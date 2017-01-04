 Двое украинских воинов ранены за минувшие сутки. Погибших нет, - Мотузяник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 2 - получили ранения", - отметил он.
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в Харьков, в одну!!!! больницу привезли 26 человек. за пару дней!
http://www.057.ua/news/1499690
а еще в Днепр, Запорожье и другие города....
и такое вранье каждый день.
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Если привезли 26 человек за пару дней - это не означает что все они получили ранения за этих пару дней а не за период нескольких недель. Большинство раненных доставляют в ближайшие больницы от линии фронта. Многим нужно длительное лечение, отсюда происходит накопление пострадавших в прифронтовых больницах. И вполне логично, что по мере увеличения занятых койко-мест в этих больницах для дальнейшего лечения раненых, партиями отправляют в тыловые города. Чтобы тем самым освободить койко-места в больницах первой помощи, т.е. в прифронтовой зоне.
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