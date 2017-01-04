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Все про:Администрация_Президента (1375) закон (2201) пенсия (1481) Порошенко (10322) военнослужащие (3050)

 Порошенко подписал закон, дающий право на назначение досрочной пенсии участникам АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 4 января.

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Документом вносятся изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения, при наличии страхового стажа не менее 25 лет - для мужчин и 20 лет - для женщин.

Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы; добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.

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Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО или обеспечения ее проведения, также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
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Какие все добрые за чужой счет...
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Что хорошего? 25 лет воевать?
Да и при таких раскладах - война никогда не закончится. Это - ещё одна причина поддерживать тление.
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Где вы там увидели про 25 лет воевать?Страховой стаж причём к войне?
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Если ато будет длится десять лет.То каждый досрочный пенсионер ато,будет работать на каждого преддосрочного пенсионера ато. А прекратить войну,не думал,дебил ?
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А це там де вам рознарядку дають. Чи ти від Ольгіно?
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Как он ее прекратит, если не он ее не начинал?
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Для начала может введём визовый режим с Россией? НЕт? А кто же оккупант?
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ой. а сколько пузатыз и штабных всех мастей наберется.? будет как с чернобыльцами. афганцами. "рядовыми членами кпсс". верхотура будет получать. а нижние касками стукать по асфальту.
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страховой стаж-25 лет...Это-чо? 25 лет воевать там надо?
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Вася Гром 6a29779e - ну да надо..., у гаранта же дети при власти и денежных потоках он должен и о них думать и поэтому лозунг - "Сидите тихо, бо Путин нападет или все равно кто" должен быть вечен... Пока на 25 лет, а там посмотрят...
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Чтобы президент Украины не сделал , всё равно найдутся критиканы из- за поребрика и в едином экстазе с нашими зрадофилами ( всех мастей ) будут воланить ,, всё пропало"!

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прыпыню ато за 2 недели


я свой сильно не пинайте) но фотка доставляет ))))))
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рабочим врачам учителям по ходу пенсий ждать не стоит, все будут ишачить на стада несметные молодых льготников пенсионеров кабинетных до смерти своей...
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Так сходи и себе заработай! Будешь хоть знать, за что дают.
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Заработать у нас в стране можно только геморрой - остальное можно только жульническим путём получить.
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Оно видно что вы один из них. У нас чиновники и барыги во всяких Нафтогазах сами себе зарплаты и пенсии устанавливают. Депутаты себе зарплаты повышают. Друг другу вся эта свора и льготы оформляет... Так было все 25 лет и вот опять...
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А сколько имещих корочку АТО хоть раз бывали на передовой? Хоть процентов двадцать наберется? Лучше бы раненным и семьям погибших Педра помогла.
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Если они не инвалиды зачем им пенсия? Они что работать не могут как все в стране? Это покруче чернобыльцев - там и пенсии то фактически не выплачивали а только проезд был бесплатный а тут выходит будут на пенсии на 10-15 лет высиживать а остальные вообще не доживут до той пенсии .
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Что то у нас до пенсии дожили все президенты и живут и живут припеваючи и не вписываются в статистику смертности в Украине.
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биллять муфлоны повылазили.всё им не так.бабка яга против
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон, дающий право на назначение досрочной пенсии участникам АТО
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