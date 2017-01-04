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 Маршрутка насмерть сбила женщину на Львовщине

По словам очевидцев, женщина неожиданно вышла на проезжую часть дороги.

В Дрогобыче Львовской области маршрутка насмерть сбила женщину, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на улице Леси Украинки.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного автобуса № 2, 35-летний житель Дрогобычского района, совершил наезд на пешехода, 38-летнюю жительницу Самборского района. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, женщина неожиданно вышла на проезжую часть дороги.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
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По словам очевидцев, женщина неожиданно вышла на проезжую часть дороги. Другая в Киеве в наушниках решила 6 полос пересечь... Народ, что с вами сталось ?!! Что у вас в головах ?
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Ну вот,опять?!
Кстати,на пожарах за неделю....72 человека на смерть.
На фронте меньше гибнет чем на дорогах.
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Доки не почнуть штрафувати пішоходів- пуття не буде.
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за что штрафовать? (за плохое самочувствие?)
когда я был студентом, был случай, возвращаясь утром с ночных гулек мой товарищ заснул прямо на ходу.
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по ПДД пешеход за зебре всегда прав, на слушались сказок и лезут под колеса, а законы физики и биологии никто не отменял.
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