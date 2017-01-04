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Все про:армия (7203) беспилотник (481) Укроборонпром (384)

 "Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет о готовности увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) БПАК-МП-1 до 100 в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

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"Отечественные беспилотники комплекса - БПАК-МП-1, от киевского предприятии ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, которое входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром", проверены украинским войском и готовы к серийному производству в количестве более 100 единиц в год", - говорится в нем.

бпла

Согласно сообщению, комплекс БПАК-МП-1 состоит из трех беспилотников, наземной станции управления и наблюдения, антенной системой и заряжающих устройств.

В 2016 "Меридианом" было изготовлено 11 таких комплексов, то есть 33 беспилотника и сопровождающая техника.

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В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БПЛА в год и полностью закрыть потребность армии в беспилотниках такого класса.
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Может я открою для Вас тайну - но Линии по производству Папирос "аля Беломор Канал" как раз и были созданы для того чтоб всрок 2-3 дней быть перенастроеными для производства патронов соответствуещего калибра 7,62


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Ну это полный чёс. Ты еще сюда прядильные машины прилепи. Это нам в начальной школе заправляли. Мой отец, высококлассный механик по хлопко-прядильному оборудованию, ржал до икотиков когда я ему такое из школы принес.
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100 беспилотников в год? Ето что за такие сумасшедшие объемы? Лучше закройте нах. етих лентяев и закупите беспилотники за бугром, так как завод даже не отобьет вложенные в него средства.
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Вы это читали...? В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БПЛА в год и полностью закрыть потребность армии в беспилотниках такого класса.Источник: http://censor.net.ua/n422164
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Это вы еще не знаете сколько эти модельки с аилиэкспресс стоят..
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Странные какие то объемы для изделий уровня пионерского авиамодельного кружка. Их что, школьники во внеурочное время клеить будут?
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Ага, а контракт с танками Тайваню провалили...
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И цена наверное будет как у нашего суперминомета Молот?
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Прикольно все это. Что бы хотелось услышать помимо реорганизации оборонпрома. Что готовы по первому требованию в течении 10 дней предоставить 100 беспилотников. В любое время года. Вот и вся зрада-перемога должна быть.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год
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