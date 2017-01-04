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 Глава райсовета в Черниговской области Кочерга погиб в ДТП

Председатель Бахмацкого районного совета в Черниговской области Виталий Кочерга погиб в ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба райсовета.

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"Коллектив Бахмацкой районного совета с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине председателя районного совета Виталия Кочерги и выражает соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

Местные жители в соцсетях сообщают, что Кочерга ехал "Волгой" с приблизительной скоростью 120 километров в час, трасса в этот момент была покрыта льдом.

Сообщается, что машину на скорости занесло и она вылетела в кювет, после чего она врезалась в дерево.

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Лікар підтвердив, що Пашинський збрехав у своїх свідченнях

Лікар підтвердив, що Пашинський збрехав у своїх свідченнях
Лікар, що оперував В'ячеслава Хімікуса, якого поранив з пістолета народний депутат Сергій Пашинський, на допиті підтвердив, що на місці перелому у потерпілого уламки кістки зміщені вниз від таза.

Повідомляється з посиланням на ЗМІ.
Він також наголосив, що цей факт підтверджує, що Пашинський вистрілив зверху в ногу Хімікусу, а не з положення лежачи, як нардеп стверджував раніше.
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кацапа,подтвердил-это когда его слова записаны в протокол...или если он эксперт и у него требуют экспертного подтверждения...а то что ты носишь-называется сплетня.хоть я не люблю пашинского,но кацапню не люблю все таки больше бо брехливые по натуре.
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"...ехал "Волгой" с приблизительной скоростью 120 километров в час, трасса в этот момент была покрыта льдом" ------ Идиот !!!
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хорошо, что был один в машине и не встретил никого на дороге
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава райсовета в Черниговской области Кочерга погиб в ДТП
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