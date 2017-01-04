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Все про:ограбление (1084) Нацполиция (5331) Сумы (589)

 Грабители взорвали банкомат в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня утром, 4 января, неизвестные взорвали банкомат в Сумах, похитив две кассеті с деньгами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в области.

ограбление
"Около четырех часов утра сработала охранная сигнализация в одном из магазинов по улице Харьковской, 4. Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны обнаружил поврежденный банкомат одного из известных банков. В ходе осмотра места происшествия выявлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

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Как сообщает начальник Управления полиции охраны Сумской области Александр Кананков, данный банкомат под наблюдением полиции охраны не находился.

ограбление
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины и начали соответствующие проверки. По мнению правоохранителей, повреждения банкомату причинил взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Иностранец, ограбивший банк на Одесчине, задержан при попытке пересечения границы, - Нацполиция ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также рассматриваются и другие версии случившегося.

ограбление
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хы)) газом заполнили и бахнули)) я знаю кто это сделал. Адам Сэвидж и Джейми Хайнеманн )))
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Классики жанра уже не при делах. Це підростающе покоління підростає.
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И, типа, нихто не догадался, шо замылен банкомат Райффайзена-Аваля
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Судя по нижнему фото, то трохи и ментам денег оставили..
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Взяли две касеты (из четырёх) с крупными номиналами
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Етот известная практика Воров, оставлять часть награбленного мусорам, чтобы они *правильно* расследовали преступление в результате дело зашло в тупик. так же поступил и Януковощ, оставив долю притом не малую мусорам, и остальные его члены команды.
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Мазали-мазали фотки, но так и не замазали, что "известный банк" это "Райффайзен банк Аваль". )))
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Запустили газ в корпус банкомата...він герметичний?
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не геретичен ,но достаточно закрытый чтоб сделать газо-воздушную смесь и поджечь.
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лугандонский криминал гуляет по всей неньке !
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Боюсь что без "переаттестованных" сотрудников здесь не обошлось.
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Судя по взрыву газа, таки да! Они-то туда газов и подпустили через окошко для купюр!
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Юзовка (нынешний Донецк). 1909 год.
До первого геноцида украинцев советской властью (т.н. "борьба с Махновщиной") оставалось еще 10 лет. До второго (т.н. "сталинская коллективизация") и насильственной русификации Донбасса - 24 года.

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Цим точно федералізація непотрібна , тому русня їх і повбивала .
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Всё возрастное население Волновахи в 80-е годы было украиномовным.
Я там несколько раз летние каникулы проводил.
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До голодомору вся Східна Україна була україномовною.
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У меня отец с Донбасса, большим патриотом Украины был, царство ему небесное. Бабушка рассказывала, что до коллективизации Донбасса не было ни воровства, ни пьянства, большинство говорило на украинском. А потом пришли коммуняки - голодранцы и с тех пор началось окацапливание, со всеми вытекающими последствиями.
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Какая-то слабенькая игра "Угадай банк" у Цензора получилась.
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А гроші полінуваличь всі забрати , чи це вже підкинули ?
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"похитив две кассеті"

Нужно писать "касеттi"
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Зараз збіднілі і пограбовані Українці будуть ще не таке чудити.Може скоро наш народний Зорро появиться. Я б сам не проти.Але б років з 20 скинути.
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Зорро, Робін Гуд, Супермен,- ми схильні вірити у чудо і в те що хтось за нас щось зробить.А ми потім будемо такі вдячні герою.)
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Ну Робіг Гуд в Англії був ? Це ж історичний персонаж.А у нас в Україні-Запоріжці, а он на Западній - Олекса Довбуш.А ще такі були як Єрмак , Сєнька Разін , Ємельян Пугачев.
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А что при взломе банкомата не предусмотрено защита, ну типа деньги метяться красителем, ну чтобы их потом нельзя было использовать
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Ай молодца, банкомат подломили а стекла рядом даже не рассыпались. Джедаи работали )))
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Грося добре знається тільки на продажі панталонів і панчох )))
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Дмитрий Кипиани. АНЕКДОТ
04.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Наши дни. Помирает старый стукач. Дожил, падла, до 100 лет.
Собралась вся родня. Гад лежит на смертном одре. И кается всем - от брата покойной жены до правнуков. Кого из них и уже покойных и за что «сдал» на дистанции от сталинизма до путлеризма. Родственники все в шоке, но пришиблены скрЭпами.
И гадёныш, резюмируя, просит:
«Грешен я. Доносил и оклеветал многих. Обещайте. Когда я умру-в 12 ночи ровно переверните меня на живот и вставьте в анус эту черную свечу (достает из-под подушки) и зажгите. Пусть мне будет наказание».
И испускает дух.
СкрЭпанутые перечить не смеют - воля усопшего. Делают, как просил в 12 ночи.
И тут грохот, дверь слетает с петель:
«Всем мордой в пол! Работает ОМОН! Поступило сообщение, что здесь будет глумление над трупом!»
Дмитрий Кипиани.
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це москалі -Похитители банкомата с наличностью жестоко расправились с полицейским на МКАД. Криминальная драма началась ночью в круглосуточном офисе самообслуживания столичного банка. Туда нагрянули двое злоумышленников с чемоданом в руках. Один из них подошел к терминалу, вместо пластиковой карточки протолкнул в аппарат длинную трубку, которая вела к газовому баллону, напарник открыл вентиль. Пропан заполнил устройство для выдачи наличности секунд за 30. Для детонации хватит одной искры.

Ударной волной выбило стекла в офисе, попадала мебель, осыпалась штукатурка с потолка. После этого бандиты бросились внутрь забирать деньги из раскуроченного банкомата. В прямом смысле громкое преступление на этой неделе оказалось не единственным. Своих денежных аппаратов лишились еще несколько банков. Где-то устройства тоже взорвали, где-то их просто утащили. Правоохранители признают, что это не совпадение, впору говорить о новом виде криминального бизнеса.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажГрабители взорвали банкомат в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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