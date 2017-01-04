 Рост экономики в 2017-м составит около 3%, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эксклюзивном интервью Укринформу.
В частности, характеризуя бюджет на 2017 год, он сказал: "Мы больше трех месяцев вели диалог с экспертной средой, украинским парламентом. Правительство внесло достаточно сбалансированный бюджет на 2017 год, и он очень структурирован, очень четко определены приоритеты, которые в него заложены. Это - "оборонка", это повышение минимальной заработной платы вдвое - до 3200 гривень. Для учителей - поднятие в 2017 году до 50 процентов заработной платы, врачам - до 30 процентов. Сохранена система децентрализации и поддержки аграрного комплекса, машиностроения, масштабного строительства дорог. Мы рассчитываем, что рост экономики реально будет составлять около 3 процентов".
По словам Гройсмана, бюджет "человекоцентричным". По словам Премьера, "он сбалансирован именно в интересах человека: зарплата, инфраструктура, дороги, та же "оборонка" - все эти направления мы учли. По-разному можно относиться к этому документу, но мы честно, открыто, абсолютно публично три месяца работали над сложным и важным документом и в конечном итоге вышли на плановое принятие закона о Государственном бюджете. В итоге мы вошли в новый год с новым бюджетом и будем концентрироваться на его исполнении. Поэтому прогнозы у меня абсолютно и обоснованно оптимистичны".
Говоря о путях наполнения бюджета, Глава правительства привел пример таможни: "Да, там еще далеко до качественного наведения порядка, но уже те первые шаги, которые мы сделали, дали возможность в августе получить 1 миллиард, а в дальнейшем уже 2 - 2,5 миллиардов гривень перевыполнения планов получать ежемесячно к доходной части бюджета. Что касается рисков, например, относительно вопроса спецконфискации имущества, полученного преступным путем предыдущей властью. Обратите внимание, мы заложили сравнительно незначительный ресурс: если сумма спецконфискации приблизительно 40 миллиардов гривень, то лишь 12 из них мы заложили в бюджет как компенсацию его дефицита. При этом мы оптимистично смотрим на перспективу спецконфискации. Время идет, правовая система подходит к этому моменту, поэтому все средства должны быть возвращены туда, откуда они были украдены. А украдены они были из бюджета, и эти средства должны служить государству и людям".
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премьер министр с винницкого базара использует в своих выступлениях данные с моей кухни.
тронут и поражен уровнем некомпетентности винницкого жлобья.
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER 31 дек. 2016 г.
«Вы устали, но я не ухожу» -
так мог бы сказать Путин в новогоднем обращении.
Если бы был честным человеком.
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О. Генри "Короли и капуста"
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Действие происходит в вымышленной маленькой латиноамериканской стране под названием «Анчурия», которую сам писатель характеризует как «банановая республика»[2] (термин придумал именно О. Генри)[3]: основной статьёй дохода страны является экспорт тропических фруктов в США. Население страны живёт в безделье и повальной нищете, правительство поголовно коррумпировано или играет в революции, американская пароходная компания дергает за ниточки, а несколько предприимчивых американских искателей счастья попадают в круговорот самых неожиданных событий.
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Есть такая группа людей, которых здравомыслящие украинцы называют зрадофилами и эти так сказать зрадофилы постоянно критикуют не власть в общем, а именно Порошенка, за то что он, "по их мнению" не наведет порядок среди высшей власти...
Если присмотреться внимательно, то зрадофилов как правило значительно больше чем порохоботов и все они оперируют только теми фактами, что во всем виноват только Порошенко и никто другой, что указывает на несколько очень интересных вещей -
1 - У зрадофилов, как правило восприятие президента, такое же как и у россиян...
2 - Множество из зрадофилов используют придуманные не украинцами, а именно ватниками ненавистливыми изречениями описывая украинского президента.
3 - Зрадофилы никогда не предложат альтернативу действующему президенту, а только кричат что Прошенко нужно скинуть, а дальше будь что будет, это уже не наши заботы.
Общаясь со зрадофилами, я ни раз замечал что на некоторые наводящие вопросы они не хотят отвечать. Многие зрадофилы, не могут ответить на такой элементарный вопрос -
Чья армия убивает мирных жителей в том числе и детей Донбасса, или чья армия сбила малайзийский боинг с детьми, поэтому почаще задавайте им такие вопросы и о зрадофилах вы узнаете значительно больше.
Что касается возможностей Порошенка, по сравнению с тем же путиным. Конституция Украины, ограничивает возможности украинского президента которому она запрещает заниматься самодеятельностью и по своему желанию формировать парламент. Такие возможности имеет только путин. Единственное что может сделать Порошенко, это распустить парламент и назначить перевыборы, но если бы это произошло то украинцы возможно и не узнали бы кем на самом деле является Савченко и консерва пролезла бы в кресло президента - разве ни этого добиваются зрадофилы?
Именно для этих целей путин консервировал Савченко, а зрадофилы ему способствовали критикуя действующего президента. Украина в этом плане обыграла путина благодаря полному игнору разумными украинцами зарадофилов и зрадофилам не удалось расшатать ситуацию.
Теперь давайте посмотрим на обещания Порошенко и на возможность их выполнения.
1 - Порошенко обещал при людно проводить отчет о своих достижениях на Майдане и зрадофилам не нравится что он этого не делает. В Украине проводится АТО против российских террористов которым все равно кого убивать "детей или взрослых" и собирать тысячи людей на улице это самое глупое что сейчас можно проводить. Достаточно одной гранаты со стороны Правого сектора или еще какой нибудь военной организации и будет сотни погибших и появится террористическая организация в Украине... Как на это будет смотреть мир?
2 - Липецкая фабрика. Приведу такую аналогию - Вы были в гостях у знакомого, и по той или иной причине поссорились с владельцем дома, который вам дал в нос и сказал убирайся от сюда не то вызову полицию. На второй день вы вспомнили что забыли у него телефон, но забрать его нет возможности так как владелец не хочет его отдавать и мало того начинает посылать с вашего номера "пошлые СМС" вашим знакомым. После етого ваши же знакомые начинают вам высказывать, что ты ведешь себя неправильно и отказываются вам верить что это не вы и указывая вам - посмотри, это же твой номер!
3 - АТО закончить за несколько недель - Да АТО против сепаратистов можно было закончить за несколько недель, но закончить войну с россией является не возможным за этот промежуток времени. Как и любой живой человек, Порошенко имеет право на ошибки в высказываниях и нет на земле людей которые на 100% выполнили все свои обещания.
Те кто кричат что Порошенко не держит своих обещаний, самые настоящие лицемеры или же просто предатели. Многие обещали бросить курить но закуривали уже после первого стресса, многие клялись любить до смерти, но вдруг влюблялись в другого человека разрывая семью, многие обещали не пить, но не выдерживали и месяца, многие обещали не обижать другого человека, но не выдерживали и одного часа.
На войне все средства хороши и Порошенко использует любое средство чтобы дать надежду воюющему народу. Чтобы солдат знал за что он убивает оккупанта, чтобы украинец знал за что он платит налоги, чтобы каждый из нас знал, что нам есть за что воевать. Пусть все что желают сегодня украинцы произойдет не сегодня, но оно обязательно произойдет когда избавимся от нависающей россии.
На переправе лошадей не меняют, но плеткой подгоняют. Как выше уже написано - полномочия Порошенко не позволяют ему делать все по своему желанию и критиковать нужно не только Порошенко, а и остальную власть которая сегодня занимается самым настоящим саботажем. Но почему зрадофилы никогда не критикуют тех кто занимается саботажем? Один сказал что рыба гниет с головы, это действительно так, но чистят рыбу с хвоста и с этим тоже никто не поспорит.
В нашем случае рыбу нужно чистить, а не смотреть не гнилая ли случаем голова? Почему зрадофилам как и путину, Порошенко как кость в горле? Думаю что об этом нужно спрашивать их - а на сегодня Порошенко единственный кто доказал что ему можно доверить целое государство и он его не продаст путину, а все остальные кто сидит в Раде для меня не более чем бесполезные консервы на подобии Савченко.
PS: Зрадофилами становятся те, кто не желает жить по европейским законам но хочет жить как в Европе - такого не бывает.
