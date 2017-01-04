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 Из-за ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской области ограничили движение грузовиков

Ограничение действует при выезде в Закарпатскую область.

Из-за ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской области ограничили движение тяжеловесного транспорта, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"В связи с существенным ухудшением погодных условий (сильный снег, метель, порывы ветра) для недопущения осложнения в движении автотранспорта и возникновения аварийных ситуаций с 12:00 4 января 2017 г. временно ограничено движение тяжеловесного транспорта при выезде в Закарпатскую область: со стороны Яблунецкого перевала - автодорога Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов; со стороны г. Долины - автодорога Р-21 Долина - Хуст", - говорится в сообщении.

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у нас теж сніг і сильний вітер. за годину, гуляючи з собакою, замерз нафіг. уявляю яка зараз жопа на передовій, тим хто в дозорі чи на посту...
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Випав сніж то хоть припоришь ями і тепер можна їхати на авто
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Оффтоп.
Ох, ипать! Так оказывается у кацапских "ихтамнетов" очень давние традиции "ихтамнетства"!
Да и про "хунту" и "наемников" как-то до боли знакомо!

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской области ограничили движение грузовиков
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