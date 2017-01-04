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Все про:Госпогранслужба (2313) Интерпол (309) машина (3)

 На границе задержаны три похищенные иномарки, которые разыскивались Интерполом, - Госпогранслужба

Три автомобиля, похищенных в России и Украине, задержали за прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы на государственной границе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Как сообщается, пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Доманово" остановили автомобиль "Тойота", за рулем которого был гражданин Беларуси. Во время мероприятий пограничного контроля пограничники установили, что автомобиль в базе данных Интерпола числится как похищенный на территории России в 2013 году.

Кроме того, на угнанной в Украине машине через пункт пропуска "Краковец" пытался пересечь границу гражданин Германии. Пограничники Мостиского отряда по базе данных Интеропола установили, что автомобиль "Ауди" немецкой регистрации похищен.

"А в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили похищенный в Украине автомобиль в пункте пропуска "Кучурган". За рулем автомобиля "Рено", на который произошло срабатывание базы данных Интерпола, был наш соотечественник", говорится в сообщении.

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По всем трем случаям проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобили переданы сотрудникам Национальной полиции.
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