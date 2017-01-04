 Глава райсовета в Черниговской области Кочерга погиб в ДТП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба райсовета.

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"Коллектив Бахмацкой районного совета с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине председателя районного совета Виталия Кочерги и выражает соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

Местные жители в соцсетях сообщают, что Кочерга ехал "Волгой" с приблизительной скоростью 120 километров в час, трасса в этот момент была покрыта льдом.



Сообщается, что машину на скорости занесло и она вылетела в кювет, после чего она врезалась в дерево.