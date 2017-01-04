 Убытки от пожара в помещениях львовского завода "Электрон" составляют 50 млн грн, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.
"Огнем был причинен ущерб не только владельцу здания, но и двум частным предприятиям, которые арендовали там помещения. Общая сумма материального ущерба ориентировочно составляет около 50 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители продолжают устанавливать причины возгорания.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, днем 3 января во Львове возник пожар в здании бывшего завода "Электрон". При тушении пожара пострадали два спасателя.
2074 10
На пожаре в Житомирской области погиб полуторагодовалый ребенок, - ГСЧС(8)
Музей-крыивка УПА сгорел под Львовом. ФОТОрепортаж(194)
За сутки ликвидировано 203 пожара, обезврежено 213 взрывоопасных предметов, - ГСЧС(3)
Легковушка на Житомирщине снесла забор, влетела в дом и загорелась(4)
"Дарынок" спалила киевская власть", - Балашов(0)
Пенсионер сгорел в собственном доме на Львовщине(0)
В результате пожара на Виннитчине погибла женщина, - ГСЧС. ФОТО(2)
Ответить
Русня. Грозный, 2000
Русня. Алеппо 2016
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
Ответить
А ведь когда-то телевизоры свои делали.
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати если верить сайту, то они до сих пор производят собственные телевизоры (только уже ЛЕД)
Ответить
Ответить
Ответить