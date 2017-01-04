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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (387) Минфин (1063)

 Совокупный госдолг Украины в ноябре 2016-го сократился на 1,2%, - Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2016 года сократился на 1,2%, или на $0,81 млрд, - до $67,54 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, в целом за январь-ноябрь-2016 общий госдолг вырос на 3,1%, или на $2,03 млрд, с $65,51 млрд.

По итогам 11 месяцев общий внутренний долг снизился на 0,8%, тогда как внешний - вырос на 5,1%, до $21,88 млрд и $45,66 млрд соответственно.

В гривневом эквиваленте общий прямой и гарантированный долг сократился в ноябре на 0,8%, но за 11 месяцев 2016 года вырос на 10% - до 1,729 трлн грн.

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Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре ослабел до 25,599 грн/$1 с 25,495 грн/$1, или на 0,4%, тогда как на начало 2016 года он составлял 24,001 грн/$1.


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Та ні, просто виявляється
Державний борг
31.12.2015 - 55,59 млрд. дол. США
30.11.2016 - 57,21 млрд. дол. США

1. Держава не взмозі платити по боргам



Гарантований державою борг
31.12.2015 - 9,91 млрд. дол. США
30.11.2016 - 10,33 млрд. дол. США


2. Держава живе в борг



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в ноябре сократился, а за остальные 11 мес вырос.
геббельс *лицовруке*
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Вот это успех!!! Мэру Генечиська перезвоните и обрадуйте.
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Це звичайна статистична похибка в 1,2 відсотка. Якийсь клерк помилився після новорічного будуна.
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в ноябре 2016-го сократился на 1,2% ...
в целом за январь-ноябрь-2016 общий госдолг вырос на 3,1% ...

Хвастается +1,9% долга ?
.
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"Бонус" за реструктуризацию долга. Первый платеж Украины - 4,5 миллиарда

Нещодавно Міністерство економіки оприлюднило прогноз економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки.
Згідно з цим документом, реальний ВВП України зросте на 3% у 2017 році і на 4% - у 2018-2019 роках.
Це означає, що у 2021 році наша держава повинна буде почати додаткові виплати кредиторам відповідно до угоди про реструктуризацію боргу, яку Мінфін на чолі з Наталією Яресько уклав майже рік тому зі спеціальним комітетом кредиторів.
Як відомо, ця угода була укладена з метою списання 20% боргу, а саме 3,6 млрд дол, та продовження на чотири роки терміну погашення українських єврооблігацій. За домовленостями середньозважена купонна ставка збільшувалася з 7,22% до 7,75% річних.http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2016/07/12/598851/
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Також в угоді з реструктуризації боргу було закладено один цікавий механізм компенсації кредиторам за їхні очікування - так званий інструмент відновлення вартості. Цей інструмент передбачає додаткові виплати протягом 20 років, якщо реальний ВВП України зростатиме на понад 3%.
Першим "бонусом" за очікування кредитори зможуть скористатися вже у 2021 році.
Якщо прогнози уряду щодо зростання української економіки справдяться, Україна повинна буде сплатити кредиторам додатково 4,54 млрд грн - за домовленим обмінним курсом.
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Такое ощущение, что Цензор - рупор Минстеця. Госдолг вырос, а они пишут, что сократился.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовокупный госдолг Украины в ноябре 2016-го сократился на 1,2%, - Минфин
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