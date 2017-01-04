 Из-за ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской области ограничили движение грузовиков

Из-за ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской области ограничили движение тяжеловесного транспорта, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
"В связи с существенным ухудшением погодных условий (сильный снег, метель, порывы ветра) для недопущения осложнения в движении автотранспорта и возникновения аварийных ситуаций с 12:00 4 января 2017 г. временно ограничено движение тяжеловесного транспорта при выезде в Закарпатскую область: со стороны Яблунецкого перевала - автодорога Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов; со стороны г. Долины - автодорога Р-21 Долина - Хуст", - говорится в сообщении.
640 4
Угнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО(7)
Легковушка на Житомирщине снесла забор, влетела в дом и загорелась(4)
Платные дороги в Украине появятся не ранее, чем через два-три года, - Омелян(30)
В Мариуполе полицейский, не справившись с управлением автомобиля, вылетел на встречку и врезался в троллейбус: есть погибший. ФОТО (обновлено)(0)
Микроавтобус и фура столкнулись под Киевом. ФОТОрепортаж(6)
Объем ремонтных работ в следующем году вырастет более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г., - "Укравтодор"(74)
Ответить
Ответить
Ответить
Ох, ипать! Так оказывается у кацапских "ихтамнетов" очень давние традиции "ихтамнетства"!
Да и про "хунту" и "наемников" как-то до боли знакомо!
Ответить