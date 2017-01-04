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 Полиция начала расследовать взрыв в жилом доме в Сумах

Полиция начала расследовать взрыв в жилом доме в Сумах, повлекший гибель 1 человека и госпитализацию 2.

как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

"По факту взрыва открыто производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в многоэтажном доме в Сумах произошел в квартире, где жил проходящий лечение в психбольнице мужчина

По предварительной информации, 59-летний мужчина, который болен шизофренией, после конфликта с женой открыл газ на кухонной плите, а позже зажег сигарету, что и повлекло взрыв.

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 1 женщина погибла, 2 человека спасены из-под завалов.

За медицинской помощью обратились 7 взрослых и 3 детей, из которых госпитализированы 2 человека.

Также проведена эвакуация жителей дома с их последующим расселением.

Всего в доме проживает 432 жителя, из которых нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.
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почти в каждом доме в Украине есть филиал психбольницы...это чудо, что такие взрывы не гремят каждый день...
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