Те кто хочет в СССР на самом деле настолько глупы, что хотят из ворья которое сегодня засело в кремле сделать власть подобную той, которая была при СССР? Как говорил Лавров - Дебилы плять...
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А ещё те ,у кого низкий IQ
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Тоже Путин мешает?
Назначения генерального прокурора и прочих руководителей силовых ведомств, активно саботирующих борьбу с коррупцией это прямая ответственность Порошенко, или тут тоже Путин мешает?
Сбор фейковой коалиции БПП и НФ не имеющей достаточное количество депутатов (>226), что фактически является узурпацией власти это тоже проделки Путина?
На сегодня фактическая коалиция это БПП + НФ + Опоблок!
ЕДИНСТВЕННО В ЧЕМ РЕАЛЬНО МЕШАЕТ ПУТИН ТАК ЭТО ВОЙНОЙ, КОТОРАЯ БЛОКИРУЕТ НАРОДУ ВСЕ РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫНЕСТИ ЭТУ ВЛАСТЬ ВПЕРЕД НОГАМИ ЗАВЕРШЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ МАЙДАНА-2.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZTFyC32ZKJ8
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У 2014 році російські військові здійснювали обстріли зі ствольної артилерії та систем залпового вогню по позиціях ЗСУ з території РФ, незважаючи на те, що це було актом прямої військової агресії. Тепер зверніть у вагу на те, як реагувала Росія у 2016 році на запуск ракет в Херсонській області. Росія, попри всі погрози завдати ракетний удар по нашій території, далі протестів по лінії МЗС не пішла.
Коли Україна не піддалася на грубий шантаж з боку країни агресора, то риторика Росії одразу змінилася, оголивши її блеф. Висновок - якщо ми перестанемо вестися на грубий шантаж агресора, то ситуація зміниться.
Ніякої прямої агресії не буде, бо Росія категорично заперечує свою участь у цьому конфлікті, наполягаючи саме на версії внутрішнього протистояння. Для цього і розкручують елемент громадянської війни. Усі скупчення російських військ на кордоні - це елемент психологічного тиску. Як тільки російські танки перейдуть контрольований кордон з Україною, це буде актом прямої військової агресії.
Не треба проводити паралелі між Сирією та Україною. В Сирії Росія чітко заявила про свою військову присутність. Не варто забувати що Україна - це європейська країна. Відкрита військова агресія вдарить не тільки по кишені Росії.
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Наскільки буде зростати градус протистояння? Будуть знову варіанти але масштабних операцій не буде. Росія не зацікавлена в активізації військових дій на Сході України. Росіянам потрібен перманентний, тліючий характер військових дій для того щоби мати постійний дестабілізуючий важіль впливу на Україну.
В цій ситуації варто почути чітку відповідь на питання -наскільки Україна пристане на шантаж Росії щодо проведення виборів, амністії бойовиків та особливого статусу для ОРДЛО. Це буде рубікон. Якщо політичний провід країни погодиться на російський варіант розвитку подій, тоді зможемо казати, що ті території будуть реінгтегровані, але яка корить від цього Україні - не зрозуміло.
У 2017 році очікується прийняття політичного рішення щодо стратегії по Донбасу. Перший раунд, в моменті передачі контролю над кордоном, ми практично програли. Варто згадати, що українська сторона наполягала на тому, що спершу бойовики передають під контроль кордон з Росією, а потім проводяться вибори. Наразі українська сторона вже погодилися з позицією Росії щодо передачі контролю на наступний день після виборів, а це не правильно. Це показник того, що ми здаємо позиції у стратегічних питаннях. Є сподівання, щоу 2017 році ці речі будуть переглянуті.
Дмитро СНЄГИРЬОВ
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Они рост экономики оценили в 3% при ожидаемой инфляции 9%, т.е. как минимум -6%. Одно шарлатанство, оценивать рост экономики в стремительно падающей гривне.
