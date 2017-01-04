 Задержанный во Львове помощник нардепа Савчука находился на испытательном сроке

Как сообщает Цензор.НЕТ, о б этом сообщил народный депутат Юрий Савчук ("Народный фронт") в эфире канала "112 Украина".
"Об этом задержания я узнал сегодня утром. Петр Яремчук был принят по документам помощником только 26 декабря. Он еще не получил от меня удостоверение помощника народного депутата и не участвовал ни в какой деятельности в работе на сегодняшний день", - сказал он.
"У него был испытательный срок на один месяц", - добавил Савчук.
Народный депутат отметил, что перед законом все равны, поэтому этот человек, при доказательстве вины, должна понести наказание.
Ранее Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. грн "на горячем" пойман помощник народного депутата из коалиции. Прокуратура вменяет Яремчуку "злоупотребление влиянием" и будет просить суд заключить его под стражу.
"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ГПУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
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Кацапы точно так про Хуйла говорят.
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И все, кто против дальнейшего развала страны нынешними мародерами играют на руку хуйла?
А по мне наоборот - все кто сейчас такие настроения разносят, давайте потерпим, потому что ничего не поменяется - агенты Хуйла.
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"Ихтамнеты" народного фронта!
А Сенина партийка палится сейчас не хуже Йулиной "родины" в свое время.
Ждем зашкваров от БПП - этих орлы Авакяна брать с поличным будуть.
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- за две недели до получения взятки...
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Разве можно заподозрить в чем-то плохом эти честные водянистые глазки?
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Во как... Неразгибаемого борца подло подставили...
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Это Кличко подтянул своего коллегу по мордобою в "Удар", ну, и пошло-поехало.
Так что, помощник депутата проверку прошел, но спалился...
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