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Все про:Германия (2566) Италия (749) теракт (1930) экспертиза (148) Милан (24)

 Пистолет убитого в Милане террориста идентичен использованному в теракте в Берлине, - полиция Италии

Пистолет тунисца Аниса Амри, из которого он ранил полицейского в пригороде Милана, идентичен пистолету, который использовал террорист для совершения теракта в Берлине в декабре прошлого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Италии.

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В результате экспертизы установлено, что из такого же пистолета в декабре террористы застрелили водителя грузовика, гражданина Польши Лукаша Урбана.

"Экспертиза гильзы оружия террориста в Сесто и найденной немецкой полицией однозначно доказывает, что они были выпущены из одного и того же пистолета", - говорится в заявлении полиции.

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Напомним, гражданин Туниса Анис Амри, который является главным подозреваемым в совершении теракта в Берлине был застрелен в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни 23 декабря. Власти Германии задержали сообщника Амри, выходца из Туниса по подозрению в участии в организации теракта в Берлине .

Как сообщалось, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре города. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, еще 48 пострадавших доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

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Интересная статейка. Будим посмотреть, на сколько все закручено...
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уж грешным делом подумал что пистолет идентичный пистолету пашинского))
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Кыргыз, а зачем твой соплеменник турок расстрелял?
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Он узбек, то есть сарт без рода и племени, у них тоже язык тюркский, но они близки к персиянам.
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Он сарт из Оша, Карасуйского района, там есть сарты. Кыргызы никогда не пойдут убивать своих братьев, а сарты нам не братья.
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Виктора Мертвещука к
возращению военнопленных , это всё равно что допускать Леонида Кучму к вопросу
гибели Георгия Гангадзе -ГЛУПО !!!


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Писали о гражданстве. Этническую принадлежность полиция не устанавливает в виду ее неопределенности.
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Украина добывает 19,5
миллиардов кубометров газа в год ,а на ЖКХ необходимо 17 миллиардов! В зависимости
от региона этот газ обходится 90-100 долларов за 1 000 кубометров ! Надо прекратить
снабжение этим дешевым газом заводов Фирташа и других олигархов !!! А
Украинский дешевый газ ,отпускать только Ж.К.Х.Не надо давать Фирташу и другим олигархам СВЕРПРИБЫЛЬ ?????


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Ну а кто сомневался что все террористы из одного логова, догадайтесь сами из какого. Кто грозился сделать в Европе коллапс если не признают крым разейским?
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Россия - это родина терроризма. Именно там было дано его теоретическое обоснование. Бакунин, Кропоткин, Нечаев....
Уже поэтому за любым терактом в любой части света - маячат большие и грязные российские уши.
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Владимир Ильич поддерживал террор если он совершался кем либо, кроме его партии. Объяснял просто. Что должны беречь кадры. Но когда они добьются власти, тогда их террор станет Научным. Сам читал.
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Это неправда. Ленин писал в 1918 что терор нужен. Сам читал.
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Ну правильно. И я о том Они как раз власть взяли. И тебе со мной общаться нельзя. Ты глуп.
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Если я глуп, то ты туп. Прочитай на ночь 150 раз, закопай на три недели яйцо, потом выкопай, положи на стол и ударь по нему кулаком. Результаты доложишь на Цензоре.
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Я сомневаюсь в том, что ты вообще умеешь читать. Ты не в состоянии и о чем то писать. Только на чей то текст можешь облокотиться. И при этом думаешь, что умом блещешь.
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Сомневаться твое право, но вот утверждать ты не имеешь права из-за своей природной тупости.
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Нет. Я когда сомневаюсь, не пишу. А когда уверен тогда и пишу. И при чем тут Право. Ты вообще понимаешь просто слова?
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У тебя просто слов нет, а одно вранье и помои. Пока, хам.
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Свой умишко не можешь показать, потому что нечего. Сам меня на оскорблял, а потом еще и хамом назвал. Есть людя, которое считают себя оскорбленным, если кто то умнее.
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Почему в последнее время так много конфдиктов на Цензоре между комментирующими?
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Потому что этот Или Хасан меня преследует по форуму, что бы нахамить. И еще кого то в сообщники тащит. А бывает и со стороны только подбрасывает. Пусть меня не комментирует. Я его об этом и попросил.
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Израиль - лучший пример того, как нужно вести себя в подобных ситуациях.
Там, если араб будет бегать по улицам с пистолетом, то он сначала получит пулю в лоб, а уже потом его спросят, зачем он бегает...
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Я с натяжкой могу назвать палестинцев арабами. Палестинцы родственники евреев и более коренные, чем нынешние израильтяне.
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Ну, в любом случае, в Израиле рядом живут евреи и арабы.
Они терпеть друг друга не могут, но неприязнь не мешает им жить вместе и вести совместные дела.
И надо сказать, дела у израильских арабов, идут куда лучше, чем у египетских или сирийских...
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В Египте сейчас полная жопа, сведения свежие. В Сирии хуже всего. Но есть ряд арабских стран, где арабам лучше чем в Израиле (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ...). Но палестинцы и есть евреи, которые в 7 веке приняли Ислам.
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Когда-то смотрел по Дискавери программу про генные иследования, так там говорилось, что евреи и арабы - родственники на генном уровне. Что, кстати, подтверждается религией. Евреи чтят Авраама, а арабы Ибрахима...
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так и христиане чтут Авраама. На бракосочетании в церкви батюшка вспоминает строки Библии про Авраама и Сарру.
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P.S. Арабы, это в принципе сборная солянка из целой массы народностей.
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МЕСТЬ ОБАМЫ. Выслав русских банддипломатов, Обама разгромил шпионскую базу России в США

