 Порошенко подписал закон, дающий право на назначение досрочной пенсии участникам АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 4 января.
Документом вносятся изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения, при наличии страхового стажа не менее 25 лет - для мужчин и 20 лет - для женщин.
Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы; добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.
Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО или обеспечения ее проведения, также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.
Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
2146 31
Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый(170)
Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с могилой поэта Александра Олеся, - Цеголко(59)
Донецкий погранотряд усилен новым вооружением, - Порошенко. ВИДЕО(210)
Порошенко: "Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС"(25)
New Eastern Europe: Почему Порошенко не сможет победить на следующих президентских выборах(0)
От затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов украинцев, - Порошенко(421)
Президент Порошенко вручил государственные награды военным - героям АТО. ФОТОрепортаж(109)
Ответить
Ответить
Да и при таких раскладах - война никогда не закончится. Это - ещё одна причина поддерживать тление.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я свой сильно не пинайте) но фотка доставляет ))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
МОЛОДЕЦЬ ПОРОШЕНКО
ДАВНО ПОРА
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить