-за рубежа, и это слишком дорого для оснащения силовых структур. Называть переходом на стандарты НАТО производство стрелкового орудия под не натовский, советский патрон - это, мягко говоря, выдавать желаемое за действительное.

Читайте также: "Укроборонпром" будет производить натовскую винтовку M16

Зачем Украине производство оружия под старый боеприпас? Украина располагает пока еще достаточными запасами автоматов Калашникова - на складах лежит, по данным источников "Цензор.НЕТ", свыше 500 тысяч штук. Этого вполне достаточно, чтобы на ближайшие несколько лет иметь резерв оружия на случай большой войны, и на много лет хватит при ведении войны локальной. А вот патроны даже под советские калибры Украина не производит. И патронов надо много - даже если нет войны, продолжается боевая подготовка, и патроны уходят в огромных количествах, один солдат для хорошего уровня стрельбы должен получать тысячи патронов в год. Сколько у нас патронов еще осталось на складах? Скажу так - патронов для автоматов и ручных пулеметов Украине может хватить еще на 4-5 лет", - пишет журналист.

"То есть производство патронов на сегодняшний день, в отличие от других видов вооружения, не является горящей проблемой. Оснований бить в колокола пока нет. Но если не начать работу сейчас и не запланировать инвестиции, то такая проблема может возникнуть в самое ближайшее время. Патроны под снайперское оружие мы уже сейчас покупаем за рубежом. А что потом? А потом придется покупать и автоматные по мировым рыночным ценам. Если не построим свое производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При выделении финансирования "Укроборонпром" готов за 1,5 года организовать производство боеприпасов для армии

Советские патроны сейчас производит в промышленных масштабах только Россия - но там мы не купим. Рынок очень ограничен, стоимость этих советских патронов через 5 лет будет не ниже натовских патронов и как бы не выше. Да и сама Россия постепенно переходит на натовские стандарты - новая снайперская винтовка для армии у них спроектирована под натовский 308 калибр. Тогда зачем нам налаживать производство нового оружия под патрон, которого у нас скоро не будет? Ведь дефицита автоматов у нас пока тоже нет. Может все-таки начать с боеприпаса?", - отмечает Бутусов

"Укроборонпром" заявил, что патронный завод при наличии финансирования можно построить за 18 месяцев. Вот тут и есть главная проблема - денег на производство патронного завода в 2017 году не предусмотрено. А ведь он еще и заработает не сразу. Более того, патронный завод должен быть большой мощности - патроны даже в мирное время армии нужны в сотнях миллионов штук, для обеспечения интенсивной боевой подготовки. При наличии патронов перевооружить армию на этот новый стандарт не представляет особой сложности.

Смотрите также: "Наш ответ гибридной войне - Ан-132, "Фантом", "Горлица": "Укроборонпром" подвел итоги 2016 года. ИНФОГРАФИКА

Ведь производство стрелкового оружия под натовский стандарт 5,56 мм уже существует в Украине. Хорошие для гражданского варианта винтовки Z-15 компании "Зброяр" под патрон 5,56 мм, с высокой степенью локализации производства, пользуются большой популярностью на украинском рынке, применяются на фронте. Зачем вкладывать государственные деньги в производство того, что не имеет перспективы? И почему при этом нет средств для постройки действительно необходимого в перспективе патронного завода?", - пишет главред Цензор.НЕТ.

"Я уж не говорю о том, зачем обращаться к никому не известной на оружейном рынке компании для организации производства, когда у нас немало частных отечественных оружейных компаний, которые накопили значительные компетенции и даже инженерные кадры, и вполне могли бы сами организовать такое производство в Украине при условии стабильного госзаказа.

Читайте: "Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год

И еще - а почему М-16? На конкурсах боевого оружия в Европе и США лидирующие позиции в последние годы занимает "Хеклер унд Кох", американская армия уже давно закупает у немцев НК416 и другие модели. Недавно был конкурс во Франции, и "ХК" выиграла даже у французских производителей. Думаю, то, что решили остановиться на М16 - результат того, что стволы для М-16 хорошо освоены в производстве во многих странах мира, и их можно закупать заграницей - есть выбор. Чтобы делать "ХК" надо договариваться только непосредственно с самой компанией", - интересуется журналист.

