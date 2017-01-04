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 Полторак: Занятые украинскими воинами позиции на Светлодарской дуге находятся на подконтрольной Киеву территории

Перемещения сил АТО в Донецкой и Луганской области проходят без нарушений Минских соглашений, новые позиции, занятые на Светлодарской дуге, находятся на подконтрольной Украине территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Степан Полторак заявил в интервью 5 каналу.

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Говоря о н.п. Новолуганское, которое ранее было в "серой зоне", а с конца декабря там находятся украинские военные, Полторак отметил, что силы АТО таким образом среагировали на атаки боевиков.

"Мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", - подчеркнул министр.

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Теперь-то уж точно находятся, да.
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Шановна громала цензора - кацапи нікуди не ділись все ті ж ольгинці серед нас і більше того, іх фінансує мінстець!!! Тому якщо ти справжній патріот а ця циніцна ватна мерзота знущаючись називає тебе кацапом просто спам!!! Кацапські тролі не здатні вступати в дискусіі - вони здатні тільки на брехню, агресію і образи!!! І вже те що мінстець опустився до того щоб наймати кацапів говорить про те кому служить барига і його приспішники такі як пінчук, ахмет, фірташ та інші феодали!!!
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Пора появится силам АТО и в Донецке?! Или Вова ублюдошный так страшен со своими "ихтамнетами" ?
Не смотреть нужно а давить их тихо и гибридно. Сначала в Донецке после в Симферополе и Севостополе на своей законной территории УКРАИНЫ.
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ті подписал контракт с всу?
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Но если местные очень попросят? А то и обрезы в руки возьмут и нас позовут на помощь? Мы же их не бросим?
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"Мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория принадлежит Украине.Мы все перемещения делаем на своей территории" - мне одному кажется что это полный пипец от министра обороны Украины??? А остальные оккупированные территории согласно минским договорнякам не украинские уже, да? Хорошо хоть не извинился.....
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Сейчас в двух странах могут прийти два пророссийских кандидата. И Трамп не известно, что решит. Но если вдруг снимут санкции - о Минске можно забыть.
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так бездарно людей положили, 30 кв метров освободили, а целую неделю хоронили. Ну и бездари ,а не командование. Поэтому и не было успехов на фронте .Одни котлы и отступления Потому что в штабах или кроты кремлёвские которые всё сливают или бараны тупоголовые
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Так чего же ты Шурик на цензере сидишь, а не в генштабе???
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А как же штурм и захват ДАп (в ходе которого ошметки чеченцев вместе с камазами летали по Донецку), а как же совместный рейд 95-й и 25-й бригад по тылам врага (в ходе которого был нанесен значительный удар по кацапским войскам, разбиты несколько артиллерийских батальонов кацапни и самое главное были деблокированы из окружения части ВСУ находящиеся у границы это 3тыс. человек и 250 ед. техники), захват и удержание Широкино, захват Славянска (что такой же как и ты полководец Дыркин бежал с перепугу аж в рашку) и даже в тех так называемых котлах кацапня несла больше потерь чем ВСУ или этого в кацапских методичках "Диванных ыкспердов-полководцев" нет?
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а чо так поздненько брехню приволок?в надежде,что все забудут о чем речь?
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Выход один: тайный пакт Климкина-Лаврова, Россия уходит из Донбасса, а Украина не признает аннексию Крыма, но не предпринимает практических шагов по его возвращению. А иначе будем 10 лет в состоянии "окопной войны" - "ни войны, ни мира, из окопов не вылезать" - на радость Путину и Порошенко.
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Уточню. Кацапия уходит с Дамбаца, оставив там своих властных личинок, благодаря разрабатываемому втихаря членом бэпэпэ Князевичем закону о выборах в отдельных районах Долбасюрии и изменениям в Конституцию, пропихнутым союзом барыг и рыгов 31 августа
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Нас переконують: « Якщо Верховна Рада не буде голосувати на користь "особливого статусу", наші Західні «друзі» звинуватять нас в недотриманні Мінського dogovornâka, і скасують санкції проти Raшkі. Дурниці! Якщо Рада буде голосувати за особливий статус, то санкції все одно будуть скасовані, тому що за формальною ознакою конфлікт буде вирішений. Тільки в цьому випадку Україна буде мати бонусом, плотву, захара, та інших сволот в Раді, а абхазів, ківі і інших катів українського народу, почесними ветеранами і командуючими міліції ,мабуть «Української», які будуть фактично керуватися МО РФ. І весь цей гнійник, почне швидко поширюватися на інші регіони України, і всю цю наволоч, будемо годувати ми, Українці, що в короткострокової перспективі, знищить не тільки наш суверенітет, а й Україну як державу. Ми вже це проходжували за 362 роки, скільки можна наступати на одні граблі . Одна річ, щоб померти, захищаючи себе і свою Батьківщину від катів і жорстоких окупантів, а інша справа, йти під ніж, як вівці, під керівництвом цапа-хуйла. Якщо у першому випадку ми маємо шанс залишитися живими, до в другому випадку ні. Я вірю в мій народ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ - СЛАВА!
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кацапа,адиннарот и всеаниадинакавые-это уже не модно...
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Оправдывается перед кацпьем шоле полководец Дебальцевский?
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Не зрозумів...... "новые позиции, занятые на Светлодарской дуге, находятся на подконтрольной Украине...".................... свої своїх же атакували чи що???
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кацапье ваще тугодумы...от природы и от стекломоя.
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шта?
а что есть терр. занятые ВСУ, которые под котролем Харькова, Никоаева...?
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Боевики положили на договоренности и заняли то, что по договору наше (по линии разграничения), наши пошли отбили назад, что здесь сложного?
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Новолуганское никто не отбивал, там просто был пункт контрабанды и торговли (наши "бизнесмены" привозили корма на свинокомплекс, а мясо шло в Горловку). А со стороны Луганского наши остались на своих позициях, потеряв настоящих Героев.
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Так и Дебальцево, вроде, тоже по Минским соглашениям наше...
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Это ни чего, что вся Донецкая и Луганская области - тоже наши, Крым - тоже наш ..... С какого х...я нас должно заботить, что там на параше себе думают по этому поводу? Международнопринятые границы Украины...... и точка
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Типичный выкормыш советской системы. Просто вовремя сориентировался в сложившейся конъюнктуре и пролез наверх:


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Злой Одессит ‏@zloy_odessit

Радар Seaspray британского производства стомостью €2млн, Укробронпром купил через посредника в США за $8млн Посредник - aeroscraft Ой!UKROPw777 ‏@7w7w7w

генералы и руководители могут смотреть в такие трубы, если они есть в армии на передовой, не одной такой трубы у бойцов от государства нету.Ледокоин Гетьмана ‏@YevhenS
Ледокоин Гетьмана Ретвитнул(а) Левый Берег LB.ua

Знаете шо я заметил МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО П@ЗДЕТЬ РАЗДУВ ЩЕКИ Где заводы по производству боеприпасов, испытания ОТРК ГРОМ-2, корвет для ВМС и т.д?
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Європейці на Україну наложили ембарго, через військові дії. Не продають зброї навіть для біатлоністів.
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Полторак: Занятые украинскими воинами позиции на Светлодарской дуге находятся на подконтрольной Киеву территории
Никакой ты не генерал, Стьопа. Ты капитан!.. очевидность...
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Эх Полторак, Полторак, умом Бог не сподобил! А если НЕ согласно минского договорнячка,-так что - эти территории не являются украинскими??? Ужас просто...
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Степану Полтараку. Наконец то Украина увидела. что у неё есть Министр обороны. До этого
все министры сапоги президентам целовали. А вы правильно делаете что понемногу отвоёвы-ваете территорию Украины: и шуму мало. и дело делается. И правильно что ракетные учения
проводятся. Пусть Путин волнуется. А то он нарушает границы прибалтов. Они же никакого
существенного ответа не дают. Вот он и наглеет. Сейчас завязывается конфликт: США - Рос-
сия - КНДР. Так что Путину скоро будет не до Украины Это в нашу пользу.
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Раз зрадофилов много, значит Полторак все правильно делает.
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двусмысленно звучит, конечно, но это ничего не значит...потихоньку-помаленьку ЗСУ учатся продвигатся вперед
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак: Занятые украинскими воинами позиции на Светлодарской дуге находятся на подконтрольной Киеву территории
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