 Кабмин определил размеры стипендий и перечень специальностей с повышенными стипендиями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно постановлению №1047 от 28 декабря 2016 года, размер минимальной академической стипендии для учащихся профессионально-технических учебных заведений составляет 415 грн. в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации - 830 грн. в месяц, для студентов по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере - 1056 грн. в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации - 1 100 грн в месяц и для студентов. Размер социальной стипендии для учащихся ПТУ составляет 1000 грн в месяц; студентов вузов и научных учреждений - 2000 грн в месяц. Размер академической стипендии президента Украины для учащихся ПТУ составляет 1200 грн в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации - 1800 грн в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации - 2300 грн в месяц. Размер именных и академических стипендий, учрежденных Кабмином для учащихся ПТУ, составляет 1000 грн в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации - 1600 грн в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации - 2100 грн в месяц.
Размер стипендии президента участникам и призерам международных ученических олимпиад по базовым учебным предметам составляет: участникам - 2200 грн в месяц; призерам - 2500 грн в месяц. Размер стипендии президента для победителей всеукраинских ученических олимпиад по базовым учебным предметам и Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук составляет 2200 грн в месяц, а правительственной стипендии победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе - 2000 грн в месяц.
Повышенные стипендии в размере 1400 грн в месяц выплачиваются студентам вузов, которые обучаются на специальностях: среднее образование (математика, биология, физика, химия, информатика); специальное образование; биология; науки о Земле; физика и астрономия; прикладная физика и наноматериалы; математика; прикладная механика; материаловедение; отраслевое машиностроение; авиационная и ракетно-космическая техника. А также по специальностям: судостроение; металлургия; электроэнергетика, электротехника и электромеханика; энергетическое машиностроение; атомная энергетика; теплоэнергетика; гидроэнергетика; горное дело; нефтегазовая инженерия и
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