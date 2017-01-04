 Кернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Антон Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.
"Этот человек создал систему тотального разграбления. Любой будущий мэр столкнется с дефолтом, потому что "благодаря" Кернесу Харьков фактически банкрот", - сказал он.
Геращенко при этом добавил, что людям нравится развлекательный мультикомплекс, который Кернес построил на базе парка им. Горького.
"При этом харьковчане даже не задумываются: деньги из функционирования парка идут не в городской бюджет. Комплекс построен только за счет того, что в банки заложили объекты коммунальной собственности", - добавил советник главы МВД.
По мнению Геращенко, Кернес "выстроил наиболее тотальную, жесткую и вертикальную схему разграбления, которую планировал перебросить на всю Украину".
"Он видел себя в высшем руководстве государства", - добавил Геращенко, отметив, что сделать это ему помешали "Майдан и пуля снайпера".
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Ні на ФІГА не здатні , лише ТГИНДІТЬ ..... На хер з хати МЕНЕДЖЕРИ НЕ ЗДАРИ.... На фіга цю НЕПОТРІБ наймати НАРОДУ УКРАЇНИ ?
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А Кернес отстегивает управе процент, и нет проблем.
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Этим все сказано. Нравится людям развлекаться и не думать.
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А МВД пресекать некогда, сидят в инстаграмме и "вещают" по ТВ.
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Так почему до сих пор вор не сидит в тюрьме????????
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на обоих клейма негде ставить...
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Вопрос риторический.
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http://www.economics-prorok.com/2015/11/blog-post_41.html
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Підзаєбали уже варнякать в пустоту.
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Ах, да - им же целое МВД по квоте полагается...
Этого мало?
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