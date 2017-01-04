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Все про:армия РФ (5893) разведка (1436) Донбасс (11708)

 Российские военные на Донбассе причиняют себе увечья, не желая участвовать в боях, - разведка

Российские военные, находящиеся на Донбассе, причиняют себе умышленные телесные повреждения, чтобы избежать участия в боевых действиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также читайте: В рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданских

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ сохраняется тенденция к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением. Начиная с 31 декабря 2016 года, в подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы", - отмечается в сообщении ГУР в среду, 4 января.

В 13 стрелковом батальоне (Ровеньки) 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ после проведения ротационных мероприятий количество желающих уволиться с военной службы возросло до 30 человек (сейчас укомплектованность батальона личным составом около 50%). В связи с необходимостью проведения финансовых расчетов уволенных возникла проблема с выплатой денежного обеспечения личному составу, что привело "к внутренним конфликтам" в батальоне, отмечает разведка.

Читайте также: Российским оккупантам на Донбассе запретили выход за пределы частей в военной форме с целью избежания над ними самосуда со стороны населения, - ГУР

Кроме того, ГУР сообщает, что российское командование применяет к военнослужащим жесткие ограничения на общение с родными и близкими с помощью средств связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение режима. С 3 января в подразделениях российских войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, которые в новогодние дни общались с абонентами на территории Украины, с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета.
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сведения разведки, проипавшей 7 котлов заслуживают самого высокого доверия
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То есть, мы не можем победить изувеченных кацапских наркоманов и алкашей? А стоп... Они там еще все дезертиры....
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Скоро ми їм задамо................. будуть знати............
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Учись читать, неук. Там написано , что ВСЕ дезертиры ? там написано, что ВСЕ изувеченные наркоманы и алкаши ?
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А еще у них хвосты, копыта и рога, а тела покрыты толстым слоем шерсти.
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а вы верите?
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На Захарову посмотришь , во все поверишь .
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Это у них от рождения, лишняя хромосома всему виной.
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Я знаю,що для вас хорошо рідніше ніж добре.
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Ні, саме - "цих ділах"................. зверніть увагу на лапки...
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То є Гетьнеправду,нік чомусь деактивовано.
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Зрозумів , це мокша який розуміє украінську , пам'ятаю такого , ще той хвойда .
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Що ви знаєте про біль?

Роман Шевченко, обгорілий на Світлодарській дузі боєць 54-ї ОМБр.

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Отримувач - Наталья Шевченко (дружина).
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Боже мой, когда уже закончится это *лядство?! Выздоравливай, мужик!
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Российская статья
Сегодня мало кто помнит события 1991 года в Казани. Тогда толпы народа, ошалевшего от внезапной свалившейся будто бы с неба вседозволенности, с криками "Азатлык!" ("Свобода!" по-татарски), избивали в кровь подвернувшихся под руку «чужаков». Местная милиция спокойно взирала на этот беспредел, как не обращала внимания и на повсеместно развернутые плакаты "Татарстан - независимое государство", "Русские, убирайтесь вон из республики!", "Детей от смешанных браков - в крематорий!".
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это шо, если раньше в донецких степях можно было запросто найти синие лютики, желтые одуванчики, красные маки, ... то теперь еще триколорные члены ?!
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Брехливая информация, как и то, что украинская армия самая сильная а Европе.
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ну твои уже якуты в аллепо и корчятси на броне от пули муджахедина
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Ну так все правильно.. - какого хрена лезть под пули рузьке витизям?..., там же сейчас злые "Укры" с автоматами ... - война на равных :D

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Чуть-чуть добавлю. Что такая русская слава и доблесть. Это отказаться в годы второй мировой войны от несколько миллионов пленных. Сталин сказал, что у нас нет пленных, есть предатели. Хотя, именно по вине Сталина и его окружения они попали в плен. Бросить на произвол пол страны. А после завить, что население было на оккупированных территориях и вести против него войну, отравлять в концлагеря. Это бросить украинский город Севастополь и его защитников умирать, а после заявить, что это город русской славы, хотя там нет русской славы, а только позор и предательство. Чего только стоит защита одного Сталинграда. Был запрет Сталина не эвакуировать мирное население и практически все население погибло при штурме Сталинграда. И таких примеров русской славы и доблести можно приводить очень много.
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>>заявить, что это город русской славы, хотя там нет русской славы, а только позор и предательство.<<
Я саме так свого часу "перекладав" бурмотіння екскурсоводки випадковим знайомим британцям. Вони все зрозуміли правильно.
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dedi tak zje delali - raz sebe v nogu vistreljnuli, tak sjtob kostj nezadetj i vsio, v gospitalj a ne v okopah, jedinstvenoje lekarstvo, kstati tozje pridumanoje i izprobovannoje na rjuskih didov - jesjco odna pulja, no v basjku, Pravda togda pogibali a segodneisjim rjuskim, golova samoje bezopasnoje ranenije, kak bi mimo proletela pulja.
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Ну не знаю , в чем смысл подписывать контракт , зная что едешь в зону боевых действий а потом причинять себе увечья ?
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это молодежь, первое знакомство. потом умнее будут, если живыми останутся!
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там 50 % подписали контракт с мо розии а получилось не прогулка с марадёркой как в 14 м у козлицынских кизляков а война
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Они ж едут на "сафари", укров пострелять, селюков...
А на месте понимают что земля Украины гостеприимно их ждёт, вот и спасают свои поганые шкуры.
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Все чаще и чаще на Цензоре ,ольгинские пишут на бандерівській мове,мабудь хочуть зламати рускоязичну щелепу и не йти воювать на дамбаз.
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Они такие ляпы допускают что иногда ржу по полчаса , но учат , скоро на московии государственной сделают
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fedjka - fedjka, привет! Не стесняйся, у тебя всё нормально с лингвистикой.
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nu eto kogda ja mogu izpolzovatj onlineklaviaturu i to jesli jestj knopka - proveritj pravopisanije - lgatj nebudu, izpoljzuju, no ne vsegda.
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ja neparjus i nestizjus - ruskij zje 5 inostranij dlja menja, tak sjto - jesli ponjatj mozjno to uzje dostatocjno horosjo.
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Тим більше , вони ж намагаються себе видати за украінців , які переживають за росію .
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Лучше бы в кремле все друг друга перехерячили !
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И не только в Кремле, есть ещё пару мест, где нужна чистка!
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Да!
Первое - Европейская часть Мордора.
Второе - Азиатская часть Мордора.
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Ты поглянь, чё творят, суки, а кто воювать с хунтой будет :D ?

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Такое ощущение, что есть единый штаб, который составляет доклады и для ВСУ,и для ДЛНР. С разницей в пару дней.

После безуспешных попыток прорыва обороны ополчения ДНР в районах населенных пунктов Крутая Балка (под Ясиноватой) и Светлодарск (севернее Дебальцево) в рядах Вооруженных сил Украины значительно увеличилось число случаев дезертирства. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
http://rusplt.ru/news/chislo-ukrainskih-dezertirov-647634.html
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ну этот по жизни упорот а тексты ему федька берзин пишет
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Вы Эдика не обижайте , это восходящая звезда фантастики молодых государств , кого он только не увидел уже в своих видениях , от непальцев до гуркхов почему то с малазийискими ножами .
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Чмо, ми на кацапські сайти не ходимо. Для вас, козлорогих, війна в телевізорі. а для нас - в очах наших солдатів.
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Chipollino (gorky_look) пише,

Арии мифистофелей, або Му-Му тролль

Троллить снигерийца - дело простое, веселое и богоугодное. Но надо понимать механизмы этой работы. Некоторые считают, что легкость образуется потому, что сниггеры глупые и истеричные. Я не буду с этим спорить, но в данном случае идет отсылка к используемым свойствам. А я говорю - как их использовать. Медведь, например, глупый, а российская газета - истеричная, но вы же не пойдете на медведя со свернутой в трубку газетой «Московский комсомолец».

Итак, почему это работает.
***
Иностранцу трудно понять неадекватную реакцию россиян на обсуждение тем, вполне обычных в обществе. Снигериец, например, реагирует на дискуссии о войне, как на зоне реагируют на пернатые темы. Грек не полезет в разборки из-за неверных, по его суждению, аспектов Троянской войны, а американцу по@уй, что его предки когда-то истребляли индейцев.

Их больше волнуют проблемы, связанные с сегодняшним днем - рост налогов, коррупция, инфляция и авантюрная политика государства. Греки не хотят работать, а хотят ходить в тапочках с помпонами и пить вино, заедая сыром, а американцы когда-то отказались воевать во Вьетнаме.

Россиянам же по@уй на санкции. Они радостно давят продукты, платят любые налоги и добровольно едут удобрять собой наши черноземы. А вот попробуй что-то сказать про Сталинградскую битву, на которой воевало примерно по четыре деда на каждого ныне живущего россиянина (что противоречит не только биологии, но и математике) - и все, можешь вешать на стену скальп и ставить на ноутбуке очередную зарубку.

Просто для греков и американцев событья старины суровой входят в национальную мифологию, а не в национальную идею. Их давно уже не объединяет в нацию ни битва Ахиллеса с Гектором, ни Вундед-Ни. А вот налоги и цены для них важны.

Россиянин же живет в искусственном и фантастическом конструкте, в котором двадцать восемь панфиловцев остановили тевтонских псов-рыцарей на льду Куликовского поля. Потому что больше эту этническую кашу из вепсов, бурят и чукчей объединять нечем. Ни общего языка, ни культуры, ни этноса, ни истории.

Поэтому все, кроме этноса, конструируется в России искусственно. И сами ракоцапы это знают, даже если придуриваются, что верят. Так что при покушении на миф они реагируют так же истерично, как человек, который везет в багажнике труп, чтобы прикопать его в лесопосадке, реагирует на полосатую палочку гаишника. Гаишник, может, просто хотел права проверить, и сделать выговор за превышение - но водила-то знает, что именно он везет в багажнике. Пожизненное.
***
Объединяющий миф имеет смысл использовать только для тех потребителей, кто потенциально способен объединиться с мифотворцами, хотя бы в суррогат нации. Соответственно, все остальные из него вычеркиваются, как бесплодные смоквы. Какой смысл удобрять поле, на котором заведомо ничего не вырастет?

Поэтому Америка примазалась к победе, Бриташка гадит, Польша сама виновата, что на нее напали, Балты предатели, а украинцы (то есть хахлы) - ну, вы в курсе - фашысты и бендеры. И никакими цифрами и фактами рачье не переубедить.

Зато победителями нацизма стали буряты, и теперь они приехали в Украину «освобождать от фашыстов землю, за которую дед воевал». Комбатантов-бурят погибло около тринадцати тысяч, украинцев - около трех миллионов. Попробуйте намекнуть об этом россиянцу, и вы увидите феерический припадок с пеной и катанием по земле.

А скажите ему, что Хуйло обобрал его страну на сумму, по разным оценкам, не менее 200 и не более 400 ярдов, то есть на какую сумму обнесли россиянца лично - это делить на сто сорок лямовнаселения - он только плечами пожмет. Не спи@дил бы этот - спи@дил бы другой, а наш хоть по телевизору смотрится, и цедит слова так, что все тетки до двенадцати и от сорока в восхищении.

Становятся понятны турецкие метания России - то нож ниже спины, то Эрдоган - союзник. И американские понятны - то их выкинули из G8 и ввели санкции, они пожали плечами, сказали: «Все ху@ня, обама Чмо» и начали давить гусей. То Трамп чего-то там бовкнув, и они уже ликуют: «Америка с нами!» Потому что алкоголическое: «Ты меня уважаешь?» - тоже один из национальных устоев. Им надо думать, что их уважают просто за один факт существования.

Ну а вам бы понравилось, если бы у вас была священная корова, ее бы сбил грузовик, и поехал себе спокойно дальше? Причем коровка единственная, потому что никакой национальной консолидирующей идеи, кроме основанной на мифологии, там нет и быть не может.

И любое покушение на кацапскую ложь - это уже не ноучная дискуссия, а идеологическая диверсия, направленная на разрушение основ рачьей квазинации и самой государственности.
***
Почему нельзя опираться на правду при конструировании национальной идеи?

Украинский Клясик Лесь Подервянский сформулировал нашу идею как «отъебитесь». Российскую идею можно определить как «довыебывались».

Потому что правда настолько мрачна и убога, что этнические компоненты, усвоив ее, просто разбегаться будут от такого «государствообразующего народа». Они довыебывались, начав Ливонскую войну. Довыебывались, начав Северную. Они долго и старательно выебывались перед Наполеоном - и я уже спрашивал: что делал князь Болконский под Аустерлицем, в сотнях километров от своего имения? Довыебывались перед Крымской, перед немцами до Первой и Второй мировых войн.

И каждый раз результат национальной имперской идеи приходилось гасить таким количеством жизней представителей разных национальностей, что от правды хочется за голову взяться и отписаться от этого провайдера.

Только сказки, только фантастика, только трэш.
***
Но то, что строится на песке лжи из говна и свиста, долго не стоит. Защитник таких сооружений вздрагивает при любом приближении к его «строению» посторонних, скалится и рычит на них. Зацепят нечаянно, все попадает - а жить ему больше негде.

Такшо пинайте, эти фанерные халабуды, браття-панове, с удовольствием и весельем. Чем больше кацап злится - тем с больней вероятностью это не история, а говно и свист.

С наступающим Новым Годом.

http://gorky-look.livejournal.com/140897.html
2016-12-31 21:52:00
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да а ещё если ванятко в сирия пошлют там ведь народ дикий и злой и рузге в плен брать не будет
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зря вы не любите РАБссию,Путлера и банюков конченнных,весь мир любил и любит ГУЛАГ
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Так они уже с увечьями в голове туда приезжают
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Дискуссия в ВК ???? А общества СС у вас нет адреса , там более человечные особи .
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"Как кофе выпить": воевавший за сепаров белорус рассказал, как убивал украинцев


04 января 2017,
http://obozrevatel.com/crime/71694-kak-kofe-vyipit-voevavshij-za-lnr-belorus-rasskazal-kak-ubival-ukraintsev.htm
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Если посчитать всех таких "воинов" сколько они убили украинцев то уже украинцев не осталось , брехливое чмо .
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Убогая мразь с хромосомой маньяка.
Даже если он убил одного украинца, эта падаль свое получит.
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Жодних сумнівів , воно ще про це лепече , ходячий труп .
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одно время в Москве орудовала банда Монгола,криминального авторитета,ничего с ним не могли поделать ни КГБ ни МВД и прочие советьские бараны правители..
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да,я в то время жил на РАБссии вонючей завидуешь Бульбаш?
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Ссыкотно орки?,все сгинете,морды,бойтесь,потом на ваших костях пшеница хорошо будет расти,
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Быстро, не дорого, качественно - нанесу увечье гражданам рф. Есть возможность собачьих укусов и кошачьих когтей.
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а в Кировоградской области накануне самоподрыв и сотни небоевых это от желания служить в доблестных рядах ВСУ?
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Да вся Украина хочет в расешку , просто десяток злых бандеровцев не пускают , освободите нас от них , пришлите бояры плиз , дерьмо мордорское чего тут забыло ?
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Ось поясни таку просту річ: усі люди заходять на Цензор з відкритими обличчями, зі своїми прапорцями: українці, беларуси, поляки, молдовани... І лише ви, кацапи, претеся в "масках кроликів, слонів і алкоголикиків" (С). Ваші ж сородичі заборонили вам сюди лізти? Чого ви тут шукаєте - чергового плювка в мармизу чи копняка в дупу? Ти чув таку команду - "Место!" Ото й сиди у своїй конурі.
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сотни? ты уже петуха из говна слепил? или из-за перепоя боярышником не в состоянии?
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крыс Путлера не жалко,бабы гоффна еще нарожают.маршал Жюков не зря это сказал еще в прошлом веке..
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pofig dazje kto pervij ili vtoroj takoje skazal, no popali v tocjku, eto uzje tocjno.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские военные на Донбассе причиняют себе увечья, не желая участвовать в боях, - разведка
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