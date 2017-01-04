 "Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".
"Отечественные беспилотники комплекса - БПАК-МП-1, от киевского предприятии ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, которое входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром", проверены украинским войском и готовы к серийному производству в количестве более 100 единиц в год", - говорится в нем.
Согласно сообщению, комплекс БПАК-МП-1 состоит из трех беспилотников, наземной станции управления и наблюдения, антенной системой и заряжающих устройств.
В 2016 "Меридианом" было изготовлено 11 таких комплексов, то есть 33 беспилотника и сопровождающая техника.
В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БПЛА в год и полностью закрыть потребность армии в беспилотниках такого класса.
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