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Все про:оккупация (6391) Донбасс (11710) Аброськин (250)

 В Новолуганском изменили номер вызова полиции: набирая "102" люди попадали к террористам

Ранее при наборе номера "102" жителей поселка переадресовывали в "ДНР".

В населенном пункте Новолуганское Донецкой области, расположенном в нескольких километрах от оккупированной боевиками Горловки, поменяли номер телефона полиции, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Из-за близости поселка к Горловке и технических неисправностей жители, при вызове на линию "102", попадали в "ДНР".

"Исправить это пока технически невозможно - так говорят представители "Укртелекома", которые предоставляют коммуникационные услуги и техническое сопровождение линии "102". Сейчас полицейские распространяют информацию среди жителей, что с сегодняшнего дня для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии", - заявил Аброськин.

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Теперь в Новолуганском можно вызвать полицию по номерам 050-346-24-78, 067-623-51-52, "горячая линия": 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных).

С 11 января обращение жителей Новолуганского будут поступать в центр управления единого аналитического сервисного центра (UASC), что, по словам Аброськина, позволит более оперативно реагировать полицейским и своевременно оказывать необходимую помощь.
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Хм. Та невелика різниця між 102 і терористами. Краще не набирати.
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не прошло и ..сколько лет?))) и вот они изменили номер) но суть не изменилась...
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Нет слов, одни междометия! Особенно умиляет "Исправить это пока технически невозможно - так говорят представители "Укртелекома"
Шел третий год войны!
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То что я отвечу, тебе не понравиться.
Он Ахметова, потому что у нас барыга вместо Верховного главкома. А вот если бы ... то уже бы все и забыли кто такой этот ваш ахметов-бахметов...а объекты стратегического значения вернулись бы держ собственность.
И напомни мне, я чет подзабыл: "Укртелеком" не сможет отделить от себя спецсвязь чем эта хрень закончилась?
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"забыли кто такой этот ваш ахметов-бахметов", - почему не понравилось? Еще как понравилось твое отделение от украинцев! Колись где в россии проживаешь?
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ну вот я же говорил...) соя, какао- бобы вот это ваше... а нац безпека ...начинаете сразу бла бла бла...
"...твое отделение от украинцев" - о как вывернул
я бы твоему "украинцу" ахметову кадых на ружу, глянуть какого он цвета... и не ему одному.
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я тебе еще одну штуку не очень приятную скажу.. вот вы тут трудитесь на износ, ты , Гыг, Амбер и еще ряд бойцов ... думаете, что умные вещи пишите, что то для Украины делаете, а на самом то деле выглядите , как дешевые проститутки. При этом каждый в отдельности вроде и не глуп, но работа у вас гавно. И как только встает серьезный вопрос, вот таким макаром с темы и соскальзываете. Вот ты меня попытался унизить по нац признаку, решил что удачно пошутил, мне пох, но люди на форуме тебя читают. И все становиться сразу на свои места, кто ты есть и как тебя звать, куда тебе со всем этим идти и чем там заняться.
По пробу взглянуть на себя со стороны, только аккуратно, может стошнить.
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вместо того, чтобы Горловку вообще отрубить от 102 начинают изобретать велосипеды.
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Ахметовский "Укртелеком" не имеет технических возможностей отключиться от террористов...
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Симбиотические связи разрывать нельзя, а то, скорее всего, погибнут оба организма.
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"Исправить это пока технически невозможно - так говорят представители "Укртелекома" в переводе на нормальный обывательский язык "Система работает в штатном режиме, сбоев, неисправностей и отказов НЕТ!"
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Аллё-полиция?........вы ошиблись номером это террористы
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афигеть в зоне ато в полицию звонить. и что может приехать?
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- Я дико извиняюсь, но можете бить спокойны, господа президенты: вам таки да, никто не помещает! Наоборот, чтоб вы у нас здоровеньки булы!
- Кто это?
- Ой, ви меня не узнали! Это же я, Рабинович! Из русской мафии!
- Послушайте, мистер Рабинович!..
- Да вы беседуйте, беседуйте! Ой! Нет! Я извиняюсь, но я вас отключаю! У мене по срочному Одесса! (с) На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
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так говорят представители "Укртелекома", - eto prosto, dajote na izpravlenije tri dnja a potom uvoljnenije s raboti - izpravit , ustronit i glazom nemorgnjot, kstati, stranno, sjto eto jesjcjo i ne zdelali.
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а что тут удивительного.
есть же военные части занимающиеся направлением телефонных сигналов или как-то так.
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Хтось знає повноформатний номер ментури днр? Щоби з центральних областей можна було би їх потролити?
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Значит по обе стороны один и тот же оператор сотовой связи. Или кто то симками противника торгует.
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Ja tak ponimaju eto analog a ne mobiljnij, mobiljnj zje vo vsjom mir 112 - ekstrenij sos
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Prichem zdes' telefon sluzhby spaseniya 112. Rech' idet o vyzove konkretno politsii. .
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"набирая "102" люди попадали к террористам" на дамбасе уже изобрели телепортацию?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Новолуганском изменили номер вызова полиции: набирая "102" люди попадали к террористам
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