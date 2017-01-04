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 Двое украинских воинов ранены за минувшие сутки. Погибших нет, - Мотузяник

За поршедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 2 - получили ранения", - отметил он.
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3 січня на Донбасі загинув боєць полку "Київ" Микола Войтов з позивним "Ребе" (боєць мав єврейські корені). Як розповіли його друзі, на Донбас він поїхав добровольцем, щоб захищати свою Батьківщину.
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Жаль мужика! Богатырь и Добрячок! Язык не поворачивается сказать БЫЛ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!!!
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Кто б этим сукам с Даунбасса боярышника на Рождество прислал вместо боеприпасов?
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ага. лапшу с ушей надо снять.
в Харьков, в одну!!!! больницу привезли 26 человек. за пару дней!
http://www.057.ua/news/1499690

а еще в Днепр, Запорожье и другие города....

и такое вранье каждый день.
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Евгений Николаевич 5c153912. "ага. лапшу с ушей надо снять.в Харьков, в одну!!!! больницу привезли 26 человек. за пару дней!"
Если привезли 26 человек за пару дней - это не означает что все они получили ранения за этих пару дней а не за период нескольких недель. Большинство раненных доставляют в ближайшие больницы от линии фронта. Многим нужно длительное лечение, отсюда происходит накопление пострадавших в прифронтовых больницах. И вполне логично, что по мере увеличения занятых койко-мест в этих больницах для дальнейшего лечения раненых, партиями отправляют в тыловые города. Чтобы тем самым освободить койко-места в больницах первой помощи, т.е. в прифронтовой зоне.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены за минувшие сутки. Погибших нет, - Мотузяник
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