 На границе задержаны три похищенные иномарки, которые разыскивались Интерполом, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщается, пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Доманово" остановили автомобиль "Тойота", за рулем которого был гражданин Беларуси. Во время мероприятий пограничного контроля пограничники установили, что автомобиль в базе данных Интерпола числится как похищенный на территории России в 2013 году.
Кроме того, на угнанной в Украине машине через пункт пропуска "Краковец" пытался пересечь границу гражданин Германии. Пограничники Мостиского отряда по базе данных Интеропола установили, что автомобиль "Ауди" немецкой регистрации похищен.
"А в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили похищенный в Украине автомобиль в пункте пропуска "Кучурган". За рулем автомобиля "Рено", на который произошло срабатывание базы данных Интерпола, был наш соотечественник", говорится в сообщении.
По всем трем случаям проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобили переданы сотрудникам Национальной полиции.
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