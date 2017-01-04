 Австрия выделяет 2 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Австрия выделяет 2 млн евро гуманитарной помощи для жителей востока Украины, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц на Twitter.
Также сегодня Курц посетил станцию по фильтрации воды в Мариуполе, которая работает благодаря поддержке Международного комитета Красного Креста.
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1). Педра закупает уголь у террористов- платит им деньги,
2) Педра отдает уголь Ахметке на его ТЕС, с которых Ахметка опять получает прибыль с которой платит террористам.
3). Педра поставляет електроенергию БЕСПЛАТНО террористам, которые собирают с лугандонцев за свет себе в карман.
И ето только малая часть помощи Редры террористам. Еще есть пенссии, зарпалаты, пособия, газ, вода... все ето на десятки миллиардов гривень. Напомню, что на оборонку Педра выделила всего 11 миллиардов гривень, тоесть в несколько раз меньше чем террористам. И ето во время войны, когда идет речь о существовании страны.
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Врёшь , как дышишь ! Может Ахметка и помогает Донбассу , но никак не президент !
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Югик как начнет шашкой махать пластмассовой в прокуратуре.
Порублю суки, по рублю!!!!!!! Суки скинулись по рублю и все успокоились
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В честь его приезда в Водяное русня целый час не обстреливала это село! Уважают!
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Можно:
- купить 20 шведских ПТРК RBS-56, из которых можно палить как по танкам, так и по вертолетам (шведы продадут. им похер кому, абы платили).
- откапиталить 12-14 танков Т-64 или Т-72.
- съездить депутату побухать.
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За помощь спасибо !
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А якщо ця допомога йде для вимушених переселенців, то нехай, дякуємо
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