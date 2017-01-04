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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аукцион (141) валюта (2998) НБУ (4115)

 НБУ объявил дополнительный аукцион по выкупу до $20 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке в первый торговый день в новом году объявил дополнительный аукцион по покупке за гривни до $20 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте регулятора.

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На первом таком аукционе в среду НБУ приобрел $20 млн, что удовлетворило 46,8% спроса, по курсу до 26,7 грн/$1.

На аукцион были поданы заявки на $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,7 грн/$1. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,691 грн/$1.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке к 12:00 среды составил 26,65 грн/$1, укрепившись с 27,125грн/$1 к концу торгов в предыдущий рабочий день.

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Как сообщалось, в последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее - $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря - $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

Последний аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел $28,4 млн по курсу до 26,3 грн/$1.
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Рынок валюты постепенно начинает играть по правилам рынка. Вот и хорошо.
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Ню-ню.................... реальний курс - на "чорному" ринку........... купляють по 27,7 а продають по - 27,8...............
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Як тільки відмінили комісію в пенсфонд банки повернулися на ринок готівкової валюти, а то всі обмінники робили шо хотіли а банки поставили в рамки і тим самим обмінникам віддали весь готівковий валютний ринок.
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пока гонтарева за напечатанные гривны будет скупать излишки доллара курс никогда не опустится !
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Чукча учись читать !
Национальный банк Украины (НБУ) в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке в первый торговый день в новом году объявил дополнительный аукцион по покупке за гривни до $20 млн.Источник: http://censor.net.ua/n422165
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Как по Вашему откуда этот избыток появился?
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Но ты то видимо специалист, вона даже про эмиссию в курсах, в НБУ работаешь?
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и заметь, она это делает профессионально ...

курс доллара в 2017 - примерно 28 грн. с небольшими колебаниями, а во второй половине, ближе к концу до 30 грн за вечно зеленый.
вообще 2016 был не плохим годом, вы в это уже начинаете убеждаться...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНБУ объявил дополнительный аукцион по выкупу до $20 млн
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