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 Убытки от пожара в помещениях львовского завода "Электрон" составляют 50 млн грн, - Нацполиция

Сумма убытков в результате пожара в помещениях бывшего завода "Электрон" во Львове составляет по меньшей мере 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во Львове произошел пожар в здании городского управления полиции. ВИДЕО

"Огнем был причинен ущерб не только владельцу здания, но и двум частным предприятиям, которые арендовали там помещения. Общая сумма материального ущерба ориентировочно составляет около 50 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают устанавливать причины возгорания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Читайте также: Помещения завода "Электрон" горят во Львове. ФОТОрепортаж

Напомним, днем 3 января во Львове возник пожар в здании бывшего завода "Электрон". При тушении пожара пострадали два спасателя.
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Русня. Грозный, 2000


Русня. Алеппо 2016

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Любите себя. Серьезно. Прекратите искать причины, по которым вы недостаточно хороши. С вами все в порядке.

https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
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Бывшего завода "Электрон"...

А ведь когда-то телевизоры свои делали.
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Интернет молчит по этому поводу. Но владелец думаю есть и явно не государство, поскольку телевизионный завод "электрон" входит в корпорацию "электрон". Спектр продукции этой корпорации довольно большой и включает также спец продукцию (военного назначения)

Кстати если верить сайту, то они до сих пор производят собственные телевизоры (только уже ЛЕД)
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А нельзя теперь туда свозить львовский мусор?
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Электрон входит в укроборонпром ,системы наведения, много чего там как пишут создавалось, может это не просто пожар?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбытки от пожара в помещениях львовского завода "Электрон" составляют 50 млн грн, - Нацполиция
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