4 января в 15:55

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В России насмехаются по поводу решения Обамы по высылке российских дипломатов, не понимая, какой удар тот нанес по разведывательной системе, которую развернул Путин на территории США, написал Милов на своей странице в Facebook.
«Который день читаю каких-то убогих: «Аха-ха, слабак Обама, да все, что он смог, - это выслать каких-то дипломатов, и это весь его «ответ», вот слабак, ахаха».
Идиоты, да он весь штат разведки им накрыл и закрыл полностью два компаунда, полностью оборудованных под разведдеятельность», - подчеркнул он.
Политик отметил, что удар был нанесен в такой момент, когда Путин ждет нового президента США Дональда Трампа и не может ответить на удар.
«На восстановление утраченных разведывательных мощностей в США у Путина теперь уйдет несколько лет. Вот вам и «слабак», - добавил Милов.
Отдел мониторинга
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Скорей всего, Обамыч туда дезу сливал, а с приходом не очень умного и подозреваемого в связях с Россией президента этот канал работы стал не нужен.
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Меня немного удивляет, что именно из Туниса террористы. Я работал для арабов, но из Туниса и Марокко были самые адекватные.
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А в терактах, в США, 11 сентября 2001 года, там ведь были террористы из Саудовской Аравии. Тоже, казалось бы, вполне адекватная страна?
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Как правило эти террористы уезжали из СА и селились в Пакистане, Афганистане, Сомали...Но тут Вы правы, что про всех не скажешь.
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У Греціїї (ДНК греків ідентична арабам) хто "чучмекі".
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Це як в анекдоті:- б"ють по морді, а не по паспорту.)
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Це не є відповідь, або відповідь Рабіновича.
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Вікіпедія це то джерело де МІГ має довжину у 6 км ?
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Вы что его жена, защищаете даже такие бредовые заявления. Самое смешное, что этот Хасан очень обижается когда называешь турков полуарабами.
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11 января мы планируем эфир о Беларуси и хотим Вас пригласить принять участие.
Тема передачи: «Кто сменит Лукашенко?»
Речь пойдет о политической и экономической ситуации в Беларуси, внешней политике республики.
Эфир около 2 часов.
Просим оперативно сообщить о Вашей возможности принять участие в эфире.
Расходы на перелет за счет редакции.
От имени редакции поздравляю Вас с Новым годом!
Елена Соломина
Продюсер, телеканал «Россия»
(495) 232-63-33»
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Пока Парашка не развалится - ситуация в Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать этого придурка во-первых потому, что трудно найти подонка, который был бы готов так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому, что совместно с кремлём им совершено столько преступлений, что кремляди не могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано. А любой тиран создаёт над собой такой бронированный колпак, что проломить его может только революция (пример тому - кубинский кастро со своими кастратами и многие другие) либо внешнее вмешательство, как в Югославии. Так что физически устранить его не просто даже кремлю. Да и после его устранения никто не может гарантировать, что последуют расследования его преступлений - уж очень сильно Беларусь населена оккупантами, их потомками и родственниками, членами их семей и просто вырожденцами-коллаборационистами. Парашке не нужно оказывать давление на Беларусь. Прорашистское давление на белорусов оказывает сам лука-мозаичный, являющийся агентом кремля ещё с совковых времён.
Дерьма за ним было столько, что под вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве. И вот союз распался и паРашка стала приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и психически ненормального Лукашенко в Беларуси. Луку приводила к власти бригада Е.М. Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. Так, что если бы после распада СССР разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 22 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки. Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Именно российские спецслужбы привели к власти, поддерживали, финансировали и пиарили своего психически ненормального агента Луку, создав из нашей страны ГУЛАГ - Государство, Управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем. А лука - это кремлёвский гауляйтер Беларуси, выполняющий исключительно поручения кремля и, попутно грабящий страну и граждан. Но кремль этот ублюдок полностью устраивает, ибо трудно найти подобного подонка, который так целенаправленно будет уничтожать белорусов и белорусскую государственность. Уж чего только стОят лишь введенные им "законы" "О недопущении беларусизации страны". Силовые структуры просто напичканы кацапьём и прокацапленными коллаборационистами решающее влияние при назначении которых имеет только прорашистское мировоззрение и вопрос личной преданности кремлёвскому агенту - луке мозаичному. Кроме того Беларусь прямо-таки напичкана парашкинскими войсками, напрямую подчиняющимися Москве. Всё остальное, в том числе и разговоры о "суверенитете" Беларуси, это наглая ложь от хуйла и его холуя луки. Уж совсем не просто так представители вашистских организаций парашки и её спецслужб нагло принимали активнейшее участие в разгоне антилукашенковской демонстрации в 2010 году, ломая рёбра и ноги демонстрантам, в том числе старикам и детям.

