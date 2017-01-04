 Уровень заболеваемости гриппом в Киеве по сравнению с предыдущими неделями вырос на 11%, - Минздрав

Уровень заболеваемости гриппом в Киеве по сравнению с предыдущими неделями вырос на 11%, перебает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире " 112 Украина" сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.
"Согласно информации, предоставленной Центром гриппа на сегодняшний день наблюдается повышение уровня заболеваемости. Показатель заболеваемости составляет 984, это означает, что на 11% он увеличивается по сравнению с прошлыми неделями", - сообщил Чумак.
На данный момент превышение эпидемиологического порога зафиксировано в 21 области.
"На сегодняшний день в 21 области зафиксировано превышение эпидпорога. Почти в два раза превышен эпидпорог в Киевской области, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях. По Киеву за прошедшую неделю у нас уменьшилось количество обращений заболеваниями гриппа и острых респираторных инфекций. Но эпидпорог превышен почти на 21%. На праздники, если взять за понедельник цифры, то цифра значительно уменьшилась, 1,5 тыс., но она ненаглядная, потому что многие люди уехали из города", - рассказал Чумак.
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