Все эти вопросы Цензор.НЕТ планирует задать при интервью с главой "Укроборонпрома" Романом Романовым.

Смотрите: В "Укроборонпроме" заявили о выполнении на 100% государственного оборонного заказа 2016 года. ВИДЕО

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Не сама краща штурмова гвинтівка, до того ж не зрозуміло навіщо її виробляти? На продаж? Де обіцяний пєцею патронний завод, до речі бидло пашинське теж про нього співало.
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ага, таки ...
Пашинский: кто-то придумал, что Украине вместо шоколадной фабрики нужен патронный завод.

Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшие годы патроны заказывать не будут.
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Разве что к пистолетам, вернее к пистолету Глок-19.
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ну я хз, не по глокам, А вот патронов к стрелкотне точно есть, зато мало, очень мало снарядов, ракет к рсзо ... и тд. и тут бам, М16 нам сильно нужна... лицензию купи, станки купи.... ну может стволы сами делать сможем, это не плохо, но... тут не во главе угла не вопрос обороноспособности, тут чисто барыжные интересы.
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турчинов сказазл что наладили производство к РСЗО в конце 16.
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Та это я стебался с недавней дуэли Пашинский с Глоком-19 против Химикуса с бутылкой.

Не всем мистер Кольт шансы уровнял...
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ясн, не то что Пашинский сука еще та, это без вопросов... но ту иная тема.
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Это да, но пока сука будет Председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны - надеяться на объективное и оптимальное решение проблемы не приходится.
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Нафуя армию самопалами вооружать,если ракеты решают исход войны???
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Я уже писала,что в Укроборонпроме работают вредители,которых туда Порошенко поставил.Им пох. что производить,лишь бы деньги давали из бюджета и было что красть.Они готовы пушки и тачанки выпускать,вместо современного высокоточного дистанционного безопасного оружия.Кругом одни предатели,вредителя и воры.На крови украинцев наживаются.
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А яка краща? Хочется услышать мнение эксперта оружейника.
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Петя! Где ядерна зброя ? Где ракеты с ядерными боеголовками,а ведь были,продали всё?
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Юра, народ уже все просек, это очередной барыжный гешефт, к обороноспособности страны отношения не имеет.
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А еще более актуально собрать таких "умных" журналистов и на фронт. Повоюют годик, а потом будут со знанием дела писать, что для армии нужнее.
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а чё в кавычках_ автор реально умный чел. а что б разбиратся в проблемах которые создают долбо-бы вроде муженка полторака и петра--не надо быть в окопе.
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друже, ну объясни мне хоть ты. НАХ нам эта М16?
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вопрос хоть и не комне--но армии она реально не нужна--тот же ЦВИ ариелли это подверждает-- чувак с головой. ОНА нужна чинушам--осовить бабло и распилить. ВОн как со спартанами -говно купили тема прошла и ни кто уже не вспоимнает какое то говно--что может только по асфальту кататься.
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Ты еще скажи НАХ нам эта Европа? С калашами туда не возьмут.
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"С калашами туда не возьмут." - смешно шутишь
ты откуда такой интересный?
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Бойцы много дают интервью. На Фаготы жалуются - старые стали, ненадёжные. На гранатомёты жалуются по той же причине. Но ни одного интервью я не припомню, чтобы кто-то на стрелковое оружие жаловался. Только помню один боец говорил, что хорошо бы в частях и АКМ и АК-74 иметь. Мол, они для разных задач.
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так правильно что не жалуются--вонйа позиционная-работает арта миномёты снайпера и пулемёты.. ак-то так-для самоуспокоения.
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ак прокаченный ни чем не хуже.... НЕ я понимаю если б под натовский патрон-а так на куя нам м 16 под сов.патрон? ну это тупость !!! Это просто говорит о том что петруха в нато не собиратеся-он собирается просто деребанить бабло.
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та разговор даже не в том кто там лучше... сегодня на складах в Украине такое количество стрелкового оружия, шо просто ппц.
Разконсервируй и 300 000 резервную армию пистолетами, автоматами, гранатометами, ПЗРК и т.д. вооружить. Где то она , эта армия? Патронов, говорят сток, шо патронный завод строить не хотят.
И нах нам эта м16? я не знаю, может продавать в страны 3 мира, ну тоды ойц ... и это я молчу про
"Штурмовая винтовка TAR -21 TAVOR (Лицензионный выпуск в Украине как ФОРТ 221,224)."
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та просто бабло пилить. эти скоты не собираются побеждать в войне !!! ОНИ их КОРМИТ!!!! Если б хотелит победить---то бронетанковые заводы работали б круглосуточно выпуская оплоты и бтр 4 . КТО то скажет на это денег нет..ПИЗ***Ж. в нашей стране деньги есть на ВСЁ-кроме того что РЕАЛЬНО надо.
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Ядерну зброю нам треба відновлювати, - це важливіше зараз.
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логично и доступно - а шо я с ним согласен,но может он ,да и мы все чего то не знаем,а?)))
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Ага-логику)))
Для некоторых инфа о переходе Украины на стандарты НАТО мимо головы пролетела.
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Волонтер Ольга Батагова (фейсбук) пишет о церемонии вручения наград от президента Украины Петра Порошенко в Мариуполе:
ВСІМ!! ЗНАЙТЕ!!
Іх було близько ста бійців масовки (на камеру) і 15 героів, що відзначилися на світлодарській дузі. Серед них три жінки. Цих представлених до нагороди 15 везли з передовоі. Стомлених і змерзлих. везли у відкритому кузові... Потім муштрували стоєву в аеропорту Маріуполя. Нарешті нагородження. Близько сьомоі вечора 31 грудня закінчились урочистості і..... Про них забули. Вони сиділи у порожньому аеропорту. Голодні і несамовито стомлені. Потім як худобу загнали в холодний ангар. Там і зустріли новий рік. Почесно нагороджені президентом Героі..... Близько одинадцятоі ранку забрали автобусом і завезли на Бахмут. Далі - як знаєте....
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Адекватні люди гімно називають гімном, а порохососи - шоколадом.)))
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Дерьмо все называют хуйлом или залупенфюрером.
И поверить трудно, что до того времени как это ублюдочное чепушило вторглось в Украину, оно на полном серьезе претендовало на "сабирателя зямель ..., царя всея ..., и т. д.".

А еще более упоротые и неадекватные, под чутким присмотром фсб готовили етого карликвого скунса в святые, или что то того ...
Хаха, но стоило этому питарку вторнутся в Украину, все сразуже стало на свои места, - йухло оно и мацкве йухло !!!
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хотелось бы по этому поводу кроме мнения журналиста прочесть мнение специалиста
желательно из Оборонпромы
слабо, Юрий?
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щас начнут покупать комплектующие за рубежом с 1000% накруткой. Пашинский рулит.
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М4 устарела еще тогда, когда большинство из блогеров ещё и не родились.
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Кстати, таки да. М16 так хороша благодаря патронам, которые обеспечивают по сравнению с АК-хх хорошие кучность, настильность, мощность при отн. небольшой отдаче. Непонятен смысл выпуска М16 под калашный патрон - это означает, что в очередной раз из двух зол выбраны оба.
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"Значит кому то это выгодно" , а Стелсы не собираемся адаптировать под Мотосич?
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Если под это дело зайдут инвестиции из стран НАТО, то дело того стоит. Но не из-за наличия самих денег. Раз вкладывают, то не бросят на едине с агрессором. Будут свои деньги защищать.
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Красиво расчёсано. Один прокол-не сказано с чего очевидно, что выпускать будут не под натовский патрон.
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вообще изначально шла речь о винтовке М4, а не М16.
Для Украины актуально любое оружие и патроны в том числе. Есть возможно собирать винтовки, нужно использовать.
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Я служил в конце 80-х . Каждый пятый патрон давал осечку .
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Украина имеет огромный промышленный и научный потенциал. Достаточно вспомнить, что когда-то было - космическая промышленность , авиа, лучший в СССР телевизор и автобус, электроника, сталь ,химия итд итд. Теперь многое сдохло и для реанимации нужны прямые инвестиции. Мой вопрос: Кто из вас согласен инвестировать в Кению, Ливию, Афган? Правда страшно, правда никто? Вот так же и с Украиной - коррупция , неуверенность, что со страной завтра будет, а то и просто гешефт отожмут. Так-что сначала мир и порядок, а потом инвестиции и гешефты. Тогда и рабочие места будут и бюджет поправится. Правда работать еще нужно и не воровать.
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Які проблеми?... Виділяйте кошти і Шосткинський "Імпульс" - до ваших послуг..............
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У нас в школе на НВП был супер-калаш, который десять или двадцать лет все классы разбирали и собирали. Так вот, он уже в конце 80-х имел такое состояние: дернешь за ремень - он уже и разобран...
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500 баксів за скільки днів картинками набиваєш?
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У меня очень двойственное, или даже наверное тройственное отношение к производству этих М16.
1. Армии не хватает бронетехники, грузовиков, нормальной формы и обуви, артиллерийских стволов, санитарных машин, многих видов боеприпасов, и т.д. Единственное чего пока хватает - так это Калаши. Так давайте М16 будем делать.
2. С другой стороны, на стратегическую перспективу нужно что-то делать на замену Калашам, которые рано или поздно закончатся.
3. Шо рано, шо поздно, а украдут на этом деле уже сейчас.
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Іноземні автомати і гвинтівки можна і на Форті робити. Тавор ж ніби робили.

