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Все про:ГЭС (57) Днепр_река (192) Киевская область (1309) рыбаки (120) рыбалка (58)

 Шестерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине в районе Киевской ГЭС

Возле Киевской ГЭС на отколовшейся льдине унесло шестерых рыбаков, спасатели проводят операцию по их спасению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

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Жителей Киевской области просят не выходить на лед.

катер

Отметим, ранее в Киеве спасатели попросили киевлян не выходить на лед группами из-за тонкого льда. Так, минимальная толщина льда, чтобы на него мог выйти один человек, должна составлять 7-8 см, для группы людей - приблизительно 10-15 см.
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какая разница между летней рыбалкой и зимней?
-та же пьянь,только в валенках
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Ну разве нормальные эти спасатели, всю рыбу мужикам распугают своими катерами!!!
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Конечно пьянь. Особенно, если учесть, что рыболовная индустрия - это сотни миллионов долларов ежегодно. Алкаши они такие бохатые...
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никогда не понимал, этих ... которые морозят свои жопы на льду, ради 2 рыбёшек
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Аналогично. Поэтому ловлю 3-7 кг. плотвы или несколько 1.5-2 кг. лещей.
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А я рыбак. Даже жизни своей не представляю без рыбалки. Реально как наркоман какой-то....Правда на тонкий лед или в незнакомой местности ни в жисть не полезу.
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В Луцьку, на затоці Стиру, лід лише до половини, а рибаки сидять.
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через вот таких дебилов что свою жизнь ставят ни во что люди должны не спать и подвергатсья опасаности. В ато их, на минных полях окопы рыить хоть польза будет. Лед йеле йеле душа в теле морза небыло а они уже лезут и каждый год тонут и ничо их жизнь не учит
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Из-за дураков, которые игнорируют правила поведения на льду, хоть спасатели постоянно в тонусе.
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каждый год одно и то же. с них хоть бабло берут за спасение?
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"началась операция по спасению", и сколько они собираются спасать, если об этом уже дошло до СМИ, написали статью. Короче жаль рыбаков.
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Надо чтоб такие спасательные операции были платными.
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Я увлекаюся спортивною рыбалкой.
Ловлю я рыбу в дождь, жару и снег.
И не отвадишь от рыбалки даже палкой.
Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. (С)
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Рыбалка - это хорошо , но когда нет мозгов - это плохо .
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И как рыбак я был наверно невезучий.
Вы не поверите, но я не стану врать.
Заброшу к черту этот рыбий спорт вонючий.
Пойду туда, где учат в шахматы играть.

Эх, чтоб твою мать,
Буду в шахматы играть.
Эх, чтоб твою мать,
Буду в шахматы играть. (С)
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Не, ну эта самая рыбалка - как наркомания. Хоть убей - а закинься.
Так и тут. Ведь тепло же. Лед совершенно символический. А всё равно лезут на него рыбачить. (((
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Как-то большинство козлят любителей зимней ловли. Никакого сочувствия, много порицания. Нужно подправить что-то в консерватории. Ну, да, погода изменилась, ветер усилился, оторвал лёд от берега и подрейфовали рыбаки. И шо тут такого? За шо их так ненавидеть? Приехал он тот катер на воздушной подушке и забрал рыбаков. Ну спалил пару вёдер бензина. А ЗП спасателям по любому начисляется - спасали они или не спасали... Чёж все такие злые? От если бы депутатов унесло на льдине...
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Самое смешное, что все эти "умники" переходят дорогу в неположенном месте, совершают обгоны в слепых поворотах, курят бухими в постели и т.д и т.п. Но считают дураками тех, кто вышел на лед порыбачить)))))))))
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Душа в п'яти провалюється, коли після двох морозних ночей, дзвонить тато і хвалиться, скільки риби наловив.
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народ - даже как то странно - не слова - ну о пете или о зраде - не обычно - напрягает))))
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Я всего лишь два раза был на зимней рыбалке - один раз на ставке, метрах в 200 от моего дома, а второй ездили на Днепр, под Кременчуг. Оба раза был такой мороз, что на Днепре рассыпалась пластмасовая зимняя удочка. И хоть плотвы мы тогда надергали много - е"ись оно провались такое мучение ради кучки рыбешек.
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От если бы депутатов унесло на льдине... да лучше вместе с АП, ВРУ, ГПУ, КМ и т.д. Активисты бы лед топорами рубили , только бы льдину от берега оторвало и дули, дули бы создавая попутный ветер! А так просто рыбаки... жаль...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШестерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине в районе Киевской ГЭС
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