 Пистолет убитого в Милане террориста идентичен использованному в теракте в Берлине, - полиция Италии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Италии.
В результате экспертизы установлено, что из такого же пистолета в декабре террористы застрелили водителя грузовика, гражданина Польши Лукаша Урбана.
"Экспертиза гильзы оружия террориста в Сесто и найденной немецкой полицией однозначно доказывает, что они были выпущены из одного и того же пистолета", - говорится в заявлении полиции.
Напомним, гражданин Туниса Анис Амри, который является главным подозреваемым в совершении теракта в Берлине был застрелен в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни 23 декабря. Власти Германии задержали сообщника Амри, выходца из Туниса по подозрению в участии в организации теракта в Берлине .
Как сообщалось, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре города. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, еще 48 пострадавших доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.
2408 75
Личность совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле установлена, - глава МИД Турции(33)
Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО(83)
Подозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в Германии(96)
Вице-премьер: власти Турции близки к установлению личности нападавшего на клуб в Стамбуле(141)
Українка вижила у кривавому теракті в Стамбулі та розповіла про страшну ніч. ВІДЕО(0)
Полиция задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, - СМИ(7)
Совет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"(45)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
возращению военнопленных , это всё равно что допускать Леонида Кучму к вопросу
гибели Георгия Гангадзе -ГЛУПО !!!
Ответить
Ответить
миллиардов кубометров газа в год ,а на ЖКХ необходимо 17 миллиардов! В зависимости
от региона этот газ обходится 90-100 долларов за 1 000 кубометров ! Надо прекратить
снабжение этим дешевым газом заводов Фирташа и других олигархов !!! А
Украинский дешевый газ ,отпускать только Ж.К.Х.Не надо давать Фирташу и другим олигархам СВЕРПРИБЫЛЬ ?????
Ответить
Ответить
Уже поэтому за любым терактом в любой части света - маячат большие и грязные российские уши.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
всегда приятно слушать культурный диалог!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там, если араб будет бегать по улицам с пистолетом, то он сначала получит пулю в лоб, а уже потом его спросят, зачем он бегает...
Ответить
Ответить
Они терпеть друг друга не могут, но неприязнь не мешает им жить вместе и вести совместные дела.
И надо сказать, дела у израильских арабов, идут куда лучше, чем у египетских или сирийских...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
4 января в 15:55
Поделиться
В России насмехаются по поводу решения Обамы по высылке российских дипломатов, не понимая, какой удар тот нанес по разведывательной системе, которую развернул Путин на территории США, написал Милов на своей странице в Facebook.
«Который день читаю каких-то убогих: «Аха-ха, слабак Обама, да все, что он смог, - это выслать каких-то дипломатов, и это весь его «ответ», вот слабак, ахаха».
Идиоты, да он весь штат разведки им накрыл и закрыл полностью два компаунда, полностью оборудованных под разведдеятельность», - подчеркнул он.
Политик отметил, что удар был нанесен в такой момент, когда Путин ждет нового президента США Дональда Трампа и не может ответить на удар.
«На восстановление утраченных разведывательных мощностей в США у Путина теперь уйдет несколько лет. Вот вам и «слабак», - добавил Милов.
Отдел мониторинга
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаплогруппа_E1b1b1a1b_(Y-ДНК)
Ответить
Ответить
Ответить
Тема передачи: «Кто сменит Лукашенко?»
Речь пойдет о политической и экономической ситуации в Беларуси, внешней политике республики.
Эфир около 2 часов.
Просим оперативно сообщить о Вашей возможности принять участие в эфире.
Расходы на перелет за счет редакции.
От имени редакции поздравляю Вас с Новым годом!
Елена Соломина
Продюсер, телеканал «Россия»
(495) 232-63-33»
Ответить
Дерьма за ним было столько, что под вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве. И вот союз распался и паРашка стала приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и психически ненормального Лукашенко в Беларуси. Луку приводила к власти бригада Е.М. Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. Так, что если бы после распада СССР разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 22 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в 1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки. Так, что и в 1994 году никто его не выбирал - всё это его же пропаганда. Именно российские спецслужбы привели к власти, поддерживали, финансировали и пиарили своего психически ненормального агента Луку, создав из нашей страны ГУЛАГ - Государство, Управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем. А лука - это кремлёвский гауляйтер Беларуси, выполняющий исключительно поручения кремля и, попутно грабящий страну и граждан. Но кремль этот ублюдок полностью устраивает, ибо трудно найти подобного подонка, который так целенаправленно будет уничтожать белорусов и белорусскую государственность. Уж чего только стОят лишь введенные им "законы" "О недопущении беларусизации страны". Силовые структуры просто напичканы кацапьём и прокацапленными коллаборационистами решающее влияние при назначении которых имеет только прорашистское мировоззрение и вопрос личной преданности кремлёвскому агенту - луке мозаичному. Кроме того Беларусь прямо-таки напичкана парашкинскими войсками, напрямую подчиняющимися Москве. Всё остальное, в том числе и разговоры о "суверенитете" Беларуси, это наглая ложь от хуйла и его холуя луки. Уж совсем не просто так представители вашистских организаций парашки и её спецслужб нагло принимали активнейшее участие в разгоне антилукашенковской демонстрации в 2010 году, ломая рёбра и ноги демонстрантам, в том числе старикам и детям.
Мы очень надеемся, что сломав зубы на украинцах, парашка обязательно развалится. Вот тогда мы получим возможность уничтожить режим луки-мозаичного и навсегда избавиться от кацапских оккупантов. Слава Украине!
Жыве Беларусь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Киевский укрепрайон.Район дота №205. 2011г.
Ответить
Ответить
#Сирия | Последний мастер-класс по стрельбе из пулемета от шиитского Рэмбо / #САА #Асад #Syria #Алеппо #Aleppo.
https://twitter.com/shamcenter2/status/816647942933217280?lang=ru
Ответить
В Крыму продают сахар из Тулы с Трампом на этикетке. Русня продолжает прогибаться под американцев. Мерзость... http://fresh.org.ua/novosti/127473/v-simferopole-teper-moshno-kupit-sakhar-s-trampom_2017-01-04 …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это русня коллективно дрочит на Трампа, и что они "наконец заживут".
Ответить
Ответить
Эвакуация аварийно севшего в Калининграде A320 вновь откладывается - ещё не все сотрудники аэропорта успели сделать на фоне самолёта селфи
Ответить
Топить его будут, что ли?
Ответить
Ответить
педиФеди, Васи рации". Дякую.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить