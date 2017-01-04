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Все про:Кернес (1209) Харьков (3958) Геращенко_Антон (776)

 Кернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Геращенко

Мэр Харькова Геннадий Кернес создал в городе "систему тотального разграбления".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

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"Этот человек создал систему тотального разграбления. Любой будущий мэр столкнется с дефолтом, потому что "благодаря" Кернесу Харьков фактически банкрот", - сказал он.

Геращенко при этом добавил, что людям нравится развлекательный мультикомплекс, который Кернес построил на базе парка им. Горького.

"При этом харьковчане даже не задумываются: деньги из функционирования парка идут не в городской бюджет. Комплекс построен только за счет того, что в банки заложили объекты коммунальной собственности", - добавил советник главы МВД.

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По мнению Геращенко, Кернес "выстроил наиболее тотальную, жесткую и вертикальную схему разграбления, которую планировал перебросить на всю Украину".

"Он видел себя в высшем руководстве государства", - добавил Геращенко, отметив, что сделать это ему помешали "Майдан и пуля снайпера".
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Нам чихать че там за схемы у Кернеса. Главное что он сделал наш город самым чистым и красивым в Украине. Хорош уже шипеть, пристебались...Майдан обустраивайте
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Не прошло и три года. И он уже в отбывает срок?
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смысл таких публичных заявлений, дать о себе знать что ли? есть доказательства тогда заводите дело... зачем языком ля-ля?
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Только благодаря усилиям представителей Народного Фронта удалось весной 2014 года удержать Харьков а именно Арсен Аваков бросил против сепаратистов бойцов "Ягуара" из Винницы которые просто уложили этих тварей мордой в асфальт. Если бы тогда разрешили навести порядок на Донбассе методами Авакова то у нас бы не было этого вооруженного конфликта.
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Пока у нас министр МВД Арсен Аваков народ может быть спокойным -он не допустит сепаратизма больше в других регионах страны . СБУ доказала свою несостоятельность и слабость в отношении борьбы с сепаратизмом а вот силы Нацгвардии да Нацполици могут контролировать ситуацию в любом уголке Украины.
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супер - а его все судят и судят, а он все грабит и грабит... бенин лепший друг, ты меня не трогай, я буду тихо грабить...ах да,- и no pasaran...
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Вот Крыса мерзская ! Да его надо на кол посадить и конфисковать всё украденное у народа .
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гепа вор это все знают,а власть у нас Шо,вся прямо из ангелов.....если и садить,то уж для начала каждого второго ....а деньги гепа легко доставал,свиснит директорам заводов и коммунальных предприятий,шо надо мол,надо и все, пишут заявы о добровольном "пожертвования"....докажи Шо он вор????....
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Гепа должен сидеть в компании Авакова, Геращенко и Пашинского!
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Это все отговорки для дураков.Что его нельзя посадить и все такое.Причина здесь иная.Он свой.
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Меня мучит вопрос Что делал Гепа ночью в администрации гаранта Причем гарант тоже находился там Гоню от себя нехорошие предположения Но сдается наш богоданый Петручио принял подношение в валюте Наверное с отвращением Он же гарант
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Нет,нет,как ты мог такое подумать!
Чур меня,нет!Этого не может быть!
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Предположения верные.Аргументированные и логичные.Да и результат налицо.
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... до чого спостерігання антоша, робіть щось...піпец якийсь...
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спасибо, Кэп. я чёт думал, что у тебя должность не констатировать, а ловить и сажать.
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Правильно было бы так!
В своем интервью,авторитетнейшему мировому изданию"Гордон",Антонина Херащенко заявила,что Допа и Гепа разворовали Харьков,и не только его.И в тоже самое время,его одного из столпов полиции,виднешего деятеля мировой политики,не пригласили!
Так же эти два ушлепка умело заметают следы,и подкопаться к ним нет никакой возможности.
Поскольку можно выйдти на собственного патрона Авакяна,да и самому в дерьмеце искупаться.
Ну вот как то так!
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Геннадій Адольфович Кернес заїжджали до президента в кабінет і про щось домовлялися?… Про що може домовлятися головний сепаратист Харкова із президентом, якого обрав Майдан?
http://iamir.info/stepan-gavrish-pered-viborami-kernes-zayihav-v-kabinet-do-prezidenta-i-pro-vse-domovivsya/
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Кернес не потопляем. У него железная крыша. Мы никогда не увидим его на скамье подсу-
димых. Да и харьковчане его любят. Москва давно уже подкармливает Харьков. Там много
институтов и предприятий. которые подчинялись Москве И эти подкормленные всегда
считали украинцев быдлом. В Харькове быть украинцем стыдно. Но эти зазравшиеся недо-битки едят украинский хлеб и сало. Ехать в Россию не хотят. Там хуже. Бедная Украина!
Сколько таких тварей она пригрела!
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Хватит народ дразнить. Посадите недоделанного за лавочки по цене "Ланоса" и за сепаратизм.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Геращенко
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