 НБУ объявил дополнительный аукцион по выкупу до $20 млн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте регулятора.
На первом таком аукционе в среду НБУ приобрел $20 млн, что удовлетворило 46,8% спроса, по курсу до 26,7 грн/$1.
На аукцион были поданы заявки на $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,7 грн/$1. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,691 грн/$1.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке к 12:00 среды составил 26,65 грн/$1, укрепившись с 27,125грн/$1 к концу торгов в предыдущий рабочий день.
Как сообщалось, в последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее - $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря - $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.
Последний аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел $28,4 млн по курсу до 26,3 грн/$1.
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Национальный банк Украины (НБУ) в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке в первый торговый день в новом году объявил дополнительный аукцион по покупке за гривни до $20 млн.Источник: http://censor.net.ua/n422165
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курс доллара в 2017 - примерно 28 грн. с небольшими колебаниями, а во второй половине, ближе к концу до 30 грн за вечно зеленый.
вообще 2016 был не плохим годом, вы в это уже начинаете убеждаться...
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