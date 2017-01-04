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Все про:Карпаты (128) Львовщина (1240) спасатели (96) ГСЧС (571)

 52 лыжника застряли на остановившейся канатной дороге в Славском на Львовщине. Их спасли спустя час, - ГСЧС

Во Львовской области на горе Погар (Славское Сколевского района) из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

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Спасатели подключили аварийное питание канатной дороги и аварийный двигатель.

"Было принято решение о том, что туристов будут спускать с помощью аварийного двигателя в реверсном режиме", - отмечается в сообщении.

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В 14:20 туристов-лыжников сняли с подъемника. Таким образом, они провели на нем час.
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Це не спасіння, а допомога! От якби через місяць кинулися спасати, ото було б спасіння!
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она старая как говно мамонта......задолбали местные барыги. Нихера не хотят делать. Котеджей только налепили с ценами дороже Альп.
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Так кто вас заставляет к ним ездить? Вы же сами, этих барыг, финансируете.
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В Славське ездить не стоит... отстой редкостный. Один плюс, ЖД .. есть в Украине места, где за те же деньги можно покататься на лыжах.
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Информация в стиле - слоны шли на водопой.Один остановился и задумался.И преградил путь другим.Те его толкнули.И он пошел дальше.
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Шедевральные Нострадамусы.
"Комсомольская правда" в рамках компании по коллективному онанизму русни по сдохшему СССР опубликовала ностальгический дроч в виде диафильма, выпущщенного в СССР в 1960-м году.
Там тебе и "атомные поезда дружбы" другим народам через Берингов пролив. И волшебный телевизор...




А в реале ... петух из говна...

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В 2017 по ОРТ второй день подряд крутят "Пираты Карибского моря" и через каждые 20 минут на экране выскакивает синяя белка с колокольчиком.
Это пипец!
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Однажды и я застрял на горнолыжной трассе в Домбае,висели 4 часа в районе "поляна Русская" на высоте 1 600 метров,не дождавших аварийщиков все пошли вниз пешком,лыжи с альпинами на плечо и вперёд..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия52 лыжника застряли на остановившейся канатной дороге в Славском на Львовщине. Их спасли спустя час, - ГСЧС
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