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Все про:Бандера (691) Кириленко (611) Петлюра (27) перезахоронение (24) Олесь_Александр (9) Коновалец (1)

 Останки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину, - Кириленко

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выступает за возвращение останков лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, украинского государственного деятеля, главы Директории Украинской народной республики Симона Петлюры и основателя и руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в микроблоге Twitter.

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"Нужно вернуть в Украину Петлюру, Бандеру, Коновальца", - написал Кириленко.



Также он подчеркнул необходимость создания пантеона для почетных захоронений украинцев, при этом отметив, что такой пантеон должен соединить память о выдающихся украинцах прошлого и героев АТО.

Ранее Министерство культуры выступило за возвращение якобы находящихся в США останков Ярослава Мудрого в Киев в случае подтверждения их аутентичности.

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Напомним, идея о создании пантеона захоронений выдающихся украинцев стала актуальной после насильственной эксгумации останков украинского поэта, писателя и драматурга Александра Олеся в Праге.

3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
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И кусочек Гитлера захватите!
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судя по всему Гитлеру самое место у Кремлевской стены
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Это было бы правильно.Они любили Украину.
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... и не их вина, что их похоронили на чужбине.
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Тебе, кацап, какое дело до украинских героев?. Можешь всю кремлёвскую стенку к себе домой перевезти.
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в Канаде тоже много украинских останков, неплохо было бы тоже из перевезти на украину
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Я так зрозумів, що нас змушують - перезахоронити наших героїв на територію України?!!!...........
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вас ніхто не змушує, единственное пожелание - обновите Вову в мавзолее
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Мазепу тоже надо из Галаца перевезти. И Пилипа Орлика из Парижа.
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Да, нужно. Но не сейчас, срочно.
Бойцов в неотапливаемых кузовах зимой возят.
Селят в общежития без окон.
Управляемого вооружения и беспилотников - кот наплакал.
Может государство разберётся с приоритетами - что сейчас, а что потом?
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Главное не перегнуть палку и не Создать Некрополь как на Покрасневшей Площади ... А Упорядочевание Истории Это Гуд ..
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Гадаю,вони бажали би бути похованними на рідній землі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОстанки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину, - Кириленко
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