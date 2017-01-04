 Российские военные на Донбассе причиняют себе увечья, не желая участвовать в боях, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ сохраняется тенденция к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением. Начиная с 31 декабря 2016 года, в подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы", - отмечается в сообщении ГУР в среду, 4 января.
В 13 стрелковом батальоне (Ровеньки) 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ после проведения ротационных мероприятий количество желающих уволиться с военной службы возросло до 30 человек (сейчас укомплектованность батальона личным составом около 50%). В связи с необходимостью проведения финансовых расчетов уволенных возникла проблема с выплатой денежного обеспечения личному составу, что привело "к внутренним конфликтам" в батальоне, отмечает разведка.
Кроме того, ГУР сообщает, что российское командование применяет к военнослужащим жесткие ограничения на общение с родными и близкими с помощью средств связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение режима. С 3 января в подразделениях российских войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, которые в новогодние дни общались с абонентами на территории Украины, с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета.
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Роман Шевченко, обгорілий на Світлодарській дузі боєць 54-ї ОМБр.
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Сегодня мало кто помнит события 1991 года в Казани. Тогда толпы народа, ошалевшего от внезапной свалившейся будто бы с неба вседозволенности, с криками "Азатлык!" ("Свобода!" по-татарски), избивали в кровь подвернувшихся под руку «чужаков». Местная милиция спокойно взирала на этот беспредел, как не обращала внимания и на повсеместно развернутые плакаты "Татарстан - независимое государство", "Русские, убирайтесь вон из республики!", "Детей от смешанных браков - в крематорий!".
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Я саме так свого часу "перекладав" бурмотіння екскурсоводки випадковим знайомим британцям. Вони все зрозуміли правильно.
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А на месте понимают что земля Украины гостеприимно их ждёт, вот и спасают свои поганые шкуры.
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Первое - Европейская часть Мордора.
Второе - Азиатская часть Мордора.
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После безуспешных попыток прорыва обороны ополчения ДНР в районах населенных пунктов Крутая Балка (под Ясиноватой) и Светлодарск (севернее Дебальцево) в рядах Вооруженных сил Украины значительно увеличилось число случаев дезертирства. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
http://rusplt.ru/news/chislo-ukrainskih-dezertirov-647634.html
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Арии мифистофелей, або Му-Му тролль
Троллить снигерийца - дело простое, веселое и богоугодное. Но надо понимать механизмы этой работы. Некоторые считают, что легкость образуется потому, что сниггеры глупые и истеричные. Я не буду с этим спорить, но в данном случае идет отсылка к используемым свойствам. А я говорю - как их использовать. Медведь, например, глупый, а российская газета - истеричная, но вы же не пойдете на медведя со свернутой в трубку газетой «Московский комсомолец».
Итак, почему это работает.
***
Иностранцу трудно понять неадекватную реакцию россиян на обсуждение тем, вполне обычных в обществе. Снигериец, например, реагирует на дискуссии о войне, как на зоне реагируют на пернатые темы. Грек не полезет в разборки из-за неверных, по его суждению, аспектов Троянской войны, а американцу по@уй, что его предки когда-то истребляли индейцев.
Их больше волнуют проблемы, связанные с сегодняшним днем - рост налогов, коррупция, инфляция и авантюрная политика государства. Греки не хотят работать, а хотят ходить в тапочках с помпонами и пить вино, заедая сыром, а американцы когда-то отказались воевать во Вьетнаме.
Россиянам же по@уй на санкции. Они радостно давят продукты, платят любые налоги и добровольно едут удобрять собой наши черноземы. А вот попробуй что-то сказать про Сталинградскую битву, на которой воевало примерно по четыре деда на каждого ныне живущего россиянина (что противоречит не только биологии, но и математике) - и все, можешь вешать на стену скальп и ставить на ноутбуке очередную зарубку.
Просто для греков и американцев событья старины суровой входят в национальную мифологию, а не в национальную идею. Их давно уже не объединяет в нацию ни битва Ахиллеса с Гектором, ни Вундед-Ни. А вот налоги и цены для них важны.
Россиянин же живет в искусственном и фантастическом конструкте, в котором двадцать восемь панфиловцев остановили тевтонских псов-рыцарей на льду Куликовского поля. Потому что больше эту этническую кашу из вепсов, бурят и чукчей объединять нечем. Ни общего языка, ни культуры, ни этноса, ни истории.
Поэтому все, кроме этноса, конструируется в России искусственно. И сами ракоцапы это знают, даже если придуриваются, что верят. Так что при покушении на миф они реагируют так же истерично, как человек, который везет в багажнике труп, чтобы прикопать его в лесопосадке, реагирует на полосатую палочку гаишника. Гаишник, может, просто хотел права проверить, и сделать выговор за превышение - но водила-то знает, что именно он везет в багажнике. Пожизненное.
***
Объединяющий миф имеет смысл использовать только для тех потребителей, кто потенциально способен объединиться с мифотворцами, хотя бы в суррогат нации. Соответственно, все остальные из него вычеркиваются, как бесплодные смоквы. Какой смысл удобрять поле, на котором заведомо ничего не вырастет?
Поэтому Америка примазалась к победе, Бриташка гадит, Польша сама виновата, что на нее напали, Балты предатели, а украинцы (то есть хахлы) - ну, вы в курсе - фашысты и бендеры. И никакими цифрами и фактами рачье не переубедить.
Зато победителями нацизма стали буряты, и теперь они приехали в Украину «освобождать от фашыстов землю, за которую дед воевал». Комбатантов-бурят погибло около тринадцати тысяч, украинцев - около трех миллионов. Попробуйте намекнуть об этом россиянцу, и вы увидите феерический припадок с пеной и катанием по земле.
А скажите ему, что Хуйло обобрал его страну на сумму, по разным оценкам, не менее 200 и не более 400 ярдов, то есть на какую сумму обнесли россиянца лично - это делить на сто сорок лямовнаселения - он только плечами пожмет. Не спи@дил бы этот - спи@дил бы другой, а наш хоть по телевизору смотрится, и цедит слова так, что все тетки до двенадцати и от сорока в восхищении.
Становятся понятны турецкие метания России - то нож ниже спины, то Эрдоган - союзник. И американские понятны - то их выкинули из G8 и ввели санкции, они пожали плечами, сказали: «Все ху@ня, обама Чмо» и начали давить гусей. То Трамп чего-то там бовкнув, и они уже ликуют: «Америка с нами!» Потому что алкоголическое: «Ты меня уважаешь?» - тоже один из национальных устоев. Им надо думать, что их уважают просто за один факт существования.
Ну а вам бы понравилось, если бы у вас была священная корова, ее бы сбил грузовик, и поехал себе спокойно дальше? Причем коровка единственная, потому что никакой национальной консолидирующей идеи, кроме основанной на мифологии, там нет и быть не может.
И любое покушение на кацапскую ложь - это уже не ноучная дискуссия, а идеологическая диверсия, направленная на разрушение основ рачьей квазинации и самой государственности.
***
Почему нельзя опираться на правду при конструировании национальной идеи?
Украинский Клясик Лесь Подервянский сформулировал нашу идею как «отъебитесь». Российскую идею можно определить как «довыебывались».
Потому что правда настолько мрачна и убога, что этнические компоненты, усвоив ее, просто разбегаться будут от такого «государствообразующего народа». Они довыебывались, начав Ливонскую войну. Довыебывались, начав Северную. Они долго и старательно выебывались перед Наполеоном - и я уже спрашивал: что делал князь Болконский под Аустерлицем, в сотнях километров от своего имения? Довыебывались перед Крымской, перед немцами до Первой и Второй мировых войн.
И каждый раз результат национальной имперской идеи приходилось гасить таким количеством жизней представителей разных национальностей, что от правды хочется за голову взяться и отписаться от этого провайдера.
Только сказки, только фантастика, только трэш.
***
Но то, что строится на песке лжи из говна и свиста, долго не стоит. Защитник таких сооружений вздрагивает при любом приближении к его «строению» посторонних, скалится и рычит на них. Зацепят нечаянно, все попадает - а жить ему больше негде.
Такшо пинайте, эти фанерные халабуды, браття-панове, с удовольствием и весельем. Чем больше кацап злится - тем с больней вероятностью это не история, а говно и свист.
С наступающим Новым Годом.
http://gorky-look.livejournal.com/140897.html
2016-12-31 21:52:00
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04 января 2017,
http://obozrevatel.com/crime/71694-kak-kofe-vyipit-voevavshij-za-lnr-belorus-rasskazal-kak-ubival-ukraintsev.htm
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Даже если он убил одного украинца, эта падаль свое получит.
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