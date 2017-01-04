 Глава райсовета в Черниговской области Кочерга погиб в ДТП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба райсовета.
"Коллектив Бахмацкой районного совета с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине председателя районного совета Виталия Кочерги и выражает соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
Местные жители в соцсетях сообщают, что Кочерга ехал "Волгой" с приблизительной скоростью 120 километров в час, трасса в этот момент была покрыта льдом.
Сообщается, что машину на скорости занесло и она вылетела в кювет, после чего она врезалась в дерево.
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Лікар підтвердив, що Пашинський збрехав у своїх свідченнях
Лікар, що оперував В'ячеслава Хімікуса, якого поранив з пістолета народний депутат Сергій Пашинський, на допиті підтвердив, що на місці перелому у потерпілого уламки кістки зміщені вниз від таза.
Повідомляється з посиланням на ЗМІ.
Він також наголосив, що цей факт підтверджує, що Пашинський вистрілив зверху в ногу Хімікусу, а не з положення лежачи, як нардеп стверджував раніше.
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