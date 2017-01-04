 В Новолуганском изменили номер вызова полиции: набирая "102" люди попадали к террористам

В населенном пункте Новолуганское Донецкой области, расположенном в нескольких километрах от оккупированной боевиками Горловки, поменяли номер телефона полиции, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
Из-за близости поселка к Горловке и технических неисправностей жители, при вызове на линию "102", попадали в "ДНР".
"Исправить это пока технически невозможно - так говорят представители "Укртелекома", которые предоставляют коммуникационные услуги и техническое сопровождение линии "102". Сейчас полицейские распространяют информацию среди жителей, что с сегодняшнего дня для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии", - заявил Аброськин.
Теперь в Новолуганском можно вызвать полицию по номерам 050-346-24-78, 067-623-51-52, "горячая линия": 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных).
С 11 января обращение жителей Новолуганского будут поступать в центр управления единого аналитического сервисного центра (UASC), что, по словам Аброськина, позволит более оперативно реагировать полицейским и своевременно оказывать необходимую помощь.
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Шел третий год войны!
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Он Ахметова, потому что у нас барыга вместо Верховного главкома. А вот если бы ... то уже бы все и забыли кто такой этот ваш ахметов-бахметов...а объекты стратегического значения вернулись бы держ собственность.
И напомни мне, я чет подзабыл: "Укртелеком" не сможет отделить от себя спецсвязь чем эта хрень закончилась?
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"...твое отделение от украинцев" - о как вывернул
я бы твоему "украинцу" ахметову кадых на ружу, глянуть какого он цвета... и не ему одному.
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По пробу взглянуть на себя со стороны, только аккуратно, может стошнить.
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- Кто это?
- Ой, ви меня не узнали! Это же я, Рабинович! Из русской мафии!
- Послушайте, мистер Рабинович!..
- Да вы беседуйте, беседуйте! Ой! Нет! Я извиняюсь, но я вас отключаю! У мене по срочному Одесса! (с) На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
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есть же военные части занимающиеся направлением телефонных сигналов или как-то так.
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