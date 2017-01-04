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Все про:Администрация_Президента (1375) армия (7202) закон (2201) контракт (263) Порошенко (10322) военнослужащие (3050) Булатов (59)

 "Это большая победа для ВСУ": Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

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Как отмечается, реализация закона позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и освобождением граждан с военной службы. В частности, даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

"Это дает вам возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем - ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства", - обратился глава государства к присутствующим при подписании закона министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко.

"Тем гражданам Украины, которые заключили фактически бессрочный контракт при особом периоде, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение", - добавил президент.

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения. Также освободиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

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Порошенко также констатировал, что заключение контрактов идет согласно графику. "Мы стремительно приближаемся к 70-ти тысячам и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину", - сказал президент. "Мы действительно можем утверждать, что за 2,5 года мы построили новую украинскую армию" - сказал он.

Документом также вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием других вопросов принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.

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Уже появилась первая ре5акция на подписание закона со стороны ветеранов АТО и военнослужащих.

Экс-министр молодежи и спорта, служивший в 92-й бригаде, Дмитрий Булатов написал:

"Бессрочных контрактов в армии больше нет!! Кто ожидал, можно резать лимончик и посыпать сахаром:) У меня лично разрыв шаблона. Оборонные ведомства написали бумагу с рекомендацией Президенту, чтобы наложил вето на закон #5337 про бессрочные контракты ВСУ. Президент взял.. и.. подписал!
Сильно. Уважаю.

Благодарность от добровольцев, которые смогут планировать свою жизнь, а также их семей. И от кадровых общевойсковое уважение. Вам - Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. За справедливое решение".

По его словам, подобные решения "открывают второе дыхание и формируют гражданскую устойчивость".

"От души поздравляю воинов. Это большая победа для ВСУ, пускай и бюрократическая. Желаю гармонии каждой украинской семье и их защитнику.

Решенная проблема - линейная на первый взгляд, в реалии общенационального масштаба. Инициатива и запрос шли снизу из армии, при этом интенсивно напрямую с фронта. Сложностей с реализацией было много. Но всё же задача решена! Колоссальную работу проделали народные депутаты разных фракций за что им низкий поклон и уважение. Из жизненного про нардепов - они, как ёжики: сопят, тупотят и колючками впиваются:).. Но дело делают. Молодцы! Нашли силы, возможности и компромиссы", - добавил он.
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Увидел рожу маркова и сразу пришло на ум название одной ТМ

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По-моему на основании этого закона могут призывать во время мобилизации с "офицерским званием" после военной кафедры вуза?
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Стремно - заходишь на рада.говн.юа и смотришь, не хочишь - значит тебе это не важно как и мне..
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тебе не важно, а кому то важно. У мужчин после 40 какое там здоровье если они в полях, та на стройках. Нужно ж и кабинетным рабочим, в случае чего, дать возможность патриотизм проявить
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...сериал. "". мобилизация №. ХХХ "" ,, , слегка напоминает аналогичные сериалы , безвиз , 3200 , субсидии , борьба с коррупцией , и еще много-много других , , , как бы и не напрягает , , , привыкли ,,,
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Куда их было призывать? Сейчас тоже непонятно, будут офицерские полки как в "белой гвардии" создавать?... А то бардак еще тот будет, взводный старшина, а полвзвода солдатский состав, а половина "господа офицеры"
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Это последняя зима барыг. Поздравление от Миши. С большим намеком.
https://www.youtube.com/watch?v=qD2_jBrF_bk …..
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Так значит РУХ НОВИХ СИЛ.
Последняя зима барыг?
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Ґнiвъ України
🇺🇦 ‏@NoFated 5 ч.5 часов назад
Ґнiвъ України
🇺🇦 Ретвитнул(а) Наш Харків

Маленькие шаги пети за 3 года стоили Украине 10 000 + убитых и 1 000 000 эмигрировавших из страны. Может пора отнять у ребёнка игрушку?!
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и нафига ты сюда всякую кацапню таскаешь,власовец?
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1) Французские банки отказались дать кредит для предвыборной кампании Марин Ле Пен.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3921516
2) У партии Марин Ле Пен требуют вернуть взятый в российском банке кредит.
http://www.svoboda.org/a/28211907.html
3) Марин Ле Пен назвала Крым неотъемлемой частью России
http://www.bbc.com/russian/news-38499215


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Когда побед нет, победами становится подписание бумажек.
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Как соснявые горланили ,вывсеврете зрадофилы,а когда полторак поддтвердил сразу как запели собакиДва дебила - это сила.
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... да ему понравилось... )(уйло и не понял,что это )(уйня ...
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40 днів тому помер лікар- Жора Теслюк, знаючи про свій смертельний діагноз, відправився в АТО рятувати людей оперував на 3 столах одночасно
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Из пустого в порожнее.Для вида бурной деятельности.- Социальный паразит.
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Опять победа? Я после Дебальцево в победы Офшоренко не верю.
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после Дебальцево кацаПсины затихли что мыши...
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В смысле, специально им отдали Дебальцево что бы они затихли? Что ещё готов отдать для их тишины?
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не прошло и три года, как говнокомандующий отдуплился...
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Ну о победе мы наслышаны еще 3 года назад в течении 3-х недель, а этот закон или что либо еще можно было бы подписать еще в те времена, при желании и не пиариться выдавая все за "победу"!!!!
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Вообще, рыги на свободе ставят большой вопросительный знак в вопросе состоятельности Украины как государства..
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зараз ватні школорічні "екзперди" по Україну висруть про чергову зраду від Пороха )))))))
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срамата пилять, бумажные пабеды пети-барыги(((((((((((((
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Шановна громала цензора - кацапи нікуди не ділись все ті ж ольгинці серед нас і більше того, іх фінансує мінстець!!! Тому якщо ти справжній патріот а ця циніцна ватна мерзота знущаючись називає тебе кацапом просто спам!!! Кацапські тролі не здатні вступати в дискусіі - вони здатні тільки на брехню, агресію і образи!!! І вже те що мінстець опустився до того щоб наймати кацапів говорить про те кому служить барига і його приспішники такі як пінчук, ахмет, фірташ та інші феодали!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это большая победа для ВСУ": Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы
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