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 За минувшие сутки труднее всего было на Донецком направлении: 14 обстрелов, в том числе минометных, - сводка АТО

За минувшие сутки российско-террористические войска обстреливали украинские позиции как днем, так и ночью. В частности в районе Попасной на Луганщине зафиксированы провокации с интервалом не более 15 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в традиционной сводке АТО, которую озвучил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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По его словам, на Луганском направлении 3 января противник был активным только в районе Попасной.

"Там враг провел семь вооруженных провокаций с использованием гранатометов различных систем и пулеметов. Каждый эпизод нарушение тишины длился не более 15 минут. Боевики стреляли как днем, так и ночью", - уточнил Мортузяник.

На Донецком направлении, по данным Минобороны, террористы не прекращают применять запрещенные минского договоренностями минометы на Светлодарск дуге:

"В ходе обстрелов позиций сил АТО в районе Луганского оккупанты выпустили 35 минометных мин. Там же враг в течение суток использовал гранатометы и стрелковое оружие. В общем, на этом участке фронта боевики открывали огонь 6 раз. Остальные обстрелы на Донецком направлении зафиксированы на севере Горловки, в Авдеевский промзоне и в районе Донецкого аэропорта. Тяжелого вооружения на этих участках враг не применял".

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 - с применением тяжелого вооружения (минометов).

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Две трети обстрелов на Мариупольском направлении, как и ранее, приходится на приморские рубежи - участок фронта Водяное - Широкино - где "враг планомерно открывал огонь в сторону сил АТО в течение всех суток".

"На этих рубежах противник активно применял бронетехнику и снайперов. Также в Широкино вчера боевики выпустили три минометные мины по нашим позициям. Остальные вооруженных провокаций состоялась на участке фронта Марьинка - Красногоровка, в Павлополь и Талаковке", - уточнил спикер Минобороны.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 18 вражеских обстрелов, 1 из которых - с применением минометов.
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Меня всегда коробит, когда всех жителей Донбасса огульно записывают в вату. Это большая несправедливость по отношению к живущим там патриотам Украины, которые в 2014-м не боялись выходить с украинским флажком против озверелой, пьяной и жаждущей крови ваты с ломами.
Это большая несправедливость по отношению к тем, кто в силу тех или иных обстоятельств уехать из Дыры не может, но продолжает оставаться Патриотом и Гражданином.
И... как же руснявая вата ссытся даже от простого украинского флажка...

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Зато у нас вата чувствует себя комфортно,можно все и сколько угодноведущая "#Интер'а"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки труднее всего было на Донецком направлении: 14 обстрелов, в том числе минометных, - сводка АТО
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