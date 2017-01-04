 В НАБУ подтвердили, что открыли дело относительно получения взятки неустановленными лицами из числа нардепов

НАБУ открыло дело по факту получения неправомерной выгоды неустановленными лицами из числа нардепов в начале декабря, об установленных фактах говорить рано, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.
"Да, действительно было открыто уголовное производство, внесены сведения в ЕРДР еще 7 декабря по факту получения неустановленными лицами из числа народных депутатов неправомерной выгоды с использованием предоставленной власти и служебного положения. Эти сведения в ЕРДР были внесены на основании заявления адвоката, господина Кузьмина, которая поступила в НАБК накануне, 6 декабря", - отметила она.
При этом Олифира подчеркнула, что пока об установленных фактах или других деталях расследования говорить рано. "Мы не можем говорить, с чем конкретно это (уголовное производство, - ред.) может быть связано... О каких-то фамилиях, установленных фактах еще говорить рано, ведь досудебное расследование еще продолжается", - сказала она.
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Волонтер Юрий Касьянов
Конспирологическое. Это когда ты посреди ночи узнаёшь, что тебя заказали. Высоко наверху принято решение мочить меня по всем статьям, смешать с дерьмом, дискредитировать всё и всех, так или иначе о мной связанных, уничтожить все мои начинания, завести уголовные дела по любому надуманному поводу, лишить семью средств к существованию, растоптать, растереть в порошок, вычеркнуть из памяти навсегда... Украинский волонтер, занимающийся разработкой БПЛА, Юрий Касьянов сообщил о "беспрецедентной травли" со стороны сторонников действующего президента:
"Беспрецедентная кампания травли со стороны т.н. "порохоботов" санкционирована самим Петром Алексеевичем Порошенко. Этот человек в быту и бизнесе грубый, нетерпимый, подозрительный, болезненно воспринимающий любую критику, такое же отношение транслирует и на своих политических оппонентов, и на простых диссидентов, вроде меня.
Я знаю гораздо больше, чем сейчас могу сказать, не подставляя свои источники информации. Придёт время, и всё тайное станет явным: как работает отечественная фабрика троллей, давно опередившая своих кремлевских коллег в искусстве подавления любого инакомыслия; как налогоплательщик оплачивает "труд" десятков провластных писак и сотен ботов через распил бюджета Минобороны командой Бирюкова; как обогащаются на патриотизме и войне высокопоставленные чиновники, живущие по принципу "после нас хоть потоп".
В нормальной цивилизованной стране принято критиковать власть, говорить про власть неприятные вещи, рисовать на власть карикатуры... В нормальной стране народ не любит власть никогда. Как хронически не переваривает копов, налоговую инспекцию, патрульную дорожную службу. Это нормально, потому что власть - это нанятые менеджеры, которые всегда должны находиться под давлением критики и под полным контролем общества.
В рабской, холопской стране власть необходимо хвалить, бить ей челом, целовать ноги и вылизывать следы, оставленные высокой властью на грешной земле. Власти это нравится. Власть это одобряет и приветствует, поэтому порохоботы работают не покладая рук, зачищая информпространство от неугодных неприятных мыслей. Византийщина в чистом виде.
Критикуешь божественного президента?.. - Получи ответку от бирюковых, доников, моновых, карпенок, трегубовых, и пр. Кампания травли хорошо координируется, и проходит по отработанным лекалам: чуть-чуть правды, обильно разбавленной густой махровой ложью, оскорблениями и навешиванием ярлыков.
Вот пример типового "текста" - см. вложение. Тон задается сходу - набором типовых оскорблений. Здесь указывается и причина травли: задета репутация "объекта на три головы выше"... Потом дается маленькая правда - про то, что я давным-давно написал неплохую книжку "PR-кампания своими силами". И тут же к ней клеится абсолютная ложь, про якобы мои поездки "по мордору с лекциями".
Следом запускается такая же совершенная несуразица про мою, якобы, "БЮТовскую активность"... Я никогда не был связан ни с какой из партий, и ни с кем из политиков.
Потом товарищ с прошлым коллектора начинает разговаривать про беспилотную авиацию. Это точно, как рассуждения Шарикова про переписку Энгельса с Каутским. Что он знает в этом вопросе? - Ровным счётом ничего. Поэтому подкрепляет свои глубокомысленные слова про "авиакружок" непременной ложью, что я "впарил свои самолетики в НГУ"... На эту уже многократно тиражируемую порохоботами ложь генералу Аллерову следует дать официальный ответ, чтобы защитить честь мундира.
И ещё по тексту - никто ничего мне не платит, никто никогда не приглашал меня на работу в МО, и не предлагал никакого государственно финансирования по беспилотной авиации. Это ложь, ложь, ложь. И глупость коллектора Доника, пишущего про "пенопластовые самолетики", от которых они, видите ли, "отказались еще в начале 15 года".
Вы там можете отказываться или не отказываться от чего угодно, но все на фронте знают, кто делал и делает разведку, и какими самолетами. Кстати, в производстве самого массового американского беспилотника RQ-11 Raven тоже используется пенопласт, как и во множестве других "не самопальных" БПЛА. Как и в легкомоторной авиации.
Это только один пример травли. Таких лживых, пропитанных ненавистью текстов, рисунков, и даже видеороликов про меня уже сотни. Давление будет усиливаться. Поэтому я обращаюсь к журналистам, к читающей публике - не дайте себя обмануть. Не тиражируйте ложь. Помните о презумпции невиновности, о базовых человеческих ценностях, включающих свободу слова и свободу мыслить иначе.
Я обращаюсь к президенту Порошенко - остановите своих псов. Ваша задача - сдувать с меня пылинки. Любое плохое, что может случиться со мной, или с моими людьми, будет использовано против вас. Я сдаваться не намерен.
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А был ли мальчик, может мальчика и не было?
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