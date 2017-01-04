EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  4224  89
Все про:депутат (2634) задержание (4746) Львов (3196) Народный фронт (1048)

 Задержанный во Львове помощник нардепа Савчука находился на испытательном сроке

Задержанный во Львове помощник народного депутата Петр Яремчук находился на испытательном сроке и в случае доказательства вины должен понести ответственность перед законом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о б этом сообщил народный депутат Юрий Савчук ("Народный фронт") в эфире канала "112 Украина".

Читайте также: Апелляционный суд решит, где будут судить за госизмену крымских депутатов

"Об этом задержания я узнал сегодня утром. Петр Яремчук был принят по документам помощником только 26 декабря. Он еще не получил от меня удостоверение помощника народного депутата и не участвовал ни в какой деятельности в работе на сегодняшний день", - сказал он.

"У него был испытательный срок на один месяц", - добавил Савчук.

Народный депутат отметил, что перед законом все равны, поэтому этот человек, при доказательстве вины, должна понести наказание.

Читайте также: Бывший депутат одного из райсоветов на Луганщине осужден к 4 годам тюрьмы за сепаратизм

Ранее Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. грн "на горячем" пойман помощник народного депутата из коалиции. Прокуратура вменяет Яремчуку "злоупотребление влиянием" и будет просить суд заключить его под стражу.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ГПУ.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто то сильно желает подставить Народный Фронт и мне кажется логическим целая серия провокаций против депутатов этой политсилы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Антоша,ты же геращенко,а не герасименко,когда зашквар у наркофронта,без тебя ну ни как,про кернеса уже услышали,не интересно,давай переводи стрелки чем нибудь по веселей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Высылка 35 российских дипломатов из США в Москву - это как раз тот случай, когда крыс вернули на Титаник.
https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой такой политической силы? Сборище хабарников с рейтингом 1%?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За эту политсилу проголосовало напомню 23 % населения. И в 2019 году избирите если вам не нравится других а пока что есть то и есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да , с 23 перескочить на 1 , не каждая "политсила " способна .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За проФФесора в свій час більше проголосувало - де він зараз???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну то устройся в бпп помощником депутата. Возьми взятку, сядь в тюрьму - подставь бпп!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А партию сторонников Митры не хотят подставить , у них рейтинг приблизительно одинаков .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бу га га! Наверное тот, кто принял на работу помошником депутата человека с непогашенной судимостью и усорвным сроком. НФ ненадо помогать, они сами себя топят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для кого он вымогал эти бабки ? Для себя ? Все помощники депутатов , занимающиеся вымогательством или "решением вопросов" от имени "шефа" платят ему за крышу . Это давно всем известно - таких "помощников" как грязи их для этого и нанимают - зарабатывать бабки прикрываясь коркой депутата . Только не нужно говорить что этого никто на знал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И кто поверит этой лабуде? У каждого нардепа на общественных началах есть немало мальчиков на побегушках, но в случае чего, они все на испытательном сроке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та хоть не уволен позавчера или его там не было , уже прогресс,а вообще смешно и противно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какая разница, на испытательном сроке он или нет или ОПГ НФ думает что это снимает с них вину? Хотя я думаю что этот помощник уже давно работает на "депутата" от ОПГ НФ по сбору откатов и в получении взяток. Только перевыборы разгонят этих тварей от кормушки и многих отправят в тюрьму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перевыборы ничего не изменят...если бы они чего то меняли-давно уже бы все поменялось.пока с себя не начнешь-толку не будет,так и будешь выбирать тех же,потом требовать перевыборов и опять голосовать за тех же,только с другими фамилиями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во всем мире меняют, у нас - нет. Еще раз - давайте царя пожизненно назначим.
Кацапы точно так про Хуйла говорят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты спутал...то в слопатоедии не меняют.а у нас как раз меняют...только вот хуйлу не по нраву те,на кого поменяли.и теперь спит и видит очередную смену,шоб своих всунуть...а дзуськи.в очередь,сукины дети
 показать весь комментарий
Ответить
 
и кто же у нас поменялся? Максимум 30%?
И все, кто против дальнейшего развала страны нынешними мародерами играют на руку хуйла?
А по мне наоборот - все кто сейчас такие настроения разносят, давайте потерпим, потому что ничего не поменяется - агенты Хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да пофиг как по тебе...главное,шоб стране на пользу было...а йули-мертвечуки с рыгами явно на вред...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а те не решай за всех. Я имеют такие же права. Только досрочные выборы могут показать - легитимна ли нынешняя власть. Нравиться тебе те, кто сейчас - голосуй за них опять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот и не решай за всех...не досрочные-а плановые выборы...так в конституции записано.а хотелки ради хотелок никому не интересны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
плановые - это если все идет по плану. А досрочные выборы после скандалов - общемировая практика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да врешь ты все...почитай общемировую практику.у всех стран различное конституционное устройство.и в каждой свои правила проведения досрочных выборов.у нас -такие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не вижу противоречие с нашей Конституцией досрочных выборов, если нынешняя власть не справляется со своими обязанностями. И, согласно нашей же Конституции, народ имеет право требовать проведения досрочных выборов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та то понятно,шо ты меняться не хочешь...ты хочешь все под себя поменять
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не справился, попался ментам. Нужно пробовать других кандидатов (пошустрее и похитрее).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что к чему разберутся компетентные органы и если человек виноват то он предстанет перед судом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без истерики єто читать невозможно!
"Ихтамнеты" народного фронта!
А Сенина партийка палится сейчас не хуже Йулиной "родины" в свое время.
Ждем зашкваров от БПП - этих орлы Авакяна брать с поличным будуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та не дуже і добре - треба щоб вони нас боялися а не друг друга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему -то читая заголовок решил, что у помощника уже есть условная судимость. Ан нет это "испытательный срок" при трудоустройстве. Многи из этих помощни- ков, -ц вообще официальной зарплаты не получают. С понтом работают "ради резюме". Вот и крутятся как могут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Neprosjol ispitanije - mozjno spisivatj, eto kak sjpionazje - zaletel, vsio , ti uzje ne interesen kak sjpion, tak i tut, vsio - spisanij, no sjpionazj nikto ne otmenjal, korocje, vi poneli.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я думал, что он уволился
- за две недели до получения взятки...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Благодаря Народному Фронту мы отстояли страну и создали Армию да Нацгвардию,провели успешную реформу Нацполиции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так и не смейся...полмайдана в НФ вошло-а ему смешно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хочешь сказать, на Майдане полторы сотни человек было, что половина из них в голодном фронте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
у него народ и "народный фронт" одно и то же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и там народ...и даже в оппе народ,только не украинский...а для тебя новость,что в партиях и народ присутствует?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не украинский - это как? Не граждане Украины? Так почему они в выборах принимают участие?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я где то о гражданах писал?я писал о неукраинскости.читай только то,что написано,не надо выдумывать
 показать весь комментарий
Ответить
 
