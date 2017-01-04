 Полторак: Занятые украинскими воинами позиции на Светлодарской дуге находятся на подконтрольной Киеву территории

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Степан Полторак заявил в интервью 5 каналу.
Говоря о н.п. Новолуганское, которое ранее было в "серой зоне", а с конца декабря там находятся украинские военные, Полторак отметил, что силы АТО таким образом среагировали на атаки боевиков.
"Мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", - подчеркнул министр.
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Теперь-то уж точно находятся, да.
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Не смотреть нужно а давить их тихо и гибридно. Сначала в Донецке после в Симферополе и Севостополе на своей законной территории УКРАИНЫ.
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а что есть терр. занятые ВСУ, которые под котролем Харькова, Никоаева...?
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ни два
ни полтора
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@zloy_odessit
Радар Seaspray британского производства стомостью €2млн, Укробронпром купил через посредника в США за $8млн Посредник - aeroscraft Ой!UKROPw777
@7w7w7w
генералы и руководители могут смотреть в такие трубы, если они есть в армии на передовой, не одной такой трубы у бойцов от государства нету.Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
Ледокоин Гетьмана Ретвитнул(а) Левый Берег LB.ua
Знаете шо я заметил МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО П@ЗДЕТЬ РАЗДУВ ЩЕКИ Где заводы по производству боеприпасов, испытания ОТРК ГРОМ-2, корвет для ВМС и т.д?
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Никакой ты не генерал, Стьопа. Ты капитан!.. очевидность...
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все министры сапоги президентам целовали. А вы правильно делаете что понемногу отвоёвы-ваете территорию Украины: и шуму мало. и дело делается. И правильно что ракетные учения
проводятся. Пусть Путин волнуется. А то он нарушает границы прибалтов. Они же никакого
существенного ответа не дают. Вот он и наглеет. Сейчас завязывается конфликт: США - Рос-
сия - КНДР. Так что Путину скоро будет не до Украины Это в нашу пользу.
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