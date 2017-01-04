 За минувшие сутки труднее всего было на Донецком направлении: 14 обстрелов, в том числе минометных, - сводка АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в традиционной сводке АТО, которую озвучил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
По его словам, на Луганском направлении 3 января противник был активным только в районе Попасной.
"Там враг провел семь вооруженных провокаций с использованием гранатометов различных систем и пулеметов. Каждый эпизод нарушение тишины длился не более 15 минут. Боевики стреляли как днем, так и ночью", - уточнил Мортузяник.
На Донецком направлении, по данным Минобороны, террористы не прекращают применять запрещенные минского договоренностями минометы на Светлодарск дуге:
"В ходе обстрелов позиций сил АТО в районе Луганского оккупанты выпустили 35 минометных мин. Там же враг в течение суток использовал гранатометы и стрелковое оружие. В общем, на этом участке фронта боевики открывали огонь 6 раз. Остальные обстрелы на Донецком направлении зафиксированы на севере Горловки, в Авдеевский промзоне и в районе Донецкого аэропорта. Тяжелого вооружения на этих участках враг не применял".
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 - с применением тяжелого вооружения (минометов).
Две трети обстрелов на Мариупольском направлении, как и ранее, приходится на приморские рубежи - участок фронта Водяное - Широкино - где "враг планомерно открывал огонь в сторону сил АТО в течение всех суток".
"На этих рубежах противник активно применял бронетехнику и снайперов. Также в Широкино вчера боевики выпустили три минометные мины по нашим позициям. Остальные вооруженных провокаций состоялась на участке фронта Марьинка - Красногоровка, в Павлополь и Талаковке", - уточнил спикер Минобороны.
Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 18 вражеских обстрелов, 1 из которых - с применением минометов.
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Это большая несправедливость по отношению к тем, кто в силу тех или иных обстоятельств уехать из Дыры не может, но продолжает оставаться Патриотом и Гражданином.
И... как же руснявая вата ссытся даже от простого украинского флажка...
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