EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  800  18
Все про:арест (10066) ГПУ (7939) розыск (522) Курченко (368)

 Решение суда о заочном аресте Курченко позволит обеспечить международный розыск, - ГПУ

Решение суда о заочном аресте беглого бизнесмена Сергея Курченко дает возможность выполнять задачи уголовного производства в виде обеспечения международного розыска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Адриан Лупу в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте также: Суд разрешил арестовать Курченко

"Это решение (о заочном аресте, - ред.) дает нам возможность выполнять задачи уголовного производства в виде обеспечения международного розыска, и в случае задержания Сергея Курченко за рубежом, осуществить процессуальные меры относительно его ареста и доставки для выполнения процессуальных действий на территории Украины... Надеемся на положительные результаты в его международном розыске с целью обеспечения его доставки в правоохранительные органы Украины", - отметил Лупу.

Прокурор добавил: "По предварительным данным, Сергей Витальевич находится на территории РФ, однако где конкретно и по какому адресу, в настоящее время не установлено".
Напомним, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде ареста беглому бизнесмену Сергею Курченко.

Читайте также: Суд не смог избрать меру пресечения Курченко из-за заявленного его адвокатом отвода судьи

Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного судаКиева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

4 января Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде ареста беглому бизнесмену Сергею Курченко.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага, потом его адвокаты подадут апелляцию, он выйдет досрочно, ещё и Украина выплатит компенсацию за аморальный ущерб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это он еще с кононенко не встречался,будет как с злочевским,и дела все закроют и тендеры начнет выигрывать,все наладится
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинские хакеры ёбнули что-то серьёзное у орков ВС РФ - похоже базу данных спутниковой разведки c доказательствами присутствия ВС РФ в UA .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чушь сплошная. Заочный арест курченка только позволит дограбить награбленное юнным рыгоаналом в пользу шыкаладного цеха. на этой теме плешивый стрелок как раз сидел. тот который мало получил по черепу бутылкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И не он один. Там ворам такого масштаба всегда Рады-"свои", как никак...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да все нормуль будет...пусть с кононенко встретится перетрет тот таксу скажет ....будет чист как злочевский...еще пеця и орденом наградит....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю, что несмотря на отношение к человеку по поводу его точки зрения по факту глобального противостояния, конкретно данный ролик должен быть интересен всем украинцам. Там никакой внешней политики, а только внутренний экономический криминал с подборкой фактов:
https://youtu.be/3KJLhWqnI8c

Причем, как раз в тему Курченко.
Это как раз тот случай, когда неважно кто говорит, а что говорит.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение суда о заочном аресте Курченко позволит обеспечить международный розыск, - ГПУ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв взятка военнослужащие ГСЧС Донбасс ДТП Киев Крым Львов Львовщина МИД Минобороны Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение Полторак Порошенко ранение Россия СБУ смерть стрельба суд Сумы США Чалый
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти