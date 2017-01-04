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Все про:Измаил (112) Одесская область (1285) пожар (2904) Нацполиция (5330)

 От отравления угарным газом в Измаиле погибли трое человек, среди них маленький ребенок, - Нацполиция. ФОТО

В Измаиле Одесской области от отравления угарным газом погибли трое человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления Национальной полиции в области.

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"О происшествии в полицию сообщили врачи скорой помощи, к которым обратился родственник семьи погибших. На месте происшествия была констатирована смерть 41-летнего хозяина дома и двух его сыновей в возрасте 26 и 3 года", - говорится в сообщении.
пожар

В полиции сказали, что 46-летней матери была вовремя оказана медицинская помощь.

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В доме было печное отопление. На момент осмотра в печи были найдены покрытые лаком куски дерева.

пожар

Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, что повлекло удушение угарным газом.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

пожар

пожар
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОт отравления угарным газом в Измаиле погибли трое человек, среди них маленький ребенок, - Нацполиция. ФОТО
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