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Путину не нужен Совок 2, как таковой, т.к. для сверхбогатого Путина это - вонючая помойка, о которую ему не хотелось бы пачкаться вообще. Он хотел бы тусоваться среди богатых и знаменитых людей, типа князя Монако, королевы Англии и прочих в роли такого себе графа Монтекристо, с бездонной кубышкой, неизменно вызывая восторг самой изысканной публики. Вонючий сортир, коим была Россия, продолжает набирать избыточной вони, и ему уже просто не нужен. Россия его явно тяготит. Но как не крути, пока только эта страна - единственное безопасное убежище, где он может дожидаться момента, когда ему дадут возможность безбоязненно ее покинуть.
За эту версию говорят многие факты. Взять Ульянова-Ленина. Изначально сей персонаж планировал пограбить Россию и бросить ее на произвол судьбы. После смерти Ленина остались сотни письменных доказательств того, что он презирал и ненавидел как русских, так и Россию. Поэтому ключевые места при Ленине занимали евреи, кавказцы, латыши и прочие. Но самое главное, Ленин имел личного курьера, который вывозил в Швейцарию валюту и драгоценности, которые должны были обеспечить сытую и беззаботную жизнь вождя после бегства из лепрозория. Собственно говоря, большую часть своей сознательной жизни Ленин слонялся по кабакам и борделям европейских столиц и его эта жизнь вполне устраивала. Посему он готовился вернуться в привычную жизнь при первой же опасности. Но случилась беда, курьер умыкнул черную кассу Ильича и того схватил кондратий. Первый инсульт был им получен именно от этого известия.
А вот Сталин - не собирался никуда выезжать. Его интересовала только власть и он не утруждал себя сколачиванием личного состояния и, тем более - не формировал за рубежом свой золотой парашют. Мало того, он планировал распространить свою власть на весь мир, а потому - хранить свои деньги в английских, французских или швейцарских банках, было абсурдом. Он предполагал забрать эти банки вместе с их содержимым. Кстати, большая часть репрессий была обусловлена тем, что для индустриальной милитаризации страны нужна была массовая, бесплатная рабочая силы. Миллионы зэков как раз и обеспечили экономический рост сталинского совка. То есть, Сталин связывал свое будущее именно с совком.
Многие сейчас говорят о том, что репрессии Путина не идут ни в какое сравнение с репрессиями Сталина. Это - верное утверждение, но его следует продолжить. Сталин репрессиями получал миллионы рабов, которые были необходимы для подъема индустрии, а Путину это не надо. Поэтому следует сталинские репрессии разделить на две части. К первой части отнести тех, кто пострадал из-за критики лично Сталина, а к другой - всех остальных, чьи дела были сфабрикованы для того, чтобы бросить новых узников в трудовые лагеря.
Думаю, что такое сравнение дало бы цифры одного порядка. Путину просто некуда девать миллионы зэков, поэтому нет сталинских репрессий. Ну и кроме того, Путин не хранит свои сбережения в России. Он планомерно и методично вывозит их за рубеж. Известно, что очень большую часть своего состояния Путин хранит в драгоценных металлах. Самые опытные специалисты инженерных войск создали целую сеть таких хранилищ по всему миру. Они же работали над созданием мегахранилища Ямантау на южном Урале и в некоторых других местах. То есть, вся логика событий показывает нам стремление Путина проститься с Россией.
Наличие таких громадных средств уже дало возможность Путину создать компактную личную армию, которая вполне разберется с любыми потенциальными грабителями, которые могут позариться на его сокровища. Он может позволить себе нанять специалистов самого высокого класса и абсолютных профи, которые стоят очень дорого, но будут работать как положено. Практически любой мультимиллиардер становится практически недосягаемым для налетчиков, грабителей или киллеров. Это знают и те, кто хотел бы поживиться за счет денежных мешков. Налетчики профи четко отметают цели, которые им не по зубам. Так вот, Путин и его миллиарды - не по зубам для любой независимой группировки грабителей, чем бы та ни была вооружена и какую бы численность не имела. Даже «нищеброд», в сравнении с Путиным, Рома Абрамович и тот уже строил яхты, оборудованные системами ПВО/ПРО, что тогда говорить о Путине?
Другое дело - возможности государства. Силами армейских подразделений или флота можно решить любые задачи, в том числе - штурмовать или разрушить крепость, в которой будет находиться Путин. Это он прекрасно понимает, особенно после того, как в 2014 году на фоне скандала в ФИФА Штаты арестовали полторы сотни миллиардов долларов Путина в Банке Ватикана. После этого Путина порвало на встречи с понтификом, но бабло и ныне заморожено. Вот именно такие вещи Путина больше всего расстраивают и именно их Путин желает избежать. Поскольку награбил он слишком много и сама эта невероятная сумма уже стала проблемой, чисто выйти на покой не получится никак. Гарантию безопасности могут дать либо США, либо Китай.
Кстати, в Гонконге оказалось второе по объему место хранения бабла. Там его хранит не только Путин, но и многие его друзья. Но дело в том, что Китай дает относительные, а не абсолютные гарантии. Он не пойдет на конфронтацию с Западом из-за беглого Путина и его денег. Он может тянуть время, но Путин обязан апеллировать к Вашингтону. Именно поэтому Путин отступает Китаю территорию России. Топ-менеджмент Газпрома и Роснефти уже скупили недвижимость в Гонконге и перевезти туда свое бабло. Поэтому лояльность Китая очень важна. Пекин же получил гигантские средства на счета своих банков, а плюс к тому - отжимает у Москвы Сибирь. Это цена безопасности денег, лежащих в банках Гонконга.
Прямо договориться с Вашингтоном Путин уже не может в течение 14 лет. Теперь он пытается продать Вашингтону потенциальное море крови. Если просто сотрясать воздух о ядерном пепле, то результата не будет, а если при этом лить реки крови и демонтировать товар лицом - другое дело. Путин прекрасно знает, что за океаном есть пунктик на терроризме и вот он развернул целые террористические движения, во главе с ИГИЛ. Это - та же демонстрация товара, который он предлагает купить.
В это время сама российская публика должна быть максимально отвлечена от реальных факторов, прямо влияющих на ситуацию вокруг России. Никто из них не может ответить на вопрос о том, зачем нужна эта Сирия, если от нее столько неприятностей. Но промытый мозг уже не способен критически мыслить и внимание сосредоточенно именно туда, куда угодно фокуснику. То, что у него уже вытащили деньги из кошелька, потом - сам кошелек, а теперь снимают с него штаны, россиянина не интересует. И это - важный момент, ибо для серьезных торгов Путин имеет еще один козырь, который может сработать, но который россияне не должны заметить до того момента, как он уже будет разыгран.
Речь идет о том, что цивилизованный мир все больше приходит к выводу о том, что недоимперия, которая пока называется Россией, в обязательном порядке должна быть лишена всего оружия, в первую очередь - ядерного. Кроме того, всем уже прекрасно видно, что такие лепрозории, как Россия и Венесуэла, даже имея гигантские запасы природных ископаемых, дающих возможность построить современное, цивилизованное государства, все равно построят смесь вонючего сортира и смердящей помойки. То есть, эти резервации должны быть обнесены забором и поставлены в режим санаций. То, что в России принято называть «внешним управлением», не совсем то, что там нужно делать. Там необходима именно санация с вытравливанием самого духа этой дряни, которая непременно стремится грабить, насиловать и убивать. Это значит, что территория должна быть разделена между теми странами, которые готовы взять на себя эту ответственность и тяжкую работу на несколько десятилетий вперед.
Так вот, это и есть тот козырь, который обязательно разыграет Путин, ибо иных козырей у него нет. Сейчас он набивает цену, показывая, что он может натворить, но при личных гарантиях для него и ближайшего окружения, с сохранением награбленного, он сольет всех подконтрольных террористов, прекратит войны, согласится на передачу ЯО и дробление России, с внешним управлением секторами. Упоротая публика просто не поймет, что происходит до момента, когда все будет кончено. Для этого ее нужно отвлекать.
http://andreistp.livejournal.com/8666719.html
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Гройцман до куя чего рассчитывает, но ничего у него из этого, как и у коммуняк - не получается.
И снова брехливая популистская пиар болтовня, расчитанная на круглых дебилов.
Этот дол*ойоб Гройцман никак не поймет, шо Украина - не Расея, тут таких дебилов ограниченное колличество, вместе с порохососсами.
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