 От отравления угарным газом в Измаиле погибли трое человек, среди них маленький ребенок, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления Национальной полиции в области.
"О происшествии в полицию сообщили врачи скорой помощи, к которым обратился родственник семьи погибших. На месте происшествия была констатирована смерть 41-летнего хозяина дома и двух его сыновей в возрасте 26 и 3 года", - говорится в сообщении.
В полиции сказали, что 46-летней матери была вовремя оказана медицинская помощь.
В доме было печное отопление. На момент осмотра в печи были найдены покрытые лаком куски дерева.
Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, что повлекло удушение угарным газом.
По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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