Взрыв в многоэтажном доме в Сумах произошел в квартире, где жил проходящий лечение в психбольнице мужчина.Как передает Цензор.НЕТ , об этом корреспонденту " 112 Украина " рассказали жильцы пострадавшего дома.

"По словам соседей, в квартире, где произошел взрыв, проживал 60-летний мужчина. Он неоднократно лечился в психбольнице и вел себя неадекватно. Его и 6-летнего внука сразу забрала "скорая"", - сообщила корреспонлдент.

По ее словам, по состоянию на 1:00 неразобранными оставались завалы в трех квартирах.

Напомним, 3 января в Сумах около 20:40 на ул. Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв без последующего горения. В результате разрушено перекрытие между этажами. Погибла пожилая женщина, двух человек спасли из-под завалов.