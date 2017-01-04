 Шестерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине в районе Киевской ГЭС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.
Жителей Киевской области просят не выходить на лед.
Отметим, ранее в Киеве спасатели попросили киевлян не выходить на лед группами из-за тонкого льда. Так, минимальная толщина льда, чтобы на него мог выйти один человек, должна составлять 7-8 см, для группы людей - приблизительно 10-15 см.
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-та же пьянь,только в валенках
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Ловлю я рыбу в дождь, жару и снег.
И не отвадишь от рыбалки даже палкой.
Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. (С)
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Вы не поверите, но я не стану врать.
Заброшу к черту этот рыбий спорт вонючий.
Пойду туда, где учат в шахматы играть.
Эх, чтоб твою мать,
Буду в шахматы играть.
Эх, чтоб твою мать,
Буду в шахматы играть. (С)
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Так и тут. Ведь тепло же. Лед совершенно символический. А всё равно лезут на него рыбачить. (((
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Величайшие достижения российской культуры в 2016-м году:
1. Петух из говна.
2. Пляшущая алкоголичка Машка Захарова.
3. Желтый Чебурашка пидорас.
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