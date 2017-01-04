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Все про:взрыв (3566) психбольница (95) Сумы (588)

 Взрыв в многоэтажном доме в Сумах произошел в квартире, где жил проходящий лечение в психбольнице мужчина

В квартире, где произошел взрыв, проживал 60-летний мужчина.

Взрыв в многоэтажном доме в Сумах произошел в квартире, где жил проходящий лечение в психбольнице мужчина.Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту " 112 Украина " рассказали жильцы пострадавшего дома.

"По словам соседей, в квартире, где произошел взрыв, проживал 60-летний мужчина. Он неоднократно лечился в психбольнице и вел себя неадекватно. Его и 6-летнего внука сразу забрала "скорая"", - сообщила корреспонлдент.

По ее словам, по состоянию на 1:00 неразобранными оставались завалы в трех квартирах.

Читайте: На месте разрушения многоквартирного дома в Сумах сегодня будет работать экспертная комиссия

Напомним, 3 января в Сумах около 20:40 на ул. Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв без последующего горения. В результате разрушено перекрытие между этажами. Погибла пожилая женщина, двух человек спасли из-под завалов.

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Несомненно, газ в многоквартирных домах - источник повышенной опасности для соседей неуравновешенных людей. Куда лучше электрические плиты, титаны. Звыняйтэ, хочешь на тот свет - два гвоздя в розетку и "Изя всё", зато посторонние и непричастные не гибнут.
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Мало того что его выпустили из психбольницы, так ещё оставили с ним внука. Гениально.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв в многоэтажном доме в Сумах произошел в квартире, где жил проходящий лечение в психбольнице мужчина
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