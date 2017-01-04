 Суд разрешил арестовать Курченко

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде ареста беглому бизнесмену Сергею Курченко. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее постановление ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуратурой доказано и следственным судьей подтверждено соответствие ходатайства Генеральной прокуратуры Украины требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, соблюдения стороной обвинения требований закона при подаче ходатайства, обосновании его требований и наведении доводов о необходимости избрания Курченко именно содержание под стражей.
Меры по осуществлению международного розыска Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются. Напомним, чо в розыске он назодится с марта 2014 года.
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Прийняття Верховною Радою законопроекту, який передбачає право українців на збройний самозахист, гальмує МВС.
Таку думку "Апострофу" висловив голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін
За його словами, МВС "хоче зберегти свою монополію у сфері обігу зброї серед населення". Аналогічна ситуація і з наданням охоронних послуг, говорить Учайкін.
"Це таке антилоббі, яке перешкоджає прийняттю вкрай необхідного закону", - зазначив голова Асоціації.
При цьому Учайкін підкреслив, що прийняття цього закону зараз є вкрай необхідним: "Поліцейські стріляють один в одного, депутати стріляють по людях, а вони розповідають, що нам зброя не потрібна".
Разом з тим Учайкін вважає, що відповідний закон буде прийнятий вже в 2017 році.
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- Новинский - 2020 год;
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Чувак своими действиями наработал на вышку,теперь через три года суд таки разрешил его арестовать!
Ну шо давайте арестовывайте!
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Суд разрешил арестовать Курченко пожизненно в колонии сурового режима под палящим солнцем
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