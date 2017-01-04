 Маршрутка насмерть сбила женщину на Львовщине

В Дрогобыче Львовской области маршрутка насмерть сбила женщину, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции во Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на улице Леси Украинки.
"Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного автобуса № 2, 35-летний житель Дрогобычского района, совершил наезд на пешехода, 38-летнюю жительницу Самборского района. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, женщина неожиданно вышла на проезжую часть дороги.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
1982 7
Материалы по теме: ДТП
Во время оформления ДТП на Ривненщине грузовик влетел в полицейский автомобиль и микроавтобус. ФОТОрепортаж(12)
Автомобиль насмерть сбил девушку, перебегавшую Броварской проспект в Киеве. ФОТОрепортаж(167)
В Киеве возле памятника "Родина-мать" произошло смертельное ДТП. ФОТО(64)
Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Тернополе: один погиб, второй в больнице. ФОТО(6)
Автопилот Tesla "предсказал" аварию на автобане. ВИДЕО(0)
В Мариуполе полицейский, не справившись с управлением автомобиля, вылетел на встречку и врезался в троллейбус: есть погибший. ФОТО (обновлено)(0)
Микроавтобус столкнулся с автобусом в Хмельницкой области - погибли два человека(4)
Ответить
Кстати,на пожарах за неделю....72 человека на смерть.
На фронте меньше гибнет чем на дорогах.
Ответить
Ответить
когда я был студентом, был случай, возвращаясь утром с ночных гулек мой товарищ заснул прямо на ходу.
Ответить
Ответить
Ответить