 52 лыжника застряли на остановившейся канатной дороге в Славском на Львовщине. Их спасли спустя час, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
Спасатели подключили аварийное питание канатной дороги и аварийный двигатель.
"Было принято решение о том, что туристов будут спускать с помощью аварийного двигателя в реверсном режиме", - отмечается в сообщении.
В 14:20 туристов-лыжников сняли с подъемника. Таким образом, они провели на нем час.
3030 15
Спасатели Донецкой области получили 8 пожарных автомобилей. ФОТОрепортаж(36)
Спасатели Луцка получили 4 новых пожарных автомобиля. ФОТО(41)
"Украинские летчики-спасатели приступили к тушению пожаров в Израиле", - Геращенко выложил видео с самолета ГСЧС. ВИДЕО(144)
Хакера, который блокировал работу диспетчеров "101", СБУ задержала в Никополе. ФОТОрепортаж(19)
Як виглядають Карпати у снігу. ФОТО(0)
За последнее время количество погибших во время ЧС уменьшилось на 20%, - Порошенко(12)
Полицейские, врачи и спасатели демонстрировали свои возможности на Фестивале семьи в Запорожье. ФОТОрепортаж(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Комсомольская правда" в рамках компании по коллективному онанизму русни по сдохшему СССР опубликовала ностальгический дроч в виде диафильма, выпущщенного в СССР в 1960-м году.
Там тебе и "атомные поезда дружбы" другим народам через Берингов пролив. И волшебный телевизор...
А в реале ... петух из говна...
Ответить
Ответить
Это пипец!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить