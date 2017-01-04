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Все про:Австрия (312) Донбасс (11709) гуманитарная помощь (710)

 Австрия выделяет 2 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Решение принято в результате визита председателя ОБСЕ в Донецкую область.

Австрия выделяет 2 млн евро гуманитарной помощи для жителей востока Украины, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц на Twitter.

Также сегодня Курц посетил станцию по фильтрации воды в Мариуполе, которая работает благодаря поддержке Международного комитета Красного Креста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные на Донбассе причиняют себе увечья, не желая участвовать в боях, - разведка
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Несите прямо террористу Захарченку и Плотницкому. Они знают как деньгами рапорядиться.
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да х*й там им Хуйло выделяет. Хуйло только оружие и обмундирование завозит. А деньги террористам выделяет Педра из украинского бюджета.
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Я в отличии от тебя куй никому не сосу так что у меня нет одышки.
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У тебя может и нет одышки , но срёшь знатно на всех ! Боярышника хлебни и успокойся , ведь оскорблений в твой адрес небыло , а бобёр - прекрасное , пушистое животное
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Сам лично видел или в интернете подсмотрел?
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Там ахметка есть со своим фондом "Поможем выжить",загнал дебилов на грань выживания и они продолжают ему молится по сей день за продуктовый пакет,он эти деньги оприходует
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А кто в фонд Ахметки деньги ложит? Педра.
1). Педра закупает уголь у террористов- платит им деньги,
2) Педра отдает уголь Ахметке на его ТЕС, с которых Ахметка опять получает прибыль с которой платит террористам.
3). Педра поставляет електроенергию БЕСПЛАТНО террористам, которые собирают с лугандонцев за свет себе в карман.
И ето только малая часть помощи Редры террористам. Еще есть пенссии, зарпалаты, пособия, газ, вода... все ето на десятки миллиардов гривень. Напомню, что на оборонку Педра выделила всего 11 миллиардов гривень, тоесть в несколько раз меньше чем террористам. И ето во время войны, когда идет речь о существовании страны.
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так вроде и на субсидии выделили больше денег, чем на оборону.
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Кто получает ети субсидии? Городские толстожопы? Кто в деревне получает субсидии, где газа нет потому что нет денег за что его провести или вообще в деревне газа нет? Почему одни должны жопы греть с открытыми форточками зимой, а другие куй без соли сосать?
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у нас просто деревней нет, одни села и хутора. Потому за жителей деревни ничего сказать не могу.
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Деньги кладут , а не ложат !
Врёшь , как дышишь ! Может Ахметка и помогает Донбассу , но никак не президент !
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мужик, информация из официальных источников. Педра подарила Лугандонии електроенергии на 24 миллиарда гривень. И в прошлом году выделила Дамбасу 4 миллиарда гривень на инфраструктуру. Чтобы ты понял масштабы, на все дороги Украины было выделено всего 19 миллиардов гривень, которые видимо и ети были разворованые потому что даже в Киеве по окружной едешь как по минному полю.
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а вальцманоиды не хотят скинуться по ляму на донбасс ??? в закромах то лярды..

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Впервые эта фотожаба была про Хуйла ... с "большим" хуйлом. Но, то такое.
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да захожу на русвесну, поржать с мракобесов ватных, там они кидают эту фотку часто)
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был ещё анекдот про картавого:

Югик как начнет шашкой махать пластмассовой в прокуратуре.
Порублю суки, по рублю!!!!!!! Суки скинулись по рублю и все успокоились
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О! Так Курц - крутой чел!
В честь его приезда в Водяное русня целый час не обстреливала это село! Уважают!
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ну да, они их на закупку колорадских ленточек потратят
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херня, а не помощь - всего то 2-3 матраса забить можно...
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Спрашивается, что можно себе позволить на 2 ляма евров?
Можно:
- купить 20 шведских ПТРК RBS-56, из которых можно палить как по танкам, так и по вертолетам (шведы продадут. им похер кому, абы платили).
- откапиталить 12-14 танков Т-64 или Т-72.

- съездить депутату побухать.
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А всі жителі Донбассу сепаратисти? Впевнений?
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Чубака - нет, не все конечно...., но почему то рузьке мир только там прижился..., нормальные кто были уехали давно, или в абсолютном меньшинстве сейчас... Давно это началось...


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скорее всего для переселенцев и прифронтовой зоны. На не подконтрольные территории никто прямую помощь присылать не будет. Только свет, воду, газ
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Це допога для жителів Донбасу , які знаходяться на звільнених територіях від клятої москальні , яку повинен фінансувати агресор , тобто кремлівський обмилок !
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Нет , это помощь переселенцам и живущим жителям Донбасса , которые находятся на НЕподконтрольных территориях сепарам и москалям!
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Нанять за эти деньги качественного киллера.Для вовы.И все устаканится.И в Украине,и в Сирии,и в Турции,и в Германии,и во Франции,... .
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Все кажущееся сложным,укладывается в обыкновенный ящик.
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Какие фантазии? Невероятный Наполеон.Невероятный ленин,сталин,... . Где они? На чем "успокоились"? Вопрос времени.Кому-то дали самому.Кому-то помогли.Итог один у всех.
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Ну , допустим Сралина отравили , а ,, дорогой Ильич" , - от сифилиса загнулся !
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Странные люди, эти европейцы. Неужели они не понимают, что это деньги, выброшенные на ветер? Куда они пойдут? На что? Кто это будет контролировать? Бл...Фейсмалм тройной.
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Европейцы не странные и должен вам сказать , что они каждую помощь контролируют и требуют отчёт ! Если бы , эти деньги пошли в ином направлении , то никто бы нам больше не помогал !
За помощь спасибо !
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Деньги от ГЕЙропы, это же не скрепно. За что деды воевали.
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В Австрии родился большой брат Джугашвили Гитлер два казла делившие шар Земной напополам ,кстати делили в Москве два раза,23 августа и 28 сентября 1939 года
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Зашибись ,давай европа подкидывай капусту подху@ловникам !,анжепутинанезвали !!!
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Гитлер остановил Мировую революцию чЛенина-Сралина утром 22 июня 1941 года...
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И кто эту сумму раздерибанит - Пашинский будет жилье закупать для переселенцев? Или Дука будет снова и снова ремонтировать здания на передовой?
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Краще б австріяки не намагались патякати про зняття санкцій з кацапів, щоб до ватноголових з обох боків украінського кордону швидше дійшло.
А якщо ця допомога йде для вимушених переселенців, то нехай, дякуємо
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Бабло пойдёт Путлеру на стройку Века Зянит-Арена в Питирьбюрьгере,скоро чемпийонат мира па хвутболу на РАБссии,а стадион так и не достроили за 9 лет..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвстрия выделяет 2 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса
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