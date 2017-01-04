 Останки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину, - Кириленко

"Нужно вернуть в Украину Петлюру, Бандеру, Коновальца", - написал Кириленко.
@KyrylenkoVyach о Махно забыл!!!- Ivan Osnova (@osfactchecker) 4 січня 2017 р.
Также он подчеркнул необходимость создания пантеона для почетных захоронений украинцев, при этом отметив, что такой пантеон должен соединить память о выдающихся украинцах прошлого и героев АТО.
Ранее Министерство культуры выступило за возвращение якобы находящихся в США останков Ярослава Мудрого в Киев в случае подтверждения их аутентичности.
Напомним, идея о создании пантеона захоронений выдающихся украинцев стала актуальной после насильственной эксгумации останков украинского поэта, писателя и драматурга Александра Олеся в Праге.
3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
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Бойцов в неотапливаемых кузовах зимой возят.
Селят в общежития без окон.
Управляемого вооружения и беспилотников - кот наплакал.
Может государство разберётся с приоритетами - что сейчас, а что потом?
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