так ты сначала писать научись. Хотя, конечно первым делом, надо читать научиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ай-яй-яй! Не успел помощничек получить аванс, как опозорил хорошего человека, вот этого:


Разве можно заподозрить в чем-то плохом эти честные водянистые глазки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати: 2012 - 2014 гг. - Верховная Рада Украины - народный депутат VII созыва («УДАР»); подкомитет по вопросам борьбы с терроризмом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией - председатель
Во как... Неразгибаемого борца подло подставили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю, к статьи ли это, но в 90-х боксер Юрий Савчук входил в одну из бригад на Волыни и имел погоняло Сава.
Это Кличко подтянул своего коллегу по мордобою в "Удар", ну, и пошло-поехало.
Так что, помощник депутата проверку прошел, но спалился...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас что то не то творится-еще до вынесения приговора судом мы обвиняем людей,готовы признать их преступниками . Вот журналисты начали травлю Сергея Пашинского еще до окончания следствия да винесения приговора судом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне никто не мешает не один год пользоваться месячным триалом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто то очень сильно желает отставки министра МВД да перевыборов в Верховный Совет.Провокации как то идут одна за другой а это значит что мешает Народный Фронт чьим то планам по захвату страны Кремлем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К вашему сведению я много лет как не употребляю алкоголь по причине сахарного диабета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у них просто на квалифицированных троллей денег не хватает... Ну или жаба давит. Думают такими приматами обойдутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Онищенко ведь прямо заявил что лично устроил травлю Яценюка по заказу кого то више стоящего. Сейчас идет травля всего Народного Фронта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напомню что фракция в Верховном Совете Народного Фронта состоит из участников Майдана да комбатов АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И что? Что они хорошего для страны сделали? мартыненко, иванчук, пашинский, геращенко, дейдей и дальше по списку, это гордость нации?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Благодаря им мы имеем страну демократическую и независимую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Антуан! Ну согласись, что страна таки ДА! - демократичная, но пока независима только от умных и порядочных людей в Украине. То есть, полная независимость власти от здравого смысла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Благодаря им вы имеем страну. Так будет правильнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Провалил испытание. Взял взятку и попался, такие помощники не нужны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведь все началось с вранья Гордиенка против Яценюка,ложного вброса Молчанова о мифическом миллиарде Арсения Петровича ,травли Лещенко Мартинюка который к его чести добровольно снял свою неприкосновенность сдав мандат депутата .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А еще у меня есть вопрос к тем кто задержал помощника депутата-а разве он чиновник или должностное лицо чтоб его задерживать? Явная подстава и пиар. Все это просто холостой выстрел .
 показать весь комментарий
Ответить
 
В "Народном фронте" все такие. Там других не держат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо- то вспомнилась дурко ватная песенка "Чемоданчик" ( совк.к/ф "мы из джаза"): " Ау окна стоял мой чемоданчик [...], [...]...А ну-ка убери свой чемоданчик [...], [...]. А я не уберу свой чемоданчик, [...]. [...]. А я не уберу, а я не не уберу...".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Настав час, коли усе приховане стає явним. Очистимося від хабарників, але не скоро, на жаль. Вони ще не усвідомили, що від Всевидячого Ока не сховаються.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да я смотрю на цензоре прямо вакханалия ботов ОПГ НФ, интересно сколько же им отстегивает сенька-морковкин за "работу" , больше чем порохоботам минстецько???????
 показать весь комментарий
Ответить
 
зато как они дружны и едины, когда вопят никакихперевыборов, атопутеннападет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чо,йуляха сильно во власть хочент?и мертвечука с надюхой протащить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гыг уже в четыре руки шпарит,и сюда на хвост антохе упал подлизнуть,а еще трухан в Одессе есть,как оно сцука успевает так подлизывать,робот какой то
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанный во Львове помощник нардепа Савчука находился на испытательном сроке
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв военнослужащие ГСЧС Донбасс Кабмин Крым Львов МИД Минобороны Нацполиция обстрел Олесь_Александр оружие Пашинский перезахоронение пожар Полторак Порошенко прокуратура ранение Россия СБУ стрельба суд Сумы США Чалый
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти