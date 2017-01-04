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Все про:Кернес (1209) Харьков (3958) Геращенко_Антон (776)

 Кернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Антон Геращенко

Мэр Харькова Геннадий Кернес создал в городе "систему тотального разграбления".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

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"Этот человек создал систему тотального разграбления. Любой будущий мэр столкнется с дефолтом, потому что "благодаря" Кернесу Харьков фактически банкрот", - сказал он.

Геращенко при этом добавил, что людям нравится развлекательный мультикомплекс, который Кернес построил на базе парка им. Горького.

"При этом харьковчане даже не задумываются: деньги из функционирования парка идут не в городской бюджет. Комплекс построен только за счет того, что в банки заложили объекты коммунальной собственности", - добавил советник главы МВД.

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По мнению Геращенко, Кернес "выстроил наиболее тотальную, жесткую и вертикальную схему разграбления, которую планировал перебросить на всю Украину".

"Он видел себя в высшем руководстве государства", - добавил Геращенко, отметив, что сделать это ему помешали "Майдан и пуля снайпера".
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ну і ДЕ ХОЧ ОДНЕ КАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ?
Ні на ФІГА не здатні , лише ТГИНДІТЬ ..... На хер з хати МЕНЕДЖЕРИ НЕ ЗДАРИ.... На фіга цю НЕПОТРІБ наймати НАРОДУ УКРАЇНИ ?
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Гнать надо эту вороватую ублюдочную власть,которая молча ворует и чхает на народ и его возмущения.
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Управа занята дерибаном.
А Кернес отстегивает управе процент, и нет проблем.
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Если депутаты и полиция знают про тотальное разграбление,где меры? Почему этот ублюдок с Добкиным до сих пор не сидят? Если Порошенко и Луценко их крышует,скажите обществу.
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не думаю, что скоро, но ход вашей мысли мне нравится.
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Собачье сердце Булгаков М.. "Что я управы,что ли не найду на Вас"!? Видно УПРАВА в управе на БАНКОВОЙ!!!
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"Людям нравится развлекательный мультикомплекс... При этом харьковчане даже не задумываются..."

Этим все сказано. Нравится людям развлекаться и не думать.
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и чё? всё равно никто его не трогает - хотя уже и на пожизняк заработал
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Да ты шо !!?? ,а до Нового Года всо было зашебись !!!???
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рассказал советник министра внутренних дел

А МВД пресекать некогда, сидят в инстаграмме и "вещают" по ТВ.
.
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И это приграничная область,потенциальный ДНР, с Кернесом и всем пох
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Не пох, не люблю Кернеса, но сомневаюсь, что созданная Сабаковым и Плешивским мафия меньше вредит Украине чем ОПГ Кернеса,которое скорее всего входит в ту же мафию...
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власть комментаторов, в вашей власти доказать и посадить, а не информировать, для этого существуют журналисты. А в общем что взять с брехунов они друг с другом повязаны
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И это говорит советник министра МДВ...
Так почему до сих пор вор не сидит в тюрьме????????
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Антоха, так отправьте туда Пашинского, а потом в руку трупа Кернеса вложите пустую бутылку)
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Что-то меня смущает.... постойте, а в том развлекательном комплексе колесо обозрения есть?
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он с бурбакой наперегонки и розенко вокруг бегает.
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Скажите кондитеру спасибо, Кернес с ним делится, так что все в ажуре.
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и все этот толстожопый знает...и в рот берет хорошо...
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Ну то давай будемо сидіти й дивитися як Гєша-Колесавсраці грабує Харків.
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Что же делать??? Ай-ой.Кернес-Бог Харькова? МВД-в жопе? Думаю таки в жопе.Я об МВД.
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и это говорит "антоша - потеющий холодец", который у гепы три года помощником был?
на обоих клейма негде ставить...
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А почему он до сих пор не сидит за это? Законы такие плохие или законники?
Вопрос риторический.
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Геращенко, как гражданин Украины, пишите заявление в порядке ст.214 УПК. Слабо?
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Антон Геращенко Говорить каждый может Докажите через суд! думаю 2017 г Не хватит
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))) В Харкові про це кожен третій знає. Я от те саме можу тут написати, а Геращенко повинен не тролінгом займатися, а присікати протиправні дії. Якщо він не присікає це то він, або співучасник злочину, або брехун, або не відповідає займаній посаді по своїх проф. здібностях.
Підзаєбали уже варнякать в пустоту.
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Ну зачем быть таким толстым и народным? Кто этого не знает,кто его дрлжен посадить,кому этот боров все это рассказывает? - блядьи мысли в слух.три годаикак вызвались наводить порядок а теперь хоть мемуары пиши Как наспособны мы руководить. Ну не можете сделатьтженщине приятно боине стоит отпустите ее пусть ктото другой уже сделает.
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Аксиому эту в каком классе проходят? Любая победа заканчивается изменой. Против природы не попрешь
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Я не пойму, это что - зависть? В Харькове тотальное разграбление, а Киеве пока только выборочное!
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"об этом не задумываются харьковчане" , об этом не задумывается и МВД и СБУ и вся власть.
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Антуан! Что, этот подранок перестал тебе отстёгивать? Ну, какой же ты мелочный!
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Как уже надоело это бла-бла-бла. Ну создал. И что дальще?
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Не ври!Наш Президент с тобой не согласен.И Генпрокурор.И Аваков.Никто.
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Айайай. Ну, сами выбирали. Хозяйственник же. Но сидит тихо, молча, учитесь.
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Антоха похмелись скорее а то совсем берега попутал...на лучшего дружбана авакяна и шоколадного хвост поднимаешь...
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Удивил пухнастик новостью,а чего он тогда на воле прохлаждается((. Вас чертей всех бы пересадить да некому,начиная с Кравчука и заканчивая секретарями сельсоветов,статей хватит на всех с избытком.
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А что для разоблачения Кернеса сделала вторая по численности фракция в Раде?
Ах, да - им же целое МВД по квоте полагается...
Этого мало?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Антон Геращенко
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