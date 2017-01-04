 Кернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.
"Этот человек создал систему тотального разграбления. Любой будущий мэр столкнется с дефолтом, потому что "благодаря" Кернесу Харьков фактически банкрот", - сказал он.
Геращенко при этом добавил, что людям нравится развлекательный мультикомплекс, который Кернес построил на базе парка им. Горького.
"При этом харьковчане даже не задумываются: деньги из функционирования парка идут не в городской бюджет. Комплекс построен только за счет того, что в банки заложили объекты коммунальной собственности", - добавил советник главы МВД.
По мнению Геращенко, Кернес "выстроил наиболее тотальную, жесткую и вертикальную схему разграбления, которую планировал перебросить на всю Украину".
"Он видел себя в высшем руководстве государства", - добавил Геращенко, отметив, что сделать это ему помешали "Майдан и пуля снайпера".
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Антоха прозрел!...
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Чур меня,нет!Этого не может быть!
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В своем интервью,авторитетнейшему мировому изданию"Гордон",Антонина Херащенко заявила,что Допа и Гепа разворовали Харьков,и не только его.И в тоже самое время,его одного из столпов полиции,виднешего деятеля мировой политики,не пригласили!
Так же эти два ушлепка умело заметают следы,и подкопаться к ним нет никакой возможности.
Поскольку можно выйдти на собственного патрона Авакяна,да и самому в дерьмеце искупаться.
Ну вот как то так!
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http://iamir.info/stepan-gavrish-pered-viborami-kernes-zayihav-v-kabinet-do-prezidenta-i-pro-vse-domovivsya/
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димых. Да и харьковчане его любят. Москва давно уже подкармливает Харьков. Там много
институтов и предприятий. которые подчинялись Москве И эти подкормленные всегда
считали украинцев быдлом. В Харькове быть украинцем стыдно. Но эти зазравшиеся недо-битки едят украинский хлеб и сало. Ехать в Россию не хотят. Там хуже. Бедная Украина!
Сколько таких тварей она пригрела!
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