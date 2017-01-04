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Все про:арест (10065) ГПУ (7938) Киев (15755) суд (19797) Курченко (367)

 Суд разрешил арестовать Курченко

Меры по осуществлению международного розыска Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются.

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде ареста беглому бизнесмену Сергею Курченко. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее постановление ", - говорится в сообщении.

Читайте: Суд не смог избрать меру пресечения Курченко из-за заявленного его адвокатом отвода судьи

Сообщается, что прокуратурой доказано и следственным судьей подтверждено соответствие ходатайства Генеральной прокуратуры Украины требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, соблюдения стороной обвинения требований закона при подаче ходатайства, обосновании его требований и наведении доводов о необходимости избрания Курченко именно содержание под стражей.

Меры по осуществлению международного розыска Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются. Напомним, чо в розыске он назодится с марта 2014 года.
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Заочно...заочно и отсидит...в Монако...пожизненно.
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«я вас умоляю, передайте им, что когда меня нет, они даже могут меня бить»
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МВС гальмує прийняття законопроекту про збройний самозахист уукраїнців - експерт

Прийняття Верховною Радою законопроекту, який передбачає право українців на збройний самозахист, гальмує МВС.

Таку думку "Апострофу" висловив голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін

За його словами, МВС "хоче зберегти свою монополію у сфері обігу зброї серед населення". Аналогічна ситуація і з наданням охоронних послуг, говорить Учайкін.

"Це таке антилоббі, яке перешкоджає прийняттю вкрай необхідного закону", - зазначив голова Асоціації.

При цьому Учайкін підкреслив, що прийняття цього закону зараз є вкрай необхідним: "Поліцейські стріляють один в одного, депутати стріляють по людях, а вони розповідають, що нам зброя не потрібна".

Разом з тим Учайкін вважає, що відповідний закон буде прийнятий вже в 2017 році.
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4 генпрокура добились за три года,что смогли убедить суд, что мегавора нужно арестовать)))
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Если честно , я уже не так хочу , того что бы арестовали мега воров , сколько того , чтобы , чтобы арестовали Печерский суд ! Все , молчу , потому , что слова закончились , остались одни маты.
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Стыць пыздыць,а он хоть в курсе шо там хотят,хорош прикалыааться,ну правда уже даже не смешно.
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Планы ГПУ на будущее:
- Новинский - 2020 год;
- Шуфрич -2025 год;
- Королевская - 2030 год;
- Бойко - 2050 год;
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Блин да ему уже ласты склеили.. то ж не его бабки были походу..
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Да по сравнению с нынешними Курченко оправдать надо)))
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Ню-ню................... заочно арештовують, заочно судять, заочно і відбуває покарання........... На кого цей цирк розрахований?!!!
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"де ті голубе сизий взяв ті гроші?" (с) ваш П.А.П.
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Часть из участников организованной преступной группировке экс-президента Украины Виктора Януковича уже возместили государству сотни миллионов гривень убытков, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. "Я бы сейчас не хотел разглашать достижения в вопросе заключения сделок с лицами из организованных преступных группировок Януковича, Курченко, Клименко - их уже более десяти. При этом государство получило уже сотни миллионов гривень возмещения убытков", - , - сказал генпрокурор журналистам поездки в Краматорск. По его словам, те, кто признал себя членом группировки, "в меру своих возможностей возместили материальные убытки государству
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А что-то ни в курсе, а что там по дружбану-олигарху (шоколадного феодала) пану Фирташу?
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Скупил половину Тернопольской области , скоро выхлоп сельхозпродукции перекроет наш экспорт , а так да , тяжко бедному .
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ага, ему там еще с долгами за газ подарочек сделали. За наш счет конечно.
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Но людям выплату за паи поднял , никто там и не пикнет против него , мама его керует угодьями , вот такая муйня .
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у нас все больше народа паи сами обрабатывают. Продукты на Киев везут...
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Там так не получится , у тещи пай в 2 га в 10 км от Синькова , это его малая родина , каким образом она сможет обработать его , а он дает лучшие условия чем днепряне что до этого брали паи в аренду , и таких как теща целые села , а у кого то по три пая и нет техники . Как то так в общем .
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у нас тоже раньше много сдавали, по крайней мере часть. Сейчас уже многие купили технику, особенно те, кто обрабатывал конями. Им уже сдавать не выгодно. Кстати некоторые у соседей уже берут, поскольку получаются небольшие площади, а агрохолдингам небольшие куски не выгодны.
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Вы видимо ближе к центру , у нас нет сильно много пахотной , поэтому даже всех этих Джон Диров не особо , невыгодно их тут гонять , а Фирташ забабахал тепличный комплекс на квадратные километры .
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Ну теперь ему обеспечена каторга в Монако с пересылками в Монте-Карло и на Багамах.
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Я так понимаю что если дали добро на арест , то наложили арест на его активы в Украине ?
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Ошибаешься, брат! Они не ищут лёгких путей. Ане взяли на себя самое трудное, а то - Та, то такэ..., как говорит Мирон Маркевич.
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Боже, да когда же появится в нашей стране свой Сальвадор Дали или Босх. Столько абсурда, сюрреализма и тысяч самых невероятных, пожирающих друг-друга и свой народ чудовищ, в одном месте и в одно время наверное не собиралось со дня сотворения мира.
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Бред какой то!
Чувак своими действиями наработал на вышку,теперь через три года суд таки разрешил его арестовать!
Ну шо давайте арестовывайте!
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Удивительная закономерность - те, кто в бегах и их хрен поймать, успешно но заочно арестовывают. Те же, кто не менее виновен, свободно разгуливают на свободе, продолжают делать свой гешефт и против них нет доказательств. Наверное уже что то пора менять в этой консерватори?
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Ahmad ‏@AlAhmediya 55 мин.55 минут назад
Суд разрешил арестовать Курченко пожизненно в колонии сурового режима под палящим солнцем

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эти шоколадные судьишки и прокуроришки (по команде шоколадного мародера Порошка), сперва отпустили всех одиозных крадунов и убийц, а теперь пугают уже как 3 года живущего в Ху..лостане Курченко арестом. В ВР сидит ворье (бывшее и нынешнее) и нагло ухмыляется из под крылышка шоколадного харанта.
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Ржунемагу - Не прошло и 2 лет с того момента когда этот вОР свалил на канары и его якобы пытаются засунуть за Граты .. ЦЫРКаЧИ! - продолжение сереала 456 серя
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил арестовать Курченко
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