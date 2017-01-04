 Грабители взорвали банкомат в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в области.
"Около четырех часов утра сработала охранная сигнализация в одном из магазинов по улице Харьковской, 4. Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны обнаружил поврежденный банкомат одного из известных банков. В ходе осмотра места происшествия выявлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
Как сообщает начальник Управления полиции охраны Сумской области Александр Кананков, данный банкомат под наблюдением полиции охраны не находился.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины и начали соответствующие проверки. По мнению правоохранителей, повреждения банкомату причинил взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата.
Также рассматриваются и другие версии случившегося.
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Запустили газ в корпус банкомата...він герметичний?
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До первого геноцида украинцев советской властью (т.н. "борьба с Махновщиной") оставалось еще 10 лет. До второго (т.н. "сталинская коллективизация") и насильственной русификации Донбасса - 24 года.
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Я там несколько раз летние каникулы проводил.
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Нужно писать "касеттi"
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04.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Наши дни. Помирает старый стукач. Дожил, падла, до 100 лет.
Собралась вся родня. Гад лежит на смертном одре. И кается всем - от брата покойной жены до правнуков. Кого из них и уже покойных и за что «сдал» на дистанции от сталинизма до путлеризма. Родственники все в шоке, но пришиблены скрЭпами.
И гадёныш, резюмируя, просит:
«Грешен я. Доносил и оклеветал многих. Обещайте. Когда я умру-в 12 ночи ровно переверните меня на живот и вставьте в анус эту черную свечу (достает из-под подушки) и зажгите. Пусть мне будет наказание».
И испускает дух.
СкрЭпанутые перечить не смеют - воля усопшего. Делают, как просил в 12 ночи.
И тут грохот, дверь слетает с петель:
«Всем мордой в пол! Работает ОМОН! Поступило сообщение, что здесь будет глумление над трупом!»
Дмитрий Кипиани.
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Ударной волной выбило стекла в офисе, попадала мебель, осыпалась штукатурка с потолка. После этого бандиты бросились внутрь забирать деньги из раскуроченного банкомата. В прямом смысле громкое преступление на этой неделе оказалось не единственным. Своих денежных аппаратов лишились еще несколько банков. Где-то устройства тоже взорвали, где-то их просто утащили. Правоохранители признают, что это не совпадение, впору говорить о новом виде криминального бизнеса.
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