Мы очень надеемся, что сломав зубы на украинцах, парашка обязательно развалится. Вот тогда мы получим возможность уничтожить режим луки-мозаичного и навсегда избавиться от кацапских оккупантов. Слава Украине!

Жыве Беларусь!
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ну, это ответ Европе - Украина не "выпускает" террористов...у них проблем полно, а списывают на Украину..."безвиз" на плечах ЕС и Украина здесь не при чем...
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Не мешало бы Пашинского проверить. Чем Черт не шутит...
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да, есть подозрение, что человек сначала стреляет...а потом говорит
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Их много . В этом году двоих перезохоранили . У друга медальен одного остался .
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Цікаво , з чого в Тулі в 1802 році робили цукор ?
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Ну хіба що , тому що перша в світі фабрика з вироблення цукру з буряку відкрилась у Німеччині в 1801 .
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То будучі хфашисти про ягель не знали, а то відкрили би фабрику ще у 1701.
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Если сделать тишину, то можно услышать шорох.
Это русня коллективно дрочит на Трампа, и что они "наконец заживут".
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Дядюшка Шу ‏@Shulz 42 мин.42 минуты назад
Эвакуация аварийно севшего в Калининграде A320 вновь откладывается - ещё не все сотрудники аэропорта успели сделать на фоне самолёта селфи


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На второй день после аварии, в Кацапстане толкуют, что для вытягивания этого самолета с полосы будут привлекать ... Балтийский флот.
Топить его будут, что ли?
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Та не.... вони з нього зроблять підводного човна, для пошуку хора Алєксандрова. Бо нема кому "Калинку" на ніч хуйлу співать.
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Я сподіваюсь, що за хуйла мене не забанять, бо то є міжнародно признана мовна одиниця, що означає "перзидент расейской педи Феди, Васи рации". Дякую.
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Звісно не забанять! На Цензорі добре знають, що "Хуйло" - це так звуть президента російської федерації
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПистолет убитого в Милане террориста идентичен использованному в теракте в Берлине, - полиция Италии
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