А от патронів робити ніде - ні нинішнього зразка, ні НАТОвського на перспективу.

От патронний завод дійсно краще, адже при бажанні його важко переонастроїти під випуск будь-яких набоїв - що 5,45, що 5,56.
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Так і роблять Тавор на "Форті". Він переважно іде на озброєння Національної гвардії.
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А уявіть коли у нас якийсь американець томагавки почне виробляти :D Як у цих "журналістів" та інших "експердоВ" та вати тролів і їм подібним ПУКАНИ рвати в в шмаття буде
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ну, коли начнуть виробляти - тоді і будеш пукати...
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Юра не поднимайте шум...да всем ясно что это очередной гешефт для шоколадных....а скоро можем узнать что купленная лицензия оформлена на бирюкова....и с каждой м16 ему отстегивать придется....
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У нас нема культури зброї-і нема її не в народі,а там де приймають рішення.Там хто завгодно,але не спеціалісти.Отож,присутні- замість тупо скиглити тут,наступного разу обирайте на виборах дійсно відповідальних та освідчених людей.
Будь-який дурень розуміє,що без набоїв накращий зразок зброї-просто шмат заліза.
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https://www.youtube.com/watch?v=xkcp5P2Kv4Y

https://www.youtube.com/watch?v=RY9eBTqzOuk

https://www.youtube.com/watch?v=Qpr_Ymbh5cs

Хорошая винтовка. Посмотрите обзор. А патронный завод НАТОвского стандарта без винтовки тоже не нужен. Из рогатки им стрелять?
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Для Украины более актуально производство Я0, посылая всех на "путин", так как Украину не защищала в даже США.
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Производство патронов для вариаций АК никак не организуешь, потому что Луганский патронный завод попилен и вывезен в Россию. Россия патроны своего производства не продаст, а покупать китайское говно нет смысла. Вот и лучше использовать винтовки М14 своего производства и покупать качественные НАТОвские патроны.
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Минский формат уже был - теперь на очереди ̶С̶а̶т̶а̶н̶и̶н̶с̶к̶и̶й̶ Астаниский формат...
Переговори щодо Сирії розпочнуться в Астані 23 січня

Підсумком переговорів щодо Сирії в Астані повинна стати дорожня карта Чергові переговори щодо врегулювання конфлікту в Сирії повинні початися в Астані 23 січня. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє DW. Раніше мова йшла про 15 січня. "Ми повинні посилено працювати для досягнення політичного рішення", - зазначив турецький міністр. Також повідомлялося, що підсумком переговорів щодо Сирії в Астані повинна стати дорожня карта з метою вирішення сирійського кризи в найкоротші терміни. "Якщо ми не зупинимо збільшення порушень (перемир'я - ред.), процес в Астані може провалитися", - цитує турецького міністра інформагентство AFP. Нагадаємо, щонайменше 49 742 людини були вбиті протягом 2016 року в Сирії.
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Зате "Луганський патронний завод" - функціонує........ А тут лише "вирішують питання"............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля Украины более актуальна организация производства патронов, а не М16